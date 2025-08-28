ETV Bharat / state

आगरा में नकली दवाओं का सिंडिकेट; STF ने पुडुचेरी के एके राना के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, तलाश में जुटी टीम - AGRA FAKE DRUG CASE

एसटीएफ के रडार पर नकली दवा के कारोबार में 50 संदिग्ध लोग हैं. जिनके बारे में पड़ताल की जा रही है.

आगरा में नकली दवाओं का सिंडिकेट. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
Published : August 28, 2025 at 12:54 PM IST

आगरा: एसटीएफ और औषधि विभाग की आगरा में नकली दवा कारोबार को लेकर सातवें दिन भी कार्रवाई जारी है. औषधि विभाग ने बुधवार को नकली दवाइयों की जांच के बाद एक और मुकदमा दर्ज कराया है. यह मुकदमा एमएम गेट थाने में दर्ज हुआ है. जिसमें पुडुचेरी की दवा निर्माता कंपनी मीनाक्षी फार्मा के मालिक एके राना उर्फ राजा, जेल गए दवा कारोबारी हिमांशु अग्रवाल के साथ ही 4 आरोपियों के नाम शामिल हैं.

इसके साथ ही एसटीएफ के रडार पर नकली दवा के कारोबार में 50 संदिग्ध लोग हैं. जिनके बारे में पड़ताल की जा रही है. अब तक नकली दवा कारोबार को लेकर 3 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. जिनमें फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की 4 टीमें लगी हैं.

आगरा के औषधि निरीक्षक नवनीत कुमार की तहरीर पर एमएम गेट थाने पर बुधवार को मुकदमा दर्ज कराया गया. जिसमें लिखा है कि आगरा में पकड़ी गईं नकली दवाइयां तमिलनाडु से भेजी गई थीं. दवा के बिलों पर निर्माता के रूप में मीनाक्षी फार्मा नंबर 8, ओम शांति स्ट्रीट धानकोडी नगर धर्मपुरी तमिलनाडु लिखा है. जबकि, दवाओं के बिक्री बिल लखनऊ की दो फर्मों के नाम पर काटे गए और दवाएं आगरा में ही उतारी गईं.

आगरा मंडल के सहायक औषधि आयुक्त अतुल उपाध्याय ने बताया कि आगरा में नकली दवाओं की छापामार कार्रवाई में रोसुवास-20, रोसुवास-40 और एलेग्रा-120 दवाइयां पकड़ी गईं. जिनकी मेन्यूफेक्चरिंग यूनिट पुडुचेरी, चेन्नई में होने के सबूत मिले हैं. इसके आधार पर चेन्नई के एके राना उर्फ राजा को भी अभियुक्त बनाया गया है.

औषधि निरीक्षक नवनीत कुमार की तहरीर पर एके राना, हिमांशु अग्रवाल, बाबा फार्मा लखनऊ के विक्की कुमार, पार्वती ट्रेडर्स लखनऊ के सुभाष कुमार को नामजद किया गया है. जबकि, बुधवार को बंसल मेडिकल एजेंसी की खरीद-फरोख्त के बिलों की छानबीन की गई. इसमें जो भी अनियमितता मिली हैं, उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी. नकली दवा मामले की कार्रवाई में यह तीसरा मुकदमा दर्ज कराया गया है.

एके राना तलाश में जुटी STF: एसटीएफ ने तमिलनाडु से नकली दवाइयां आगरा भेजने वाले मीनाक्षी फार्मा के मालिक का भी पता खोज लिया है. उसका नाम एके राना उर्फ राजा पुत्र अरुमुगम 38, फर्स्ट फ्लोर एललेंगो नगर थर्ड क्रॉस वेंकटा नगर पुडुचेरी पता चला है. एक टीम उसकी तलाश में लगी है. टीम को उसका मोबाइल नंबर और ई-मेल मिल गया है. आगरा में कार्रवाई की जानकारी होने पर आरोपी भूमिगत हो गया है. उसके मोबाइल नंबर ऑफ हैं.

ये दवाएं की गई जब्त

● क्लोप पी क्रीम

● काम्पलेमिना रिटायर 500 एमजी

● डेरोनेम ईआर

● डेरोबिन टैबलेट

● एलेग्रा-120 टैबलेट

● एलेग्रा-एम टैबलेट

● ओसिड कैप्सूल

● रोसुवास-20 एमजी

● रोसुवास-40 एमजी

● माक्स किड

● माक्स सीवी 625

● माक्स 250

● कैंडिड एक्टिव क्रीम

2.13 करोड़ के 46 हजार दवा के पत्ते सील: सिटी मजिस्ट्रेट वेद सिंह चौहान की देखरेख में, हिमांशु अग्रवाल की मौजूदगी में हे मां मेडिको से 14 दवाइयों के नमूने लिए गए और सील लगा दी गई थी. रिश्वत की पेशकश में हिमांशु जेल गया. इसके बाद हे मां मेडिको से सिटी मजिस्ट्रेट वेद सिंह चौहान की देखरेख में ताला तोड़कर जांच कराने पर रोसुवास-20, रोसुवास-40, एलेग्रा 120 दवाइयों के 46650 पत्ते बरामद करके 15 बोरों में सील किए गए हैं. सील की गई दवाईयों की अनुमानित बाजार की कीमत 2.13 करोड़ रुपये आंकी गई है.

लखनऊ से बिहार और बंगाल जाती थीं दवाएं: आगरा मंडल के सहायक औषधि आयुक्त अतुल उपाध्याय ने बताया कि जांच में पता चला कि तमिलनाडु और पुडुचेरी से नकली दवाएं आगरा आती हैं. आगरा से ये दवाएं लखनऊ भेजी जाती थीं. इन दवाओं को लखनऊ से न्यू बाबा फार्मा लखनऊ के विक्की कुमार और पार्वती ट्रेडर्स के सुभाष कुमार बिहार और पश्चिम बंगाल सप्लाई करते हैं. विक्की कुमार और सुभाष कुमार सगे भाई हैं. दोनों ही अलग-अलग फर्म हैं. हिमांशु के गोदाम में मिले लैपटॉप और मोबाइल से ऐसे सुराग मिले हैं. लैपटॉप की हार्ड डिस्क से डेटा पेन ड्राइव में लेकर जांच की जाएगी.

बंसल फार्मा का रिकॉर्ड खंगाल रही टीम: आगरा मंडल के सहायक औषधि आयुक्त अतुल उपाध्याय ने बताया कि बुधवार को एसटीएफ और औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने बंसल मेडिकल एजेंसी पर जांच की. जिसमें फर्म के मालिक संजय बंसल ने दो साल की खरीद-फरोख्त का रिकार्ड उपलब्ध कराया है. जिसकी जांच की जा रही है. दीपक सिंघल की फर्म श्रीराधे मेडिकल एजेंसी का पंजाब सिंध बैंक के पास मोती कटरा वाले गोदाम सील किया गया है. इसके साथ ही मोतीकटरा स्थित हिमांशु के तीन मंजिला गोदाम पर भी जांच चल रही है.

फरार आरोपियों की तलाश में जुटी टीमें: एसटीएफ नकली दवा कारोबार सिंडिकेट के सदस्यों की तलाश में जुटी है. जो आरोपी इस मामले में फरार हैं, उनकी तलाश में एसटीएफ के साथ ही पुलिस की टीमें लगी हुई हैं. नकली दवा सिंडिकेट में शामिल आरोपी एमएस लॉजिस्टिक कंपनी संचालक सुल्तानपुरा निवासी यूनिस, उसका वारिश, जगदीशपुरा के लड़ामदा निवासी फरहान की गिरफ्तारी में टीमें दबिश दे रही हैं.

