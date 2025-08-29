ETV Bharat / state

आगरा के एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट राजेश जायसवाल की सड़क हादसे में मौत, कार चालक की हालत गंभीर - ACCIDENT IN MAINPURI

मैनपुरी में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसा, आगरा चल रही बस से टकरा गई एसीएम की कार.

आगरा एसीएम की हादसे में मौत.
आगरा एसीएम की हादसे में मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 2:45 PM IST

2 Min Read

इटावा: आगरा में तैनात एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट (ACM) राजेश जयसवाल की आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर हादसे में मौत हो गई. हादसा मैनपुरी में हुआ है. राजेश जायसवाल लखनऊ से आगरा कार से जा रहे थे. बताते हैं कि इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर आगे चल रही बस से टकरा गई. दुर्घटना में राजेश के चालक की हालत गंभीर बनी हुई है.

हादसा शुक्रवार सुबह करीब 8.30 बजे हुआ है. हादसे के बाद वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने यूपीडा के कंट्रोल रूम, लखनऊ फोन कर इसकी जानकारी दी. इसके बाद यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची. पीसीएस अधिकारी राजेश जायसवाल और उनके ड्राइवर को पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने राजेश को मृत घोषित कर दिया. वहीं ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है. इस भीषण हादसे में एसीएम की कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है.

सीओ करैल अजय कुमार सिंह चौहान ने बताया कि राजेश जायसवाल कार की पिछली सीट पर बैठे थे. हादसे के बाद आगे और पीछे की सीट के बीच में दब गए. इधर, टक्कर लगने के बाद बस चालक फरार हो गया. राजेशमूल रूप से देवरिया के रहने वाले थे. उनका परिवार लखनऊ में रहता है, जबकि वे खुद आगरा डीएम कंपाउंड में रहते थे. राजेश कामकाज के सिलसिले में अक्सर लखनऊ आते-जाते थे. वे आगरा की किरावली तहसील में एसडीएम भी रह चुके थे.

इधर, पुलिस ने एसीएम के परिजनों को भी हादसे की सूचना दे दी है. साथ ही आगरा प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी गई है.

यह भी पढ़ें: यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

इटावा: आगरा में तैनात एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट (ACM) राजेश जयसवाल की आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर हादसे में मौत हो गई. हादसा मैनपुरी में हुआ है. राजेश जायसवाल लखनऊ से आगरा कार से जा रहे थे. बताते हैं कि इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर आगे चल रही बस से टकरा गई. दुर्घटना में राजेश के चालक की हालत गंभीर बनी हुई है.

हादसा शुक्रवार सुबह करीब 8.30 बजे हुआ है. हादसे के बाद वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने यूपीडा के कंट्रोल रूम, लखनऊ फोन कर इसकी जानकारी दी. इसके बाद यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची. पीसीएस अधिकारी राजेश जायसवाल और उनके ड्राइवर को पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने राजेश को मृत घोषित कर दिया. वहीं ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है. इस भीषण हादसे में एसीएम की कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है.

सीओ करैल अजय कुमार सिंह चौहान ने बताया कि राजेश जायसवाल कार की पिछली सीट पर बैठे थे. हादसे के बाद आगे और पीछे की सीट के बीच में दब गए. इधर, टक्कर लगने के बाद बस चालक फरार हो गया. राजेशमूल रूप से देवरिया के रहने वाले थे. उनका परिवार लखनऊ में रहता है, जबकि वे खुद आगरा डीएम कंपाउंड में रहते थे. राजेश कामकाज के सिलसिले में अक्सर लखनऊ आते-जाते थे. वे आगरा की किरावली तहसील में एसडीएम भी रह चुके थे.

इधर, पुलिस ने एसीएम के परिजनों को भी हादसे की सूचना दे दी है. साथ ही आगरा प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी गई है.

यह भी पढ़ें: यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

For All Latest Updates

TAGGED:

MAINPURI AGRA LUCKNOW EXPRESSWAYAGRA ACM ACCIDENT DEATHAGRA ACM RAJESH JAISWAL DEATHACCIDENT IN MAINPURI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वैष्णो देवी भूस्खलन; मुजफ्फरनगर के 6 लोगों की मौत, बागपत की दो सगी बहनों की गई जान, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देगी योगी सरकार

यूपी में एक सितंबर से बदलेगा पेट्रोल खरीदने का नियम; बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा तेल

अब कोड ब्लू नहीं बोलेंगे डॉक्टर, 6 लाख की AI आधारित स्मार्ट बेड देगी सिग्नल, बचेगी मरीजों की जान

यूपी में 4 IPS अफसरों का ट्रांसफर, झांसी के DIG को गाजियाबाद कमिश्नरेट भेजा गया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.