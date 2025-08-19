आगरा: ताजनगरी आगरा में अब मकान और दुकान खरीदना महंगा हो गया है. जिला प्रशासन ने आगरा के नए सर्किल रेट जारी कर दिए हैं. ताजनगरी में 8 साल बाद सर्किल रेट बढ़े हैं. सोमवार सुबह दस बजे जिले के सभी उपनिबंधक कार्यालयों पर नए सर्किल रेट से बैनामा हुए.

सर्किल रेट को लेकर आई आपत्तियों का निस्तारण करके जिला प्रशासन ने अब नए सर्किल रेट लागू किए हैं. जिसकी जानकारी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) की वेबसाइट पर डाल दी गई है. फिलहाल जो प्रस्तावित सर्किल रेट हैं उसके अनुसार, फव्वारा बाजार में दुकान खरीदना सबसे महंगा हो गया है. पहले दिन जिले की हर तहसील में सर्किल रेट को लेकर अधिवक्ता, अधिकारी, विक्रेता और क्रेता माथा पच्ची करते रहे.

आगरा में मकान-दुकान के कितने रेट बढ़े: आगरा में 5 श्रेणियों में सर्किल रेट जारी किए गए हैं. जिसमें आवासीय दरों में 30 से 40 प्रतिशत, व्यावसायिक दरों में 35 से 40 प्रतिशत और रोड सेगमेंट की दरों में 50 प्रतिशत तक इजाफा किया हे. इसके साथ ही शहर के नव विकसित क्षेत्रों में 30 प्रतिशत और औद्योगिक क्षेत्रों के सर्किल रेट में भी 30 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है.

सुभाष बाजार और सेठ गली का क्या है नया सर्किल रेट: शहर के कॉमर्शियल क्षेत्र संजय प्लेस, सदर बाजार, एमजी रोड, फतेहाबाद रोड पर 40 से 50 फीसदी तक सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं. शहर के अन्य क्षेत्रों में 30 से 40 फीसदी तक सर्किल रेट बढ़े हैं. इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख इलाकों में 25 से 30% सर्किल रेट बढ़ें हैं.

सुभाष बाजार, सेठ गली में अब दुकानों और गोदाम का सर्किल रेट सबसे अधिक बढ़ा है. इन क्षेत्रों ने एमजी रोड, कमलानगर, सदर बाजार और ताजगंज क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया है. यहां दुकान का सर्किल रेट 1.95 लाख रुपये और गोदाम का सर्किल रेट 1.65 लाख रुपये प्रस्तावित है.

2017 के बाद 2025 में बढ़े सर्किल रेट: सन 2015 में शहरी क्षेत्र में 15 से 20 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्र के सर्किल रेट में 12 से 15 फीसद की बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद आगरा में 1 अगस्त 2017 को सर्किल रेट में वृद्धि की गई थी. तब सर्किल रेट में 20% से 30% तक बढ़ोतरी हुई थी. इसके बाद आगरा में सर्किल रेट को लेकर 7 बार प्रस्ताव तैयार हुए लेकिन, हर बार स्थगित कर दिया गया.

इस बार लगभग डेढ़ माह में शासन के निर्देश पर फिर से सर्किल रेट की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार हुआ है. जिसके लिए 100 से अधिक आपत्तियां जिला प्रशासन को मिलीं. निस्तारण के बाद अब नए सर्किल रेट जारी किए गए हैं. जिससे जिले में मकान से लेकर दुकान-खेत खरीदना महंगा हो जाएगा.

सड़क की चौड़ाई के हिसाब से जमीन की कीमत: शहर और ग्रामीण में नए सर्किल रेट की कीमत सड़क की चौड़ाई के हिसाब से तय की गई है. जिस क्षेत्र में जितनी सड़क की चौड़ाई होगी, वहां का सर्किल रेट उतना ही अधिक होगा. जिले में अकृषक भूमि पर नौ मीटर, 18 मीटर, 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर अलग-अलग सर्किल रेट तय किए गए हैं. इसके साथ ही शहर के नए क्षेत्रों में सर्किल रेट 30 प्रतिशत और नए औद्यौगिक क्षेत्रों में 30 प्रतिशत तक बढ़ाए गए हैं.

नए सर्किल रेट आज से लागू: आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि नए सर्किल रेट को लेकर सहायक महानिरीक्षक निबंधन को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. पहले दिन एडीएम वित्त एवं राजस्व शुभांगी शुक्ला ने इसकी निगरानी की. जहां पर भी सर्किल रेट को लेकर असमंजस की स्थिति बनेगी, उसे दूर किया जाएगा. जिले में अब नए सर्किल रेट से ही बैनामा किए जाएंगे.

बोदला चौराहा से सिकंदरा तक सर्किल रेट

सर्किल रेट की श्रेणी - पुराना सर्किल रेट - नया सर्किल रेट - बढ़ा प्रतिशत

अकृषक - 42000 रुपये - 63000 रुपये - 50%

दुकान - 66000 रुपये - 96000 रुपये - 45.4%

ऑफिस - 52000 रुपये - 78000 रुपये - 50%

गोदाम - 46000 रुपये - 69000 रुपये - 50%

एमजी रोड पर कलेक्ट्रेट से प्रतापपुरा तक सर्किल रेट

सर्किल रेट की श्रेणी - पुराना सर्किल रेट - नया सर्किल रेट - बढ़ा प्रतिशत

अकृषक - 86000 रुपये - 129000 रुपये - 50%

दुकान - 95000 रुपये - 142500 रुपये - 50%

ऑफिस - 90000 रुपये - 135000 रुपये - 50%

गोदाम - 85000 रुपये - 127500 रुपये - 50%

न्यू आगरा में सर्किल रेट

सर्किल रेट की श्रेणी - पुराना सर्किल रेट - नया सर्किल रेट - बढ़ा प्रतिशत

अकृषक 9 मी. चौड़े रोड पर - 28000 रुपये - 38000 रुपये - 35.7%

अकृषक 9-18 मी. चौड़े रोड पर - 31000 रुपये - 42000 रुपये - 35.4%

अकृषक 18 मी. से अधिक चौड़े रोड पर - 35500 रुपये - 48000 रुपये - 35.2%

दुकान - 47500 रुपये - 64000 रुपये - 34.7%

आफिस - 37000 रुपये - 50000 रुपये - 35.1%

गोदाम - 36000 रुपये - 49000 रुपये - 36.1%

सांई की तकिया से नामनेर तक सर्किल रेट

सर्किल रेट की श्रेणी - पुराना सर्किल रेट - नया सर्किल रेट - बढ़ा प्रतिशत

अकृषक - 75000 रुपये - 112500 रुपये - 50%

दुकान - 95000 रुपये - 142500 रुपये - 50%

ऑफिस - 90000 रुपये - 135000 रुपये - 50%

गोदाम - 85000 रुपये - 127500 रुपये - 50%

