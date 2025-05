ETV Bharat / state

आगरा नगर निगम की अनदेखी से खतरे में आंबेडकर पुल, आंधी तूफान से 'हैंगिंग गार्डेन' बर्बाद - NEGLECT OF AGRA NAGAR NIGAM

आंबेडकर पुल पर गिरी जालियां. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 23, 2025 at 12:00 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 12:34 PM IST 3 Min Read

आगरा : यमुना नदी पर बने आंबेडकर पुल पर लगीं जालियां बुधवार देर रात आए आंधी-तूफान में धराशायी हो गईं. अधिकांश जालियां यमुना नदी और पुल पर गिरी पड़ी हैं. जिससे यातायात प्रभावित हो गया है. डीएम और सेतु निगम के अधिकारियों ने आंबेडकर पुल का निरीक्षण करने के बाद आवागमन बंद करने का निर्देश दिया है. वहीं सेतु निगम के अधिकारियों का दावा है कि नगर निगम ने जाली लगाने के लिए पुल में ड्रिलिंग कराई जिससे पुल कमजोर हुआ है. बसपा शासन काल में बना आंबेडकर पुल. (Photo Credit : ETV Bharat) आंधी के बाद यमुना नदी में गिरी जालियां. (Photo Credit : ETV Bharat)

Last Updated : May 23, 2025 at 12:34 PM IST