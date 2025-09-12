आगरा की रामलीला के अंग्रेज भी थे कायल, 1857 के गदर से भी गहरा नाता
आगरा के ऐतिहासिक रामलीला महोत्सव की तैयारियों शुरू हो चुकी हैं. सात राज्यों के कलाकार मंचन में दिखाएंगे प्रतिभा.
आगरा : उत्तर भारत में मशहूर आगरा का प्राचीन रामलीला महोत्सव सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल है. रामलीला के पात्रों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समाज के कलाकारों का अनूठा संगम देखने को मिलता है. आगरा की ऐतिहासिक रामलीला 148 साल प्राचीन है. 1857 के गदर के समकालीन होने के कारण रामलीला का महत्व बढ़ जाता है. इस बार रामलीला में महिला किरदारों को भी शामिल किया गया है. ईटीवी भारत की विशेष रिपोर्ट में पढ़िए आगरा की सांस्कृतिक धरोहर रामलीला के मंचन की शुरुआत और इतिहास की पूरी कहानी...
आगरा की मशहूर रामलीला 30 दिवसीय है. 1857 गदर के बाद शुरू हुई रामलीला की परंपरा पर वरिष्ठ पत्रकार राजीव सक्सेना और वरिष्ठ पत्रकार ब्रज खंडेलवाल बताते हैं कि गदर को अंग्रेजी हूकुमत ने दबा दिया था. इसी दौरान आगरा किला में मौजूद काली पलटन के एक मद्रासी ब्राह्मण ने रामलीला की शुरुआत की. उस समय रामलीला केवल ढोलक और मजीरे की तान पर गाकर होती थी. तत्कालीन पलटन परेड का मैदान आज का रामलीला मैदान है.
यूं हुई थी रामलीला की विधिवत शुरुआत : रामलीला कमेटी अध्यक्ष व भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल बताते हैं कि आगरा की रामलीला 148 साल से हो रही है. 1885 में रावतपाड़ा के श्रीमन कामेश्वर के पास बारहदरी में रामलीला की शुरुआत हुई थी. तब किराना कमेटी के व्यापारियों ने इसकी पहल की और व्यापारी और ग्राहकों ने चंदा की रसीद कटवाई थी. जिससे छोटे स्तर पर रामलीला का मंचन किया जाता था. कुछ साल बाद बाद रामलीला का यह आयोजन रावतपाड़ा में ही बारहटोंटी प्याऊ पर होने लगा. 1901 में रामलीला कमेटी का गठन हुआ. 1932 में अंग्रेज अधिकारी रामलीला देखने आए. इसके बाद अंग्रेज अधिकारी ने आगरा किला के पास स्थित परेड ग्राउंड यानी आज के रामलीला मैदान में मंचन की सहमति दी. यहां पर पहले रामलीला के आखिरी चार दिनों की लीलाओं का मंचन होने लगा. इसके बाद धीरे धीरे रामलीला मैदान पर ही मंचन होने लगा.
रामलीला में पहली बार बनूंगी सीता : आगरा की रहने वाली माही भी सीता के किरदार को लेकर काफी उत्साहित है. माही का कहना है कि सीता मां का किरदार करने की खुशी बयां करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है. आगरा रामलीला की पहली महिला कलाकार बनने जा रही हूं. डॉयरेक्टर डॉ. पंकज दर्पण के मेरे पिता के मित्र है. मेरे उत्साह को देख कर उन्होंने मुझे सीता मां का किरदार करने के लिए प्रेरित किया.
बेटी संग किरदार करने की बहुत खुशी : आगरा के कोरियोग्राफर टोनी फास्टर ने बताया कि हर पिता का सपना होता है कि उसका बच्चा आगे जाए. जो सपना उसका अधूरा रह गया है, उसे बच्चे पूरा करें. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कार्तिकेय संस्था के डॉयरेक्टर की वजह से मेरी बेटी माही को रामलीला में मां सीता का किरदार मिला है. यह बेहद खुशी की बात है. बेटी माही अपने किरदार को लेकर बहुत मेहनत कर रही है. प्रभु श्रीराम की कृप्पा से सब अच्छा होगा.
भारत की ग्रोथ में महिलाओं की अहम भूमिका : कार्तिकेय संस्था की टीम में डांस डायरेक्टर लखनऊ की नंदनी अग्रवाल का कहना है कि मुझे कैकई का किरदार करने का भी अवसर मिला है. इसके अलावा कई अन्य किरदारों में मौका मिलेगा. नंदनी कहती हैं कि महिलाओं के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं हैं. महिलाएं आज पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं. मुझे गर्व है कि मैं भी एक गर्ल हूं.
मेरा सपना हो रहा पूरा : रामलीला कलाकार शोभित शर्मा ने बताया कि मेरा लिए सौभाग्य की बात है कि मैं प्रभु श्रीराम का किरदार निभाऊंगा. यह मेरा सपना था, जो पूरा हो रहा है. मैंने कभी एक्टिंग नहीं की. इसलिए मुझे गुरुजी यानी डॉयरेक्टर डॉ. पंकज दर्पण एक्टिंग के गुरु सिखा रहे हैं. अयोध्या में मुझे टेनिंग मिली. गुरूजी की ट्रेनिंग के बाद प्रभु श्रीराम का किरदार निभाने के लिए उत्सुक हूं.
मध्य प्रदेश के कलाकारों का हुनर में देखने को मिलेगा : मध्य प्रदेश के सागर की चंचल आख्या का कहना है कि मैं आगरा की रामलीला में किरादार करने के लिए बेहद उत्साहित हूं. इस बार हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही है. मैं अपना किरदार करने के लिए बेहद उत्साहित हूं. मध्य प्रदेश छिंदवाडा के गुंजन मेटेकर ने बताया कि मैं आगरा की रामलीला में किरदार करने के लिए बेहद उत्साहित हूं. रामलीला में मेरा रोल राजा दशरथ और हनुमान जी का है.
