ETV Bharat / state

आगरा जिला अस्पताल की क्रि​टिकल केयर यूनिट में हर बेड पर होगा वेंटिलेटर, ये सुविधाएं भी बढ़ेंगी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत आगरा जिला अस्पताल को अपग्रेड करने का प्लान तैयार. एसएनएमसी में कम होगी मरीजों की भीड़.

आगरा जिला अस्पताल
आगरा जिला अस्पताल (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 7:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा : यूपी सरकार प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं बेहतर करने पर जोर दे रही है. इसी कड़ी में आगरा जिला अस्पताल को अपग्रेड करने की योजना है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत आगरा के जिला अस्पताल में क्रि​टिकल केयर यूनिट बन रही है. जिसके लिए पांच ​मंजिला भवन बनेगा. इसी बिल्डिंग में तैयार हो रही क्रि​टिकल केयर यूनिट में हर बेड पर वेटिंलेटर की सुविधा देने का प्लान भी है. जिससे एसएन मेडिकल कॉलेज (एसएनएमसी) में मरीजों की भीड़ कम होगी.

आगरा जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजेंद्र अरोड़ा ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत शासन के आदेश पर प्रदेश के विभिन्न जिला अस्पतालों में चिकित्सकीय सेवाएं विकसित की जा रही हैं. आगरा जिला अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू) का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था. शासन ने सीसीयू का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया है. जिसके निर्माण के लिए टेंडर भी जारी हो गया है. नंबवर से जिला अस्पताल में आश्रय स्थल के पास पांच मंजिला भवन का निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है.




किडनी, लिवर, हृदय और कैंसर का होगा इलाज : डॉ. राजेंद्र अरोड़ा ने बताया कि अभी तक गंभीर बीमारियों के मरीजों को सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं नहीं होने की वजह से तत्काल एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ता था. जिला अस्पताल में अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर यूनिट में वेंटिलेटर के साथ ही अन्य जीवनरक्षक उपकरण भी होंगे. जिला अस्पताल की क्रिटिकल केयर यूनिट के चलते किडनी, लिवर, हृदय, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को अब एसएन मेडिकल कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा.


50 बेड की सीसीयू में ओपीडी भी होगी : डॉ. राजेंद्र अरोड़ा के मुताबिक जिला अस्पताल में पांच मंजिला क्रिटिकल केयर यूनिट 18 माह में बनकर तैयार होगी, जो 50 बेड की होगी. शासन स्तर से सीसीयू के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी. सीसीयू में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की ओपीडी भी होगी. इसके अलावा सेंट्रल लैब बनने से अस्पताल में 120 तरह की जांचें और बढ़ेंगी. आगरा सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि जिला अस्पताल में 23 करोड़ रुपये में क्रिटिकल केयर यूनिट बनेगी. जिसमें 16 करोड़ रुपये निर्माण कार्य और सात करोड़ रुपये उपकरण पर खर्च होंगे.

यह भी पढ़ें : अचानक जिला अस्पताल पहुंच गए DM; पर्चे पर बाहरी दवाएं लिखते मिले डॉक्टर

यह भी पढ़ें : रायबरेली जिला अस्पताल में आईसीयू-वेंटिलेटर यूनिट शुरू, 10 बेड का वार्ड भी बनेगा

TAGGED:

AGRA HEALTH NEWS
HEALTH FACILITIES IN UP
HEALTH FACILITIES IN AGRA
राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान
DISTRICT HOSPITAL AGRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.