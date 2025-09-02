आगरा : दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) के आगरा जोन तैनाती में 2.17 करोड़ रुपये का गबन में तीन बिजली कर्मचारी आरोपी बनाए गए हैं. इस मामले में तीनों बिजली कर्मचारियों के खिलाफ कमलानगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में गबन की पुष्टि हुई है. एसीपी ​छत्ता पीयूष कांत राय के अनुसार साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.

डीवीवीएनएल झांसी के अधिशासी अभियंता विजय प्रकाश ने बताया कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित गांव बसौली निवासी टेक्निकल ग्रेड (टीजी-2) पवन कुमार आगरा जोन में कमला नगर विद्युत परीक्षण खंड में तैनात थे. इस दौरान पवन कुमार गुरु का ताल गुरुद्वारा के पीछे स्थित ककरेठा में भूपाल यादव के मकान में किराए पर रहता था. कमला नगर विद्युत परीक्षण खंड में वेतन लिपिक की तैनाती के दौरान पवन कुमार ईआरपी सिस्टम के जरिये वेतन संबंधी काम करता था.





यूं किया गया घपला : डीवीवीएनएल के आगरा जोन के कमलानगर विद्युत परीक्षण खंड के लेखाकार गौरव कुमार ने बताया कि 2021-22 में वेतन के बकाये के रूप में फरवरी 2024 से मई 2025 के बीच सामान्य से ज्यादा भुगतान किया. इसकी जानकारी जब डीवीवीएनएल अधिकारियों को हुई तो जांच की. जिसमें पता ईआरपी सिस्टम के जरिये वेतन संबंधी काम करने के लिए पवन ने गौरव व विजय प्रकाश के अलावा उसके बाद तैनात रहे अधिशासी अभियंता रविंद्र सिंह की सैप आईडी का पासवर्ड हासिल करके 1.18 करोड़ रुपये का भुगतान अपने बैंक खाते में किया था. साथ ही दयालबाग रोड स्थित दुर्गा नगर निवासी कार्यकारी सहायक पिंकी देवी को 64.51 लाख और रुई की मंडी निवासी सफाईकर्मी छिंगा को 34.57 लाख रुपये का भुगतान किया था.





निलंबन की जानकारी मूल पते पर भेजी : डीवीवीएनएल के अधिशासी अभियंता रविंद्र सिंह ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि कार्यकारी सहायक पिंकी देवी और सफाईकर्मी छिंगा ने भी इतने बड़े भुगतान की जानकारी विभाग को नहीं दी. ऐसे में तीनों की मिलीभगत की बात स्पष्ट होने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. इस बारे में आगरा जोन के मुख्य अभियंता कपिल सिंधवानी ने बताया कि घपला करने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही विभागीय स्तर पर रिकवरी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. आरोपी पवन कुमार मामला सामने के बाद से ही गायब है. उसके निलंबन का नोटिस घर पर चस्पा करके मूल पते पर भी भेजा गया है.







