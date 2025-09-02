ETV Bharat / state

डीवीवीएनएल वेतन घपला; वेतन बकाया दिखाकर डकारे 2.17 करोड़, बाबू समेत तीन के खिलाफ मुकदमा - SALARY SCAM IN DVVNL

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का मामला. वेतन बकाये के रूप में फरवरी 2024 से मई 2025 के बीच सामान्य से अधिक भुगतान किया गया.

डीवीवीएनएल में वेतन घपला.
डीवीवीएनएल में वेतन घपला. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 8:18 AM IST

3 Min Read

आगरा : दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) के आगरा जोन तैनाती में 2.17 करोड़ रुपये का गबन में तीन बिजली कर्मचारी आरोपी बनाए गए हैं. इस मामले में तीनों बिजली कर्मचारियों के खिलाफ कमलानगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में गबन की पुष्टि हुई है. एसीपी ​छत्ता पीयूष कांत राय के अनुसार साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.

डीवीवीएनएल झांसी के अधिशासी अभियंता विजय प्रकाश ने बताया कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित गांव बसौली निवासी टेक्निकल ग्रेड (टीजी-2) पवन कुमार आगरा जोन में कमला नगर विद्युत परीक्षण खंड में तैनात थे. इस दौरान पवन कुमार गुरु का ताल गुरुद्वारा के पीछे स्थित ककरेठा में भूपाल यादव के मकान में किराए पर रहता था. कमला नगर विद्युत परीक्षण खंड में वेतन लिपिक की तैनाती के दौरान पवन कुमार ईआरपी सिस्टम के जरिये वेतन संबंधी काम करता था.


यूं किया गया घपला : डीवीवीएनएल के आगरा जोन के कमलानगर विद्युत परीक्षण खंड के लेखाकार गौरव कुमार ने बताया कि 2021-22 में वेतन के बकाये के रूप में फरवरी 2024 से मई 2025 के बीच सामान्य से ज्यादा भुगतान किया. इसकी जानकारी जब डीवीवीएनएल अधिकारियों को हुई तो जांच की. जिसमें पता ईआरपी सिस्टम के जरिये वेतन संबंधी काम करने के लिए पवन ने गौरव व विजय प्रकाश के अलावा उसके बाद तैनात रहे अधिशासी अभियंता रविंद्र सिंह की सैप आईडी का पासवर्ड हासिल करके 1.18 करोड़ रुपये का भुगतान अपने बैंक खाते में किया था. साथ ही दयालबाग रोड स्थित दुर्गा नगर निवासी कार्यकारी सहायक पिंकी देवी को 64.51 लाख और रुई की मंडी निवासी सफाईकर्मी छिंगा को 34.57 लाख रुपये का भुगतान किया था.



निलंबन की जानकारी मूल पते पर भेजी : डीवीवीएनएल के अधिशासी अभियंता रविंद्र सिंह ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि कार्यकारी सहायक पिंकी देवी और सफाईकर्मी छिंगा ने भी इतने बड़े भुगतान की जानकारी विभाग को नहीं दी. ऐसे में तीनों की मिलीभगत की बात स्पष्ट होने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. इस बारे में आगरा जोन के मुख्य अभियंता कपिल सिंधवानी ने बताया कि घपला करने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही विभागीय स्तर पर रिकवरी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. आरोपी पवन कुमार मामला सामने के बाद से ही गायब है. उसके निलंबन का नोटिस घर पर चस्पा करके मूल पते पर भी भेजा गया है.


यह भी पढ़ें : शिक्षकों की सैलरी से हर महीने कटता रहा इनकम टैक्स, रिटर्न भरने की बारी आयी तो बड़ा स्कैम आया सामने

यह भी पढ़ें : होमगार्ड वेतन घोटाला: मास्टरमाइंड कृपाशंकर के दो अन्य सहयोगी गिरफ्तार

आगरा : दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) के आगरा जोन तैनाती में 2.17 करोड़ रुपये का गबन में तीन बिजली कर्मचारी आरोपी बनाए गए हैं. इस मामले में तीनों बिजली कर्मचारियों के खिलाफ कमलानगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में गबन की पुष्टि हुई है. एसीपी ​छत्ता पीयूष कांत राय के अनुसार साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.

डीवीवीएनएल झांसी के अधिशासी अभियंता विजय प्रकाश ने बताया कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित गांव बसौली निवासी टेक्निकल ग्रेड (टीजी-2) पवन कुमार आगरा जोन में कमला नगर विद्युत परीक्षण खंड में तैनात थे. इस दौरान पवन कुमार गुरु का ताल गुरुद्वारा के पीछे स्थित ककरेठा में भूपाल यादव के मकान में किराए पर रहता था. कमला नगर विद्युत परीक्षण खंड में वेतन लिपिक की तैनाती के दौरान पवन कुमार ईआरपी सिस्टम के जरिये वेतन संबंधी काम करता था.


यूं किया गया घपला : डीवीवीएनएल के आगरा जोन के कमलानगर विद्युत परीक्षण खंड के लेखाकार गौरव कुमार ने बताया कि 2021-22 में वेतन के बकाये के रूप में फरवरी 2024 से मई 2025 के बीच सामान्य से ज्यादा भुगतान किया. इसकी जानकारी जब डीवीवीएनएल अधिकारियों को हुई तो जांच की. जिसमें पता ईआरपी सिस्टम के जरिये वेतन संबंधी काम करने के लिए पवन ने गौरव व विजय प्रकाश के अलावा उसके बाद तैनात रहे अधिशासी अभियंता रविंद्र सिंह की सैप आईडी का पासवर्ड हासिल करके 1.18 करोड़ रुपये का भुगतान अपने बैंक खाते में किया था. साथ ही दयालबाग रोड स्थित दुर्गा नगर निवासी कार्यकारी सहायक पिंकी देवी को 64.51 लाख और रुई की मंडी निवासी सफाईकर्मी छिंगा को 34.57 लाख रुपये का भुगतान किया था.



निलंबन की जानकारी मूल पते पर भेजी : डीवीवीएनएल के अधिशासी अभियंता रविंद्र सिंह ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि कार्यकारी सहायक पिंकी देवी और सफाईकर्मी छिंगा ने भी इतने बड़े भुगतान की जानकारी विभाग को नहीं दी. ऐसे में तीनों की मिलीभगत की बात स्पष्ट होने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. इस बारे में आगरा जोन के मुख्य अभियंता कपिल सिंधवानी ने बताया कि घपला करने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही विभागीय स्तर पर रिकवरी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. आरोपी पवन कुमार मामला सामने के बाद से ही गायब है. उसके निलंबन का नोटिस घर पर चस्पा करके मूल पते पर भी भेजा गया है.


यह भी पढ़ें : शिक्षकों की सैलरी से हर महीने कटता रहा इनकम टैक्स, रिटर्न भरने की बारी आयी तो बड़ा स्कैम आया सामने

यह भी पढ़ें : होमगार्ड वेतन घोटाला: मास्टरमाइंड कृपाशंकर के दो अन्य सहयोगी गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

AGRA DVVNLSALARY SCAM IN DVVNLSCAM IN DVVNLSALARY SCAMSALARY SCAM IN DVVNL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.