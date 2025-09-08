ETV Bharat / state

यूपी के इन 13 जिलों में बनेंगे 16 नए बिजली सब स्टेशन, खूब आएगी बत्ती

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ( Photo Credit : ETV Bharat )

Published : September 8, 2025

आगरा : दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) ने निजीकरण से पहले बिजली व्यवस्था और बेहतर करने की तैयारी की है. जिसके लिए डीवीवीएनएल ने 115 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है. जिससे डीवीवीएनएल क्षेत्र में आने वाले अलीगढ़, झांसी व मथुरा समेत 13 जिलों में 16 नए सब स्टेशन स्थापित होंगे. डीवीवीएनएल अधिकारियों का दावा है कि इससे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था बेहतर होगी. लोगों की ट्रांसफार्मर फुंकने की शिकायतें और लोवोल्टेज की समस्या से मुक्ति मिलेगी. प्रस्तावित नए विद्युत सब स्टेशन. (Photo Credit : ETV Bharat)

बता दें, यूपी में बिजली निजीकरण को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं. प्रदेश में बिजली कर्मचारी धरना, प्रदर्शन और रैली तक निकाल रहे हैं. बिजली निजीकरण की लटकती तलवार के बीच ही अब दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) ने अपने क्षेत्र में आने वाले सभी 21 जिलों में 819 करोड़ रुपये खर्च करने की प्लानिंग की है. जिससे आगरा, मथुरा, कानपुर व बुंदेलखंड के झांसी क्षेत्र के समेत 21 जिलों में बिजली तंत्र मजबूत किया जाएगा. डीवीवीएनएल के बिजनेस प्लान को पॉवर काॅरपोरेशन से मंजूरी मिली गई है.

