ETV Bharat / state

जालसाजी; पूर्व कृषि वैज्ञानिक को 7 दिनों तक किया डिजिटल अरेस्ट, 23 लाख रुपये ठगे

पूर्व कृषि वैज्ञानिक से ठगी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 29, 2025 at 8:31 AM IST 3 Min Read