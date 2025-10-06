ETV Bharat / state

आगरा दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हादसा; उटंगन नदी से एक और शव मिला, मृतकों की संख्या हुई 6, अन्य की तलाश जारी

खेरागढ़ थाना क्षेत्र के डूंगरवाला गांव के पास बीते गुरुवार को उटंगन नदी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 13 युवक डूब गए थे.

उटंगन नदी में सर्च अभियान.
उटंगन नदी में सर्च अभियान. (Photo Credit : ETV Bharat)
Published : October 6, 2025 at 7:35 AM IST

आगरा : खेरागढ़ थाना क्षेत्र के डूंगरवाला गांव के पास उटंगन नदी में डूबे 7 युवकों की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें जुटी हुई हैं. ग्रामीण भी रेस्क्यू अभियान में मदद कर रहे हैं. ​रविवार देर शाम सेना की टीम ने नदी में डूबे करन का शव खोज निकाला. बाकी 6 लापता युवकों के जल्द मिलने की उम्मीद में टीम तलाश में जुटी हुई है.

बता दें, खेरागढ़ थाना क्षेत्र के गांव डूंगरवाला में उटंगन नदी में बीते गुरुवार दोपहर देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान गांव कुसियापुर के 13 युवक डूबे गए थे. जिसमें विष्णु को सकुशल बाहर निकाला गया था. अब तक नदी से छह युवकों के शव बरामद हुए हैं. बाकी छह युवकों की तलाश में रेस्क्यू अभियान चल रहा है. सेना और एनडीआरएफ के दिनभर चले सर्च ऑपरेशन के बाद देर शाम एक युवक करन का शव बरामद हुआ. रेस्क्यू अभियान में आ रही बाधा को लेकर नदी के बहाव को राजस्थान के पांचना बांध पर पूरी तरह रोक दिया गया है. जिससे सोमवार सुबह तक नदी में जलस्तर कम होने की संभावना है.



पांच दिनों से कुसियापुर में सन्नाटा : उटंगन नदी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हादसे के बाद से गांव कुसियापुर गांव में सन्नाटा पसरा है. पांच दिनों से गांव में वीरानगी है. अधिकतर घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं. गांव की गलियों में सन्नाटा है. लोग अपने काम-धंधों पर नहीं जा रहे हैं. रविवार को भी मृत और लापता युवकों और युवकों के घरों में महिलाओं की सिसकियां और विलाप सुनाई दिया.



नदी में डूबने से मौत; करन, गगन, ओमपाल, मनोज, भगवती और अभिषेक

लापता : सचिन, गजेंद्र, हरेश, वीनेश, दीपक और ओकेउ


उटंगन नदी का आज बहाव बंद

आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि रविवार देर शाम एक और युवक का शव मिला है. रविवार को रात होने के कारण सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है. सोमवार सुबह 7 बजे से फिर सर्च ऑपरेशन शुरू होगा. राजस्थान में उटंगन नदी के बहाव को बंद कर दिया है. जिससे सोमवार सुबह तक हादसा स्थल के पास जलस्तर कम हो जाएगा. जिससे सर्च ऑपरेशन में आसानी होगी.


कंप्रेसर से मिट्टी को हटाया गया: उटंगन नदी में रविवार शाम करीब 6 बजे कंप्रेसर की मदद से मिट्टी हटाने का काम शुरू हुआ. स्कूबा डाइवर के 30 मिनट तक मिट्टी हटाने से करन का शव बाहर आया था. इस दौरान मौके पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे. परिजन और लोग लापता लोगों के मिलने की आश में रोजाना नदी तट पर पहुंचते हैं.

DURGA IDOL IMMERSION, प्रतिमा विसर्जन हादसा, 6 PEOPLE DROWNED IN AGRA, 7 YOUTHS DROWNED IN UTANGAN RIVER, DURGA IDOL IMMERSION ACCIDENT

