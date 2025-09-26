ETV Bharat / state

आगरा में रिटायर सैन्यकर्मी की पत्नी को जिंदा जलाने के दोषी दंपति समेत 4 को उम्रकैद

पांच साल पहले बच्चों के मध्य हुए झगड़े से शुरू हुई थी रंजिश, कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला.

agra court 4 people sentenced life imprisonment burning alive retired army man wife
आगरा कोर्ट का फैसला. (etv bharat archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 7:33 AM IST

आगराः आगरा में पांच साल पहले बच्चों के मध्य हुए झगड़े में समझौते के नाम पर दस लाख रुपये देने की डिमांड पूरी ना होने पर रिटायर सैन्यकर्मी की पत्नी जिंदा जला दी थी. इस बहुचर्चित मामले में अपर जिला जज राजीव कुमार पालीवाल ने गुरुवार को भरत खरे, उसकी पत्नी सुनीता, कपिल श्रीवास्तव और सोनू सक्सेना को दोषी पाया. इसके बाद सभी आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ ही दो लाख दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. इस मामले में एडीजीसी रुपेश गोस्वामी ने बताया कि वादी, विवेचक, डॉक्टर समेत अहम गवाह और साक्ष्य की वजह से आरोपियों को सजा हुई है. साक्ष्यों के आधार पर अदालत से आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की थी.

क्या था मामलाः बता दें कि मामला 2020 का है. ताजगंज थाना की पुष्पांजलि ईको सिटी निवासी अनिल कुमार सेना से रिटायर है. यहां पर पत्नी संगीतस और दो बच्चों के साथ रहते हैं. सेना से रिटायर होने के बाद अनिल कुमार टोरंट पॉवर में नौकरी कर रहे थे. अनिल कुमार ने ताजगंज थाना पुलिस को बताया था कि घटना से कुछ दिन पूर्व मेरे बेटे आयुष का कॉलोनी के प्रेसीडेंट भरत खरे के पुत्र बिट्टू के साथ खेलने के दौरान झगड़ा हो गया था. जिस पर भरत खरे के मेरे बेटे आयुष पर बिट्टू को गिट्टी और पत्थर मारने का आरोप लगाया था. भरत खरे के थाने में प्रार्थना पत्र देने पर ताजगंज थाना की चौकी इंचार्ज एकता चौकी ने उन्हें चौकी पर बुलाया. समझौता नहीं होने पर मुकदमा दर्ज कहने की बात कह घर जाने को कह दिया. दूसरे दिन पुलिस चौकी पर बुलाकर बंद कर दिया और कुछ देर बाद छोड़ दिया.

पंचायत बुलाई, पैर छुए और माफी मांगी... ये की डिमांड
पीड़ित अनिल कुमार ने पुलिस को बताया कि आरोपी भरत खरे से माफी मांग राजीनामा करने को कहा गया तो भरत खरे ने 11 अक्तूबर 2020 को पंचायत बुलाई. जिसमें उनकी पत्नी ने भरत खरे और उसकी पत्नी सुनीता और अन्य के पैर छूकर माफी मांगी. कहा था कि विवाद समाप्त करें लेकिन, भरत खरे राजीनामा करने की एवज में दस लाख रुपये की मांग की थी. कॉलोनी के लोगों ने भी इस पर एतराज किया था. इसकी वजह से बिना राजीनामा के पंचायत समाप्त हो गई. इसके बाद आरोपियों ने उनकी पत्नी संगीता पर मिट्टी का तेल डाल आग के हवाले कर दिया. गंभीर हालत में पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई. एडीजीसी रुपेश गोस्वामी ने बताया कि वादी अनिल कुमार की तहरीर पर ताजगंज थाना पुलिस ने आरोपी भरत खरे समेत पांच को 15 अक्तूबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था. आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र नौ मार्च 2021 को अदालत में प्रेषित किया. अभियोजन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत अहम साक्ष्य पेश किया. अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित रमेश खरे को दोष मुक्त करने के आदेश दिए.


ठोस गवाही ने दिलाई आरोपियों को सजा
एडीजीसी रुपेश गोस्वामी ने बताया कि इस मामले में वादी अनिल कुमार, डॉ. श्रीधर शर्मा, आदित्य आनंद, पुलिस निरीक्षक नरेंद्र कुमार, पुलिस निरीक्षक उमेश चंद त्रिपाठी, एसआई मुकेश कुमार चतुर्वेदी, घनश्याम दीक्षित समेत आठ गवाह पेश किए. इसमें तथ्य के गवाह की गवाही अहम रही.

