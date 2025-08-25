ETV Bharat / state

आगरा में नकली दवाओं का सिंडिकेट; 1 करोड़ रिश्वत की पेशकश करने वाला कारोबारी भेजा गया जेल, कार्रवाई अब भी जारी

यूपी STF और औषधि विभाग की संयुक्त कार्रवाई में गिरोह से अभी तक 3.32 करोड़ रुपये की नकली दवाएं बरामद.

कारोबारी हिमांशु अग्रवाल और बरामद रुपये.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 10:40 AM IST

Updated : August 25, 2025 at 11:12 AM IST

आगरा: यूपी STF और औषधि विभाग की टीम ने आगरा में नकली दवाओं के काले कारोबार पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. करीब दो माह की छानबीन और रेकी के बाद पकड़े गए गिरोह से अभी तक 3.32 करोड़ रुपये की नकली दवाएं बरामद की गई हैं. एसटीएफ निरीक्षक यतींद्र शर्मा के मुताबिक, नकली दवाओं के काले कारोबार का सरगना हिमांशु अग्रवाल है, जिसे कार्रवाई रोकने के लिए एक करोड़ रुपये रिश्वत देने की कोशिश में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. उससे बरामद रकम सरकारी खजाने में जमा कराई गई है.

अब तक जांच में सामने आया है कि आगरा से नकली दवाओं का सिंडीकेट देश के कई राज्यों के साथ नेपाल, बांग्लादेश और भूटान तक फैला है. अबकी बार चेन्नई से आई खेप से नकली दवाओं के काले कारोबार के नए नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है. जिसमें असली बिल और पैकिंग में नकली दवाएं खपाने का खुलासा हुआ है. आज भी कार्रवाई जारी रहेगी.

बता दें कि, एसटीएफ और औषधि विभाग की संयुक्त कार्रवाई में नामी-गिरामी कंपनियों की नकली दवाएं की बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. सबसे पहले शुक्रवार को एसटीएफ और औषधिक विभाग की टीम ने फव्वारा बाजार में मुबारक महल स्थित हे मां मेडिको और गोगिया मार्केट स्थित बंसल मेडिकल स्टोर पर छापा मारा था. हे मां मेडिकल स्टोर के सैयद गली मोतीकटरा स्थित गोदाम पर भी छापा मारा तो एक ऑटो से माल उतारने की तैयारी थी. एसटीएफ के मुतबिक, इनके बिल करीब 10 लाख रुपये के थे, लेकिन माल लगभग 80 लाख का था. जिस पर माल जब्त करके दूसरे गोदामों पर भी छापेमारी की गई. अब तक 3.23 करोड़ रुपये की दवाएं पकड़ी गईं हैं.

हो सकती है पांच साल तक की कैद और जुर्माना: एसटीएफ और औषधि विभाग की कार्रवाई रोकने के लिए एक करोड़ रुपये की रिश्वत देने की कोशित में पकड़े गए दवा कारोबारी हिमांशु अग्रवाल पर शिकंजा कसता जा रहा है. अभी उसे भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 8 के तहत दबोचा गया है. जिसमें छह माह से लेकर पांच साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है. बस्ती के सहायक औषधि आयुक्त नरेश मोहन दीपक ने बताया कि नकली दवाओं के मामले में जांच जारी है. जांच पूरी होने में अभी समय लगेगा.

घर पर लगा ताला: एसटीएफ और औषधि विभाग के अधिकारी जब हिमांशु के कर्मयोगी कमलानगर स्थित घर पर पहुंचे तो वहां पर ताला लगा था. आसपास पूछताछ करने के बाद टीम उसके मोतीकटरा स्थित दूसरे गोदाम पंजाब एंड सिंध बैंक के पास पहुंची. वहां भी ताला लगा मिला. जिसके बाद टीम वापस कोतवाली थाना पर लौट गई. औषधि आयुक्त ने बताया कि हिमांशु अग्रवाल के परिवार में किसी की तबीयत खराब हो गई है. अस्पताल में भर्ती है. इसलिए गोदाम से बरामदगी नहीं हुई है.

हवाला के कनेक्शन का खुलासा : जेल गए दवा कारोबारी हिमांशु अग्रवाल ने बस्ती के सहायक औषधि आयुक्त नरेश मोहन दीपक और एसटीएफ निरीक्षक यतींद्र शर्मा को शनिवार को एक करोड़ रुपये रिश्वत का ऑफर दिया था. एसटीएफ ने हिमांशु से इतनी बड़ी रकम कुछ ही घंटों में जुटाने के संबंध में पूछताछ की थी. जिसमें पता चला कि यह रकम हवाला के जरिए जरूरत पड़ने पर मंगवाई थी. उससे सख्ती से संबंधित हवाला कारोबारी का नाम पूछा गया, मगर, उसने नाम नहीं बताया है. जबकि, पहले पकड़े जाने पर उसने रकम बाजार के साथी कारोबारियों से जुटाकर लाने की बात कही थी. मगर, नोट सीलन की वजह से हवाला की रकम होने की गवाही दे रहे हैं.

चाचा संग किया था दवा का काम: एसटीएफ एएसपी ने बताया कि हेमा मेडिको फर्म के कारोबारी हिमांशु अग्रवाल ने पूछताछ जानकारी दी कि उसने अपने चाचा बबलू दवाई के साथ दवाओं का काम शुरू किया था. नकली दवा का नेटवर्क हिमांशु खुद संभालता है.अपने नेटवर्क के जरिए ही उसने एक करोड़ रुपए का इंतजाम कर लिया था. अभी उससे और पूछताछ की जा रही है.

झुग्गी से आलीशान कोठी तक पहुंचा: छानबीन में सामने आया कि नकली दवाओं का सरगना हिमांशु अग्रवाल कभी यमुना किनारे की बल्केश्वर बस्ती में झुग्गी में रहता था. करीब 15 सालों में उसने ऐसी तरक्की की. जिससे कर्मयोगी एंक्लेव स्थित आलीशान कोठी में रहने लगा. घर में चार-पांच महंगी गाड़ियां हैं.

