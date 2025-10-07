आगरा दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हादसा; सर्च अभियान का छठवां दिन, डूबे सभी 12 लोगों के शव निकाले गए
खेरागढ़ इलाके में 2 अक्टूबर को उटंगन नदी में डूब गए थे 13 लोग, एक को बचा लिया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 8:04 PM IST
आगरा : दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हादसे के छठवें दिन मंगलवार को नदी से 4 और शव बरामद किए गए. नदी में डूबे सभी 12 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं. हादसे के बाद से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें कई दिनों से सर्च अभियान चला रहीं थीं.
मंगलवार की सुबह सचिन उर्फ महावीर का शव नदी से बरामद किया गया. इसके बाद दीपक का शव भी मिला. इसके कुछ देर बाद ही गजेंद्र और हरेश का शव मिल गया. इस तरह नदी में डूबे सभी लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं. लोगों का आरोप है कि अवैध खनन की वजह से हादसा हुआ है. उटंगन नदी में खनन से 25 फीट गहरा और छह मीटर चौड़ा गड्ढा हो गया था. बीतें 2 दिनों में इसी गड्ढे के 6 मीटर के दायरे में ही कई शव मिले हैं.
दो अक्टूबर को हुआ था हादसा : खेरागढ़ थाना क्षेत्र के गांव डूंगरवाला में उटंगन नदी में दो अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान गांव कुसियापुर के 13 युवक डूब गए थे. इसमें विष्णु को सकुशल बाहर निकाल लिया गया था. तब से लेकर लगातार नदी में सर्च अभियान चल रहा था. सेना और एनडीआरएफ के सर्च अभियान में सोमवार की देर शाम दो शव बरामद किए गए थे. इसके बाद मंगलवार को भी 4 युवकों के शव बरामद किए गए. रेस्क्यू अभियान में नदी के तेज बहाव के कारण दिक्कत आ रही थी.
रेस्क्यू अभियान में ये रहे शामिल : रेस्क्यू अभियान में एनडीआरएफ के 60 सदस्य, 50 पैरा ब्रिगेड की 411 पैरा फील्ड यूनिट के 19 सदस्य लगे रहे. टीमों को बीते दिनों में अभिषेक, भगवती, वीनेश, ओकेश के शव मिट्टी की परत के नीचे दबे मिले थे. एनडीआरएफ के निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि उटंगन नदी में जिस जगह हादसा हुआ था, वहां पर 25 फीट गहरा गड्ढा है. इसके साथ ही नजदीक में 15 फीट गहरा गड्ढा है. ये खनन के कारण बने हैं.
ग्रामीणों की मदद से बनाया बांध : नदी के 250 मीटर के क्षेत्र में नदी के पानी का बहाव रोकने के लिए स्थानीय युवकों ने रात-दिन मेहनत की. उन्होंने 40 मीटर लंबा अस्थायी बांध बना दिया. नदी की धारा को डूब क्षेत्र के बीच से नाला बनाकर दूसरी ओर मोड़ दिया गया. इसमें अभी पोकलेन और JCB से खोदाई चलती रही. लिहाजा मंगलवार को सभी शव बरामद कर लिए गए.
नदी में डूबने से इनकी मौत : करन, गगन, ओमपाल, मनोज, भगवती, अभिषेक, वीनेश, ओके, सचिन, दीपक, गजेंद्र और हरेश.
