जालसाजी; पूर्व कृषि वैज्ञानिक को 7 दिनों तक किया डिजिटल अरेस्ट, 23 लाख रुपये ठगे
साइबर क्रिमिनल ने ईडी और आयकर अधिकारी बनकर बच्चा तस्कर गिरोह से संबंध बताकर डराया धमकाया. रोजाना कई घंटे करते थे बात.
Published : September 29, 2025 at 8:31 AM IST
आगरा : साइबर जालसाज ने व्हाट्सअप काॅल करके ईडी और आयकर अधिकारी बनकर सेवानिवृत्त प्रधान कृषि वैज्ञानिक को डिजिटल अरेस्ट करके 23 लाख रुपये ठग लिए. जालसाज ने सात दिनों तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट रखा. इस दौरान तरह तरह से धमकी देकर डराता धमकाता रहा. इसके बाद धमकी देकर उनकी एफडी तुड़वाकर अपने खाते में रकम ट्रांसफर करा ली. इस मामले में सेवानिवृत्त प्रधान कृषि वैज्ञानिक डॉ. एचसी नितांत की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.
ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र स्थित श्रीनगर कॉलोनी निवासी डॉ. एचसी नितांत (80) भारतीय कृषि अनुसंधान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक हैं. साइबर क्राइम थाने में दी गई डॉ. एचसी नितांत की तहरीर के अनुसार बीते 10 सितंबर को सुबह 9 बजे व्हाट्सएप पर कॉल आई थी. कॉल करने वाले ने अपना नाम अजय पाटिल बतााया. कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में अधिकारी हूं. इसके बाद मेरे बैंक खाते में 30 करोड़ से अधिक के लेनदेन का हवाला दिया. कहा कि बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह ने बैंक खाते में रकम भेजी है. यह रकम आरोपी सदाकत खां के माध्यम से आई है. खाते में 30 लाख रुपये बचे हैं. बाकी रकम निकाल ली गई है.
काॅल करने वाले ने कहा कि एफआईआर में आरोपी सदाकत खां के साथ आपका (डॉ. एचसी नितांत) का भी नाम है. इस मामले में आपको नोटिस भी भेजा जा रहा है. अगर आप सही हैं तो बच जाएंगे. कॉल करने वाले ने कई तरह से धमकी दी और फोन काट दिया. 11 सितंबर को फिर से कॉल आई तो दया नामक व्यक्ति ने खुद को आयकर अधिकारी बताकर घर पर किसी भी समय ईडी और आय कर रेड की धमकी दी.
डॉ. एचसी नितांत के मुताबिक व्हाट्सएप कॉल करने वाले दोनों ही व्यक्तियों की धमकी से मैं घबरा गया था. इसी दौरान आरोपियों ने व्हाट्सएप पर मेरा आधार कार्ड भेजा. इस पर घबराहट बढ़ गई. आरोपियों ने व्हाट्सएप पर सात दिनों तक सुबह नौ बजे कॉल करने की बात कही और हर बार रोज एक घंटे तक बात करते थे. इस दौरान आरोपियों ने बैंक खाते का बैलेंस बताने का दबाव बनाया. डर की वजह से मैंने 23 लाख की एफडी बताई तो आरोपियों ने बैंक से एफडी की तुड़वाकर रकम ट्रांसफर अपने खाते में ट्रांसफर करा ली. इसके बाद बेटे के कहने पर पुलिस को सूचना दी.
