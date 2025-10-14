ETV Bharat / state

आगरा जिला अस्पताल की क्रि​टिकल केयर यूनिट में हर बेड पर होगा वेंटिलेटर, ये सुविधाएं भी बढ़ेंगी

आगरा : यूपी सरकार प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं बेहतर करने पर जोर दे रही है. इसी कड़ी में आगरा जिला अस्पताल को अपग्रेड करने की योजना है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत आगरा के जिला अस्पताल में क्रि​टिकल केयर यूनिट बन रही है. जिसके लिए पांच ​मंजिला भवन बनेगा. इसी बिल्डिंग में तैयार हो रही क्रि​टिकल केयर यूनिट में हर बेड पर वेटिंलेटर की सुविधा देने का प्लान भी है. जिससे एसएन मेडिकल कॉलेज (एसएनएमसी) में मरीजों की भीड़ कम होगी.

आगरा जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजेंद्र अरोड़ा ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत शासन के आदेश पर प्रदेश के विभिन्न जिला अस्पतालों में चिकित्सकीय सेवाएं विकसित की जा रही हैं. आगरा जिला अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू) का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था. शासन ने सीसीयू का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया है. जिसके निर्माण के लिए टेंडर भी जारी हो गया है. नंबवर से जिला अस्पताल में आश्रय स्थल के पास पांच मंजिला भवन का निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है.







किडनी, लिवर, हृदय और कैंसर का होगा इलाज : डॉ. राजेंद्र अरोड़ा ने बताया कि अभी तक गंभीर बीमारियों के मरीजों को सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं नहीं होने की वजह से तत्काल एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ता था. जिला अस्पताल में अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर यूनिट में वेंटिलेटर के साथ ही अन्य जीवनरक्षक उपकरण भी होंगे. जिला अस्पताल की क्रिटिकल केयर यूनिट के चलते किडनी, लिवर, हृदय, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को अब एसएन मेडिकल कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा.



