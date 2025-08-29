इटावा: आगरा में तैनात एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट (ACM) राजेश जयसवाल की आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर हादसे में मौत हो गई. हादसा मैनपुरी में हुआ है. राजेश जायसवाल लखनऊ से आगरा कार से जा रहे थे. बताते हैं कि इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर आगे चल रही बस से टकरा गई. दुर्घटना में राजेश के चालक की हालत गंभीर बनी हुई है.

हादसा शुक्रवार सुबह करीब 8.30 बजे हुआ है. हादसे के बाद वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने यूपीडा के कंट्रोल रूम, लखनऊ फोन कर इसकी जानकारी दी. इसके बाद यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची. पीसीएस अधिकारी राजेश जायसवाल और उनके ड्राइवर को पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने राजेश को मृत घोषित कर दिया. वहीं ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है. इस भीषण हादसे में एसीएम की कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है.

सीओ करैल अजय कुमार सिंह चौहान ने बताया कि राजेश जायसवाल कार की पिछली सीट पर बैठे थे. हादसे के बाद आगे और पीछे की सीट के बीच में दब गए. इधर, टक्कर लगने के बाद बस चालक फरार हो गया. राजेशमूल रूप से देवरिया के रहने वाले थे. उनका परिवार लखनऊ में रहता है, जबकि वे खुद आगरा डीएम कंपाउंड में रहते थे. राजेश कामकाज के सिलसिले में अक्सर लखनऊ आते-जाते थे. वे आगरा की किरावली तहसील में एसडीएम भी रह चुके थे.

इधर, पुलिस ने एसीएम के परिजनों को भी हादसे की सूचना दे दी है. साथ ही आगरा प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी गई है.

