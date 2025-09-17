ETV Bharat / state

यूपी के इस जिले में कल से 3 दिन नहीं मिलेगी शराब; DM ने जारी किए आदेश

जनकपुरी महोत्सव के चलते शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक यातायात की दृष्टि से कमला नगर क्षेत्र नो कार जोन घोषित किया गया.

Etv Bharat
आगरा DM अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने जारी किया आदेश. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 4:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: ताजनगरी आगरा में तीन दिन शराबबंदी रहेगी. आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने ऐतिहासिक राम बरात और जनकपुरी महोत्सव को लेकर यह आदेश जारी किया है. आदेश के तहत आगरा में 18 से 20 सितंबर तक जनकपुरी महोत्सव क्षेत्र यानी कमलानगर और आसपास के सभी शराब ठेका बंद रहेंगे.

आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि आगरा में उत्तर भारत की प्रसिद्ध रामलीला, ऐतिहासिक राम बरात और जनकपुरी महोत्सव हो रहा है. जिसे देखने के लिए आगरा के साथ ही आसपास के जिलों से भी लोग पहुंचते हैं. विदेशी पर्यटक भी रामलीला देखने पहुंचते हैं. ऐसे ही जनकपुरी महोत्सव में भी आसपास के जिलों के साथ ही विदेशी पर्यटक पहुंचेंगे.

आगरा डीएम ने बताया कि जनकपुरी महोत्सव को पर्यटन से जोडने पर काम किया जा रहा है. जिससे आगरा में ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी देखने आने वाले पर्यटक भी महोत्सव में पहुंचे. कमलानगर में बनाए गए जनक महल को देखें. वहां की सजावट देखने के साथ ही जनकपुरी में प्रभु श्रीराम और सीता माता के विवाह की रस्में देखें.

इसके लिए समुचित प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. इसके साथ ही जनकपुरी महोत्सव क्षेत्र में नगर निगम, टोंरेंट पावर, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग ने मिलकर विकास कार्य किए हैं. नगर निगम के अधिकारियों से सफाई कर्मचारी बढ़ाकर सफाई अभियान चलाया जा रहा है.

आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि जनकपुरी महोत्सव को लेकर ही कमलानगर और आसपास के क्षेत्र में तीन दिन सभी तरह की शराब की दुकानें बंद रहेंगी. जो भी आदेश का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इसके साथ ही जनकपुरी महोत्सव के चलते शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक यातायात की दृष्टि से कमला नगर क्षेत्र को नो कार जोन घोषित करने की जनता की मांग है. इस पर काम किया जा रहा है. एडिशनल पुलिस कमिश्नर राम बदन सिंह ने बताया कि आगरा में रामलीला आयोजन, राम बरात और जनकपुरी महोत्सव प्रभु राम का काम है. यह सबसे अच्छा है. इसलिए, हम लोग हर समस्या के निदान के लिए 24 घंटे मौजूद हैं.

ये भी पढ़ेंः आगरा की ऐतिहासिक राम बरात; जानिए 140 में कैसे-कैसे बदला स्वरूप, मिथिला महल की क्या है खासियत

For All Latest Updates

TAGGED:

AGRA DM LIQUOR BAN ORDERAGRA NEWSLIQUOR BAN IN UPआगरा में शराब बंदीLIQUOR BAN IN AGRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जापान की यह तकनीक किसानों को कर देगी मालामाल; बिना मिट्टी के टमाटर-चेरी की पैदावार, जानिए कैसे

शहीदों का पिण्डदान करने वाले गोरखपुर के सुपरहीरो, 15 साल से पूर्वज मान कर रहें तर्पण का कार्य

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

हड्डियों को 'तोड़ रहा' जिम वर्कआउट; हर माह 60-70 युवाओं को मिल रहा स्लिप डिस्क-लकवे का दर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.