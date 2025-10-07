ETV Bharat / state

आगरा दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हादसा; सर्च अभियान का छठवां दिन, डूबे सभी 12 लोगों के शव निकाले गए

आगरा : दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हादसे के छठवें दिन मंगलवार को नदी से 4 और शव बरामद किए गए. नदी में डूबे सभी 12 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं. हादसे के बाद से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें कई दिनों से सर्च अभियान चला रहीं थीं.

मंगलवार की सुबह सचिन उर्फ महावीर का शव नदी से बरामद किया गया. इसके बाद दीपक का शव भी मिला. इसके कुछ देर बाद ही गजेंद्र और हरेश का शव मिल गया. इस तरह नदी में डूबे सभी लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं. लोगों का आरोप है कि अवैध खनन की वजह से हादसा हुआ है. उटंगन नदी में खनन से 25 फीट गहरा और छह मीटर चौड़ा गड्ढा हो गया था. बीतें 2 दिनों में इसी गड्ढे के 6 मीटर के दायरे में ही कई शव मिले हैं.

दो अक्टूबर को हुआ था हादसा : खेरागढ़ थाना क्षेत्र के गांव डूंगरवाला में उटंगन नदी में दो अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान गांव कुसियापुर के 13 युवक डूब गए थे. इसमें विष्णु को सकुशल बाहर निकाल लिया गया था. तब से लेकर लगातार नदी में सर्च अभियान चल रहा था. सेना और एनडीआरएफ के सर्च अभियान में सोमवार की देर शाम दो शव बरामद किए गए थे. इसके बाद मंगलवार को भी 4 युवकों के शव बरामद किए गए. रेस्क्यू अभियान में नदी के तेज बहाव के कारण दिक्कत आ रही थी.

छठवें दिन सभी के शव बरामद. (Photo Credit; ETV Bharat)

रेस्क्यू अभियान में ये रहे शामिल : रेस्क्यू अभियान में एनडीआरएफ के 60 सदस्य, 50 पैरा ब्रिगेड की 411 पैरा फील्ड यूनिट के 19 सदस्य लगे रहे. टीमों को बीते दिनों में अभिषेक, भगवती, वीनेश, ओकेश के शव मिट्टी की परत के नीचे दबे मिले थे. एनडीआरएफ के निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि उटंगन नदी में जिस जगह हादसा हुआ था, वहां पर 25 फीट गहरा गड्ढा है. इसके साथ ही नजदीक में 15 फीट गहरा गड्ढा है. ये खनन के कारण बने हैं.