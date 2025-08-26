आगरा: ताजनगरी आगरा में नकली दवा सिंडिकेट यहां की संकरी गलियों में फल-फूल रहा था. UP STF, औषधि विभाग, जीएसटी, इनकम टैक्स और जिला प्रशासन की टीमें जांच में जुट गई हैं. छीनबीन में टीमों ने हे मां मेडिको और बंसल मेडिकल एजेंसी की दुकान और गोदामों में कार्रवाई की. जिसमें मोतीकटरा की संकरी गलियों में स्थित दो गोदामों में नकली दवाओं का जखीरा मिला है.

अधिकारियों का दावा है कि दोनों गोदामों में करीब 60 करोड़ रुपये की दवाएं हैं. इनकम टैक्स की टीम अब जेल गए दवा कारोबारी हिमांशु अग्रवाल की संपत्ति के आकलन में जुट गई है. जिसमें कई प्रॉपर्टी के साथ ही 3 कंपनियों की जानकारी भी सामने आई है. साथ ही अब तक छानबीन में नकली दवा के कारोबार में लगे 20 से अधिक लोगों को रडार पर लिया गया है. जिनके बारे में डिटेल जुटाई जा रही है.

बता दें कि एसटीएफ और औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को सबसे पहले फव्वारा बाजार में हे मां मेडिको और बंसल मेडिकल एजेंसी के मोतीकटरा स्थित गोदामों को सील किया था. हे मां मेडिको के संचालक हिमांशु अग्रवाल ने इस कार्रवाई के चलते एसटीएफ निरीक्षक यतींद्र शर्मा और औषधि विभाग के सहायक औषधि आयुक्त नरेश मोहन दीपक को एक करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की.

जिस पर एसटीएफ और औषधि विभाग के अधिकारियों ने उससे रकम मंगवाई और उसे गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ एंटी करप्शन का मुकदमा दर्ज किया गया है. हिमांशु अब मेरठ जेल में है. इसके साथ ही सहायक औषधि आयुक्त नरेश मोहन की तहरीर पर हिमांशु समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.

नकली दवा कारोबार में एक और मुकदमा दर्ज कराया गया है. जिसमें हिमांशु अग्रवाल के साथ ही विक्की कुमार निवासी एलडीए कालोनी लखनऊ, सुभाष कुमार निवासी आलमबाग लखनऊ, यूनिस निवासी सुल्तानपुरा आगरा, वारिस निवासी सुल्तानपुरा, आगरा और फरहान निवासी लड़ामदा पथौली आगरा शामिल हैं.

5 कंपनियों के नाम पर बनवाईं नकली दवाएं: एसटीएफ और औषधि विभाग की कार्रवई में जो नकली दवाएं मिली हैं, उनकी कंपनी के प्रतिनिधियों को मिलकर जांच कराई गई. जिसमें कपंनियों के प्रतिनिधियों ने सभी जब्त की गईं साढे़ तीन करोड़ रुपये तक की दवाएं नकली बताईं हैं.

एसटीएफ और औषधि विभाग की कार्रवाई में नकली दवाओं का जखीरा मिला है. औषधि विभाग के सहायक औषधि आयुक्त नरेश मोहन दीपक ने बताया कि अब तक कार्रवाइ में गोदामों से 5 बड़ी कंपनियों की नकली दवा मिली हैं. ये कंपनियां ग्लेनमार्क, सन फार्मा, जाइडस, सनोफी और यूएसबी हैं. जो नकली दवाएं मिली हैं, उनमें कई लाइफ सेविंग ड्रग हैं. इसके साथ ही 14 दवाओं के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं.

फर्जी क्यूआर कोड से होता था कारोबार: सहायक औषधि आयुक्त नरेश मोहन दीपक ने बताया कि अब तक की कार्रवाई में जितनी दवाएं जब्त की गईं हैं, उन सभी को असली जैसा दिखाने के लिए असली दवाओं जैसा रैपर और उस पर क्यूआर कोड़ भी लगे हैं. क्यूआर कोड के बारे में जानकारी के लिए दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है. जिन्होंने कोड को स्कैन किया तो पता चला कि इसमें भी फर्जीवाडा किया गया है. हजारों स्ट्रिप पर एक ही क्यूआर कोड है.

हिमांशु ने बना रखी थीं तीन फर्म: नकली दवा के मामले में जेल गए हिमांशु अग्रवाल ने 3 फर्म बना रखी हैं. मोतीकटरा में एक 3 मंजिला गोदाम भी उसने बनवाया था. जहां पर हे मां मेडिको नाम की फर्म का ऑफिस है. इसका एक स्टोर मुबारक महल में भी है.

एक फर्म केएनके फार्मा प्राइवेट लिमिटेड है, जो अमिता अग्रवाल के नाम पर रजिस्टर्ड है. जब अमिता अग्रवाल के बारे में छानबीन की गई तो पता चला कि यह हिमांशु अग्रवाल की रिश्तेदार हैं. एक और फर्म का नाम सामने आया है. जिसकी तस्दीक की जा रही है.

चेन्नई से मंगवाई जाती थी दवाएं, री-लेबलिंग करके भेजते थे विदेश: एसटीएफ निरीक्षक यतींद्र शर्मा ने बताया कि नकली दवा सिंडिकेट में जेल गया हिमांशु अग्रवाल कहां से दवाएं मंगवाता था. इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. अभी तक यह खुलासा हुआ है कि आरोपी हिमांशु अग्रवाल दवाएं चेन्नई से मंगवाता था. उन दवाओं की री-लेबलिंग करता था. ऑन डिमांड ही देश के अलग-अलग राज्यों के साथ ही नेपाल और बांग्लादेश में भी भेजता था.

हिमांशु 20 में कारोबारी से बना ड्रग माफिया: हिमांशु ने करीब 20 साल पहले बौहरे रामगोपाल मार्केट में छोटी सी जेनरिक दवा की दुकान खोली थी. हिमांशु ने पहले चाचा के साथ काम शुरू किया. 5 साल बाद चाचा की मदद से नकली दवाओं के पेशे में उतर गया. हिमांशु करीब 15 साल से नकली दवाओं के गोरखधंधे में है. उससे एसटीएफ और औषधि विभाग को पुराने नकली दवा कारोबार में लगे लोगों के बारे में जानकारी मिली है.

नकली दवा कारोबार का क्या है लखनऊ कनेक्शन: आगरा में छापा मार कार्रवाई में लगी टीम ने लखनऊ के सहायक औषधि आयुक्त से न्यू बाबा फार्मा और पार्वती ट्रेडर्स की छानबीन के लिए इनपुट दिया. न्यू बाबा फार्मा के लाइसेंस पर विक्की कुमार और पार्वती ट्रेडर्स के लाइसेंस पर सुभाष कुमार मालिक अंकित पाए गए. जिससे साबित हो गया कि यूनिस, वारिस, फरहान, विक्की कुमार और सुभाष प्रदेश भर में संगठित सिंडिकेट के रूप में काम कर रहे हैं.

नकली दवा कारोबार से जुड़े 20 लोग रडार पर: आगरा में नकली दवा सिंडिकेट नेटवर्क से जुड़े कई लोगों के बारे में एसटीएफ और औषधि विभाग की टीमों को जानकारी मिली है. हिमांशु अग्रवाल ने पूछताछ में कई लोगों के बारे में बताया था. इसके साथ ही उसके मोबाइल से पूरा नेटवर्क खंगालने में टीमें लगी हैं.

साथ ही फव्वारा दवा बाजार के कारोबारियों ने भी नकली दवा सिंडिकेट के नेटवर्क में शामिल लोगों के नाम भी एसटीएफ और औषधि विभाग को बताए हैं. काैन सा दवा कारोबारी कितने समय में ज्यादा बड़ा कारोबार करने लगा? किसने अधिक पैसा कमाया है? किसका कारोबार ज्यादा फैल गया?

ऐसे ही तमाम सवालों के आधार पर टीम दवा व्यापार से जुड़े 20 से अधिक लोगों की सूची बनाई है. जिन पर टीमें जल्द कार्रवाई कर सकती है. सहायक आयुक्त नरेश मोहन दीपक ने बताया कि हमारी कार्रवाई लगातार चल रही है. जो भी सूचना मिल रही है. उसे तस्दीक करके टीमें कार्रवाई कर रही हैं. इस नकली दवा और अवैध दवा कारोबार में जो भी संलिप्त हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की दबिश जारी: डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि नकली दवा कारोबार के सिंडिकेट में एसटीएफ ने कार्रवाई की है. जो मुकदमा दर्ज कराया गया है, उसमें मुख्य आरोपी हिमांशु अग्रवाल मेरठ जेल में हैं. फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. आरोपी कोरियर कंपनी के संचालक यूनिस फरार है. उसके घर पर ताला लगा है. इसके साथ ही लखनऊ की फर्म की जांच के लिए अलग से पुलिस टीम लगाई है.

