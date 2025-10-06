ETV Bharat / state

आगरा दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हादसा; उटंगन नदी से एक और शव मिला, मृतकों की संख्या हुई 6, अन्य की तलाश जारी

आगरा : खेरागढ़ थाना क्षेत्र के डूंगरवाला गांव के पास उटंगन नदी में डूबे 7 युवकों की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें जुटी हुई हैं. ग्रामीण भी रेस्क्यू अभियान में मदद कर रहे हैं. ​रविवार देर शाम सेना की टीम ने नदी में डूबे करन का शव खोज निकाला. बाकी 6 लापता युवकों के जल्द मिलने की उम्मीद में टीम तलाश में जुटी हुई है.

बता दें, खेरागढ़ थाना क्षेत्र के गांव डूंगरवाला में उटंगन नदी में बीते गुरुवार दोपहर देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान गांव कुसियापुर के 13 युवक डूबे गए थे. जिसमें विष्णु को सकुशल बाहर निकाला गया था. अब तक नदी से छह युवकों के शव बरामद हुए हैं. बाकी छह युवकों की तलाश में रेस्क्यू अभियान चल रहा है. सेना और एनडीआरएफ के दिनभर चले सर्च ऑपरेशन के बाद देर शाम एक युवक करन का शव बरामद हुआ. रेस्क्यू अभियान में आ रही बाधा को लेकर नदी के बहाव को राजस्थान के पांचना बांध पर पूरी तरह रोक दिया गया है. जिससे सोमवार सुबह तक नदी में जलस्तर कम होने की संभावना है.





पांच दिनों से कुसियापुर में सन्नाटा : उटंगन नदी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हादसे के बाद से गांव कुसियापुर गांव में सन्नाटा पसरा है. पांच दिनों से गांव में वीरानगी है. अधिकतर घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं. गांव की गलियों में सन्नाटा है. लोग अपने काम-धंधों पर नहीं जा रहे हैं. रविवार को भी मृत और लापता युवकों और युवकों के घरों में महिलाओं की सिसकियां और विलाप सुनाई दिया.