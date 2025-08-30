आगरा: ताजनगरी आगरा में 6 साल पहले यानी 2019 में भाजपा की महिला नेता परवीन बेगम की हत्या कर दी गई थी. इस केस में अपर जिला जज मृदुल दुबे ने शुक्रवार को आरोपी आरिफ उर्फ गुड्डू को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया.

मामले में अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रवीन पाराशर ने वादी समेत छह गवाह व तमाम साक्ष्य पेश किए. जिसमें मोबाइल फोन की सीडीआर अहम साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया. जिस पर ही आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

बता दें कि झाड़ू वाली बस्ती करबला न्यू आगरा निवासी पाले खां ने पत्नी परवीन बेगम की गुमशुदगी सितंबर 2019 में दर्ज कराई थी. जिसमें पाले खां ने पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी परवीन बेगम भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की मंडल अध्यक्ष थी. 26 सितंबर 2019 की शाम उसकी पत्नी मीटिंग में जाने कि कह कर घर से गई थी. इसके बाद देर रात तक वापस नहीं आई तो उसकी तलाश की. लेकिन, कहीं सुराग नहीं लगा.

एडीजीसी प्रवीन पाराशर ने बताया कि 27 सितंबर 2019 को फतेहपुर सीकरी क्षेत्र की नहर से एक महिला की लाश मिलने की सूचना पुलिस को मिली. पाले खां और उनके परिजनों को वहां पर शिनाख्त के लिए बुलाया गया. जहां महिला के शव की शिनाख्त परवीन बेगम के रूप में की. इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लिए. पुलिस ने आरिफ उर्फ गुड्डू निवासी झाड़ू वाली बस्ती करबला को गिरफ्तार कर लिया.

एडीजीसी प्रवीन पाराशर ने बताया कि पाले खां और आरोपी आरिफ झाड़ू बनाने का कारोबार करते थे. जिसकी वजह से उसका पाले खां के यहां आना-जाना था. घटना वाले दिन परवीन बेगम को आरिफ अपनी मोपेड से लेकर गया था. यह जानकारी प्रत्यक्षदर्शियों ने दी थी. जिस पर पुलिस ने जांच की तो आरिफ और परवीन बेगम के मोबाइल की लोकेशन मौके पर मिली.

आरिफ के मोबाइल की सीडीआर से दोनों के संबंधों की पुलिस को जानकारी हुई. एडीजीसी प्रवीन पाराशर ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में आरिफ ने बताया कि परवीन बेगम से उसके अवैध संबंध थे. जिसकी वजह से बदनामी हो रही थी. उससे पीछा छुड़ाने के लिए घटना को अंजाम दिया था. जिस पर पुलिस ने आरिफ की निशानदेही पर उसके कपड़े बरामद किए. जिन पर नहर की मिट्टी भी मिली थी.

