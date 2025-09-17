ETV Bharat / state

यूपी के इस जिले में कल से 3 दिन नहीं मिलेगी शराब; DM ने जारी किए आदेश

आगरा: ताजनगरी आगरा में तीन दिन शराबबंदी रहेगी. आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने ऐतिहासिक राम बरात और जनकपुरी महोत्सव को लेकर यह आदेश जारी किया है. आदेश के तहत आगरा में 18 से 20 सितंबर तक जनकपुरी महोत्सव क्षेत्र यानी कमलानगर और आसपास के सभी शराब ठेका बंद रहेंगे.

आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि आगरा में उत्तर भारत की प्रसिद्ध रामलीला, ऐतिहासिक राम बरात और जनकपुरी महोत्सव हो रहा है. जिसे देखने के लिए आगरा के साथ ही आसपास के जिलों से भी लोग पहुंचते हैं. विदेशी पर्यटक भी रामलीला देखने पहुंचते हैं. ऐसे ही जनकपुरी महोत्सव में भी आसपास के जिलों के साथ ही विदेशी पर्यटक पहुंचेंगे.

आगरा डीएम ने बताया कि जनकपुरी महोत्सव को पर्यटन से जोडने पर काम किया जा रहा है. जिससे आगरा में ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी देखने आने वाले पर्यटक भी महोत्सव में पहुंचे. कमलानगर में बनाए गए जनक महल को देखें. वहां की सजावट देखने के साथ ही जनकपुरी में प्रभु श्रीराम और सीता माता के विवाह की रस्में देखें.

इसके लिए समुचित प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. इसके साथ ही जनकपुरी महोत्सव क्षेत्र में नगर निगम, टोंरेंट पावर, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग ने मिलकर विकास कार्य किए हैं. नगर निगम के अधिकारियों से सफाई कर्मचारी बढ़ाकर सफाई अभियान चलाया जा रहा है.