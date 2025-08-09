आगरा: धर्मांतरण मामले में जेल गए मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है. सीजेएम कोर्ट ने मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के साथ जुनैद कुरैशी, मोहम्मद रहमान कुरैशी और उशमा खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी. इसके साथ ही अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर उनके गृह जिले से उनकी क्राइम हिस्ट्री तलब की गई है.

अभियोजन अधिकारी ने दिए ये तर्क: अभियोजन अधिकारी बृजमोहन सिंह कुशवाहा ने बताया कि धर्मांतरण मामले में जेल गए सभी आरोपियों की ओर से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिए गए हैं. आरोपियों की जमानत का विरोध किया गया. कोर्ट के सामने तर्क दिए कि आरोपियों पर प्रलोभन देकर जबरन धर्मांतरण कराए जाने का आरोप है. यह सभी संगठित गिरोह के रूप में कार्य कर रहे हैं. मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल शातिर अपराधी है. इसके बाद कोर्ट ने मास्टमाइंड अब्दुल रहमान, जुनैद कुरैशी, मोहम्मद रहमान कुरैशी एवं उशमा खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी. इसके साथ ही कोर्ट ने अन्य आरोपियों के जमानती प्रार्थना पत्र पर उनके गृह जिले की पुलिस से रिपोर्ट तलब की है.

जिला जेल में सीसीटीवी से निगरानी: जिला जेल में धर्मांतरण गैंग के सभी आरोपियों पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है. सभी आरोपियों को अलग-अलग बैरक में रखा है. उन्हें किसी से बातचीत की अनुमति नहीं है. माता, पिता, पत्नी के अलावा जो भी आरोपियों से मुलाकात करने पहुंचते हैं, सत्यापन के बाद ही मुलाकात कराई जा रही है.

धर्मांतरण गैंग के यह आरोपी गए जेल: आगरा पुलिस ने अब तक धर्मांतरण मामले में धर्मांतरण गैंग के सरगना अब्दुल रहमान, गैंग की हेड गर्ल आयशा उर्फ एसबी कृष्णा, रहमान कुरैशी, पीयूष उर्फ मुहम्मद अली, शेखर राय उर्फ मोहम्मद हसन, ओसामा, अबू तालिब, अबू रहमान, जुनैद कुरैशी, मुस्तफा और रीत बानिक उर्फ इब्राहिम, अब्दुल्ला, अब्दुल रहीम और जुनैद दबोचा है. आरोपियों से पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं. धर्मांतरण गैंग के नेटवर्क के साथ ही फंडिंग और सामूहिक धर्मांतरण के बारे में जानकारी मिली है. पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपी जेल भेजे हैं.

कैसे हुआ धर्मांतरण गैंग का खुलासा: आगरा के सदर बाजार से गायब सगी बहनों की छानबीन में धर्मांतरण की जानकारी मिली थी. पुलिस ने धर्मांतरण मामले की गहराई से जांच की तो बड़े गैंग का खुलासा हुआ. आगरा पुलिस ने 18 जुलाई को सगी बहनों की तलाश में कोलकाता में छापेमारी की. पुलिस ने कोलकाता के अलावा 6 राज्यों में छापेमारी की है. इस दौरान आगरा की सगी बहनों को बरामद किया गया. साथ ही धर्मांतरण गैंग की हेड गर्ल एसबी कृष्णा उर्फ आयशा समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने दिल्ली के मुस्तफाबाद में दबिश देकर धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल को पकड़ा. इस मालमे में पुलिस ने 14 आरोपी दबोचे और उन्हें पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है.

12 से अधिक युवतियां चंगुल से मुक्त: आगरा पुलिस अभी तक 12 से अधिक युवतियां मुक्त करा चुकी है. इनमें से 6 युवितयों ने आगरा आकर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में बयान भी दिए हैं. आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि धर्मांतरण गैंग के सरगना अब्दुल रहमान, गैंग की हेड गर्ल आयशा और आगरा के रहमान कुरैशी से पूछताछ में विदेशी फंडिंग के तमाम सबूत मिले हैं. जांच में 6 ऐसे मोबाइल नंबर मिले हैं, जो पाकिस्तान और अन्य देशों के हैं. इनसे मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान की लगातार लंबी बातें होती थीं.

पाकिस्तान, यूएई, अमेरिका और इंग्लैंड समेत अन्य देशों से धर्मांतरण गैंग को फंडिंग मिल रही थी. अब्दुल रहमान का आईएसआई के कनेक्शन भी सामने आया है. इसके साथ ही अब्दुल रहमान ने अपने गुरु मौलाना कलीम सिद्दीकी की तरह ही सामूहिक धर्मांतरण कराने की योजना बनाई थी. चार साल पहले यूपी एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को सामूहिक धर्मांतरण में दबोचकर जेल भेजा था. अब आरोपी सजा काट रहा है.

यह भी पढ़ें: आगरा धर्मांतरण गैंग केस; पाकिस्तान समेत कई देशों से हो रही थी फंडिंग, पूछताछ में अब्दुल रहमान ने किये चौंकाने वाले खुलासे

यह भी पढ़ें: आगरा धर्मांतरण गैंग केस; अब्दुल रहमान के घर छिपे हैं धर्मांतरण से जुड़े दस्तावेज, आगरा पुलिस दोबारा लेगी तलाशी

यह भी पढ़ें: आगरा धर्मांतरण केस में मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान से फिर होगी पूछताछ; कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड मंजूर की

यह भी पढ़ें: आगरा धर्मांतरण केस; अब्दुल रहमान का मिला ISI कनेक्शन, पाकिस्तान-कश्मीर के नंबरों पर रोज होती थी बात