शिव कुमार सारस्वत के खिलाफ FIR दर्ज ( Photo Credit- ETV Bharat )

आगरा: आगरा के अवैध असलहों की खरीद-फरोख्त, फर्जी लाइसेंस से हथियार खरीदने-बेचने के मामले में अब भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्याम भदौरिया की तहरीर पर जगदीशपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. हाई प्रोफाइल रैकेट से भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्याम भदौरिया ने 2006 में आरोपी शिवकुमार सारस्वत से कोल्ट्स कंपनी की बताकर एक पिस्टल 1.75 लाख रुपये खरीदी थी. इसलिए, जगदीशपुरा थाना पुलिस ने भाजपा नेता श्याम भदौरिया की तहरीर पर शिव कुमार सारस्वत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के प्रताप नगर निवासी भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्याम भदौरिया उर्फ संदीप भदौरिया ने जगदीशपुरा थाना में एक तहरीर दी थी. यूपी एसटीएफ की आगरा यूनिट की ओर से नाई की मंडी थाना में दर्ज कराए गए आगरा के अवैध असलहों की खरीद-फरोख्त, फर्जी लाइसेंस से हथियार खरीदने-बेचने के मुकदमे के बाद दी गई. भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्याम भदौरिया की तहरीर पर FIR दर्ज (Photo Credit- ETV Bharat)

भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्याम भदौरिया ने बताया कि मैं बजरंग दल में रहा हूं. अपनी सुरक्षा के लिए सन 1999 में शस्त्र लाइसेंस लिया था. मैंने लाइसेंस पर पहला शस्त्र लेकर विक्रय कर दिया था. मुझे नए शस्त्र की आवश्यकता थी. तभी जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के शिव कुमार सारस्वत ने मुझसे संपर्क किया. कहा कि उनके पास एक लीगल तरीके से खरीदी विदेशी पिस्टल है. शिव कुमार सारस्वत ने मुझे 0.32 बोर की पिस्टल दिखाई और उसका सौदा तब 1.75 लाख रुपये में हुआ. मैंने पिस्टल खरीद ली. तब आरोपी शिव कुमार सारस्वत ने मुझे मूल दस्तावेज की जगह छाया प्रति उपलब्ध कराई थी. मैंने उससे कई बार मूल दस्तावेज मांगे, मगर मुझे नहीं दिए. श्याम भदौरिया ने बताया कि जब यूपी एसटीएफ ने मुझे 30 नवंबर 2024 में विदेशी पिस्टल खरीदने और दस्तावेज के बारे में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया. तब मुझे विदेशी पिस्टल के मूल दस्तावेजों की आवश्यकता हुई. इस पर मैंने शिव कुमार सारस्वत और उनके बेटे भूपेंद्र सारस्वत से कई बार विदेशी पिस्टल के मूल दस्तावेज मांगे, लेकिन कोई कागज नहीं दिया. इससे साफ है कि आरोपी शिव कुमार सारस्वत ने कूट रचित दस्तावेज और देसी फैक्ट्री में बनी पिस्टल को विदेशी पिस्टल बताकर मुझे बेचा था. भाजपा नेता श्याम भदौरिया ने बताया कि जगदीशपुरा थाना पुलिस ने मेरी तहरीर पर आरोपी शिव कुमार सारस्वत के खिलाफ शुक्रवार शाम मुकदमा दर्ज कर लिया है. मैंने पिस्टल की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है.

