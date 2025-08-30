आगरा : नकली दवा के सिंडिकेट की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है. एसआईटी का प्रभारी एडिशनल डीसीपी आदित्य कुमार को बनाया गया है. इसके अलावा 15 विभाग मिलकर जांच करेंगे. 3 करोड़ की नकली दवा पकड़े जाने के बाद से आगरा पूरे देश में सुर्खियों में है. 8 दिन से औषधि विभाग, एसटीएफ और पुलिस की कार्रवाई जारी है. वहीं दूसरी ओर सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने शनिवार को प्रेसवार्ता कर भाजपा सरकार पर कई आरोप मढ़ दिए.

डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि नकली और अवैध दवा कारोबार की जांच के लिए पुलिस की एसआईटी का गठन किया गया है. इसकी कमान एडिशनल डीसीपी आदित्य कुमार को सौंपी गई है. अब तक मामले में जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनकी गंभीरता को देखा जाएगा. जिससे जो भी इस अवैध कारोबार में शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बीएनएस में कई ऐसी धाराएं है, जिनमें सख्त कार्रवाई का प्रावधान है.

नकली दवा के कारोबार में हो रहा एआई का इस्तेमाल : डीसीपी सिटी ने बताया कि कोतवाली सर्किल में हमने हाल ही में काफी बड़ा ज्वाइंट एक्शन किया था. इसमें काफी समस्या है. इसमें ट्रांसपोर्टेशन एक समस्या है, साइबर का भी इस्तेमाल हो रहा है, एआई का भी सहारा लिया जा रहा है, नकली दवा बनाने के आरोपी काफी स्मार्ट हो गए हैं. नकली दवा के कारोबार में एआई का भी प्रयोग कर रहे हैं. मामले में एसआईटी गठित की गई है. आने वाले समय में इस मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी. लेदर के नाम पर नकली दवाएं भेजी जा रहीं हैं, ऐसे में बड़े अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. पुराने डेटा को भी खंगाला जा रहा है. जनता से भी हमें सपोर्ट चाहिए. इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.

सिंडिकेट पर सख्त कार्रवाई के लिए 15 विभागों की कार्यशाला : आगरा में नकली दवा के सिंडिकेट की चेन तोड़ने के लिए अब कई विभाग साथ आ गए हैं. आगरा के कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को 15 विभागों के अधिकारियों की संयुक्त कार्यशाला हुई. इसमें पूर्व डीजीपी गुजरात केशव कुमार ने नकली और अवैध दवाओं के बारे में जानकारी दी. कार्यशाला में टेक्निकल प्वाइंट से लेकर कार्रवाई के हर पहलू के बारे में जानकारी दी गई. सिंडिकेट के खात्मे के लिए विभागों के अफसरों ने कई उपायों पर चर्चा भी की.

22 अगस्त से शुरू हुई थी कार्रवाई : यूपी एसटीएफ और औषधि विभाग की टीमों ने आगरा में 22 अगस्त से नकली दवाओं के अवैध कारोबार पर कार्रवाई शुरू की थी. कई ब्रांडेड कंपनियों के रैपर में नकली दवाएं मिली थीं. करीब 3 करोड़ रुपये की नकली दवाएं सीज की गईं थीं. कई गोदामों को भी सील किया गया था. नकली दवा सिंडिकेट के कारोबारी ने एसटीएफ इंस्पेक्टर को 1 करोड़ रुपये रिश्वत देने की कोशिश की थी. टीम ने इस मामले में दवा कारोबारी हिमांशु अग्रवाल को दबोच लिया था. अभी भी एसटीएफ, औषधि विभाग, पुलिस और जीएसटी की टीमें कार्रवाई में जुटी हैं. मामले में 3 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं.

'नकली दवाओं के कारोबार में भारत पहले पायदान पर' : वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने शनिवार को प्रेसवार्ता की. उन्होंने कहा कि अपराध रोकने के लिए तह तक जाना चाहिए. अपराध करने वालों को दंड नहीं मिलता, इसलिए अपराध नहीं रुक रहे हैं. पुलिस का मनोवैज्ञानिक दबाव कम हो गया है. डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक, पूरी दुनिया में नकली और अवैध दवाओं का लगभग 17 लाख करोड़ का गोरखधंधा है. इसमें भारत प्रथम स्थान पर है. नकली दवाइयां बेचने वालों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है. 1940 में नकली दवाओं पर कार्रवाई के लिए एक्ट था. साल 2023 में इसमें संशोधन हुआ. इसके बावजूद अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए.

'नकली दवा बनाने वाले देश के दुश्मन' : साल 2019 से लेकर 2025 तक लगभग 574233 दवाइयों के सैंपल भारत में लिए गए. जिसमें से सिर्फ 16839 दवाइयां ही गुणवत्ता के अनुरूप पाई है. नकली दवाइयां बनाने वाले 5.9 प्रतिशत लोगों पर ही कार्रवाई हुई. बाकी को बचा लिया. कानूनी प्रक्रिया में खामी के कारण लोगों के ऊपर गुनाह साबित करने का औसत काफी कम है. यह चिंता का विषय है. नकली दवा बनाने और बेचने वाले देश और समाज के दुश्मन हैं. ये लोगों की जान ले रहे हैं. गरीब जिसने अपनी जमीन-जायदाद बेचकर इलाज कराया हो, इसके बाद भी उसे अपेक्षित परिणाम न मिला हो तो लोग उस परिवार की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन सहज ही कर सकते हैं.

'कंपनियों को मिलता है सरकार का संरक्षण' : सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने आरोप लगाया कि देश की बड़ी दवा कंपनियां भाजपा को चंदा देती हैं. इसलिए, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है. जबकि कंपनियां ही नकली दवा बनवाती हैं. सरकार का संरक्षण मिला है. भाजपा मोटा चंदा लेकर देशवासियों को उनके हाल पर छोड़ देती है. अगर ऐसे दवा विक्रेताओं पर जल्द कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी.

