ETV Bharat / state

कहानी एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया की...बहन के देवर ने फेंका था तेजाब, घर न टूटे इसलिए 21 साल तक सहती रही दर्द - ACID ATTACK SURVIVOR RUKAIYA

पति ने भी घर से निकाला, हाईकोर्ट तक लड़ी रकैया, आरोपी बहन के देवर को भिजवाया जेल, अब मिलेगा न्याय.

Etv Bharat
एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया. (Photo Credit; Rukaiya)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 2:37 PM IST

8 Min Read

आगरा: नाम रुकैया, उम्र 36 साल. 12 सर्जरी और 23 साल तक बेइंतहा दर्द, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. अब हाईकोर्ट से न्याय मिलने की आस संग दर्द पर मुआवजे का मरहम लगने वाला है. ये कहानी है आगरा की एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया की. जिसकी दास्तान सुनकर लोगों की आंखें भर आती हैं. गला रुंध जाता है. आईए जानते हैं रुकैया की कहानी उन्हीं की जुबानी...

दर्द भरी दास्तान आगरा के एत्माउदद्दौला क्षेत्र स्थित पीलाखार निवासी 36 वर्षीय रुकैया की है. रुकैया ने बताया कि मेरी बहन इसरत जहां का ससुराल अलीगढ़ के तुर्कमान गेट कोतवाली में मसानी का नगला में है. बात 2002 की है, मैं अपनी बहन के पास गई थी. उस समय मैं 14 साल की थी. बहन का 24 वर्षीय देवर आरिफ मुझे परेशान करता था. मैंने आरिफ की हरकतें अपनी बहन को बताईं तो उन्होंने उससे अपनी आदतें सुधारने के लिए कहा.

एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया से संवाददाता की खास बातचीत. (Video Credit; ETV Bharat)

इस पर आरिफ ने कहा कि मैं इससे शादी करूंगा. मैं छोटी थी तो मैंने उसका निकाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया. आरिफ मुझसे 10 साल बड़ा था. वह रिक्शा चलाता था. उसने धमकी दी थी कि यदि ये मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा. जिससे मैं बेहद डर गई थी. आरिफ को देखकर छिप जाती थी. क्योंकि, आरिफ घर में जहां पर भी उसके सामने आता, अभद्रता करता था.

तेजाब से चेहरा झुलसा, जान बच गई: रुकैया ने बताया कि 7 सितंबर 2002 की रात मेरी जिदंगी की सबसे मनहूस रात थी. वह टॉयलेट जाने के लिए दरवाजे के बाहर खड़ी थी. मैं कुछ समझती, उससे पहले ही आरिफ आया और मेरे ऊपर तेजाब फेंक कर भाग गया. जिससे मेरी चीख निकल गई. तेजाब से मेरा चेहरा झुलस गया. मैं बेहोश हो गई. होश आया तो अस्पताल में थी. तेजाब से चेहरा बुरी तरह झुलस गया था. मगर, मेरी जान बच गई.

जिस तेजाब का मैंने कभी नाम सुना था, वो कितना खतरनाक और दर्दनाक होता है, यह सब मैंने सहा है. अस्पताल में भर्ती रही. मेरी कई सर्जरी हुईं. जिससे अब चेहरा ऐसा हुआ है. घटना के बाद मेरे भाई ने पुलिस में शिकायत की थी. मगर, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं. मुझे भाई के साथ आगरा भेज दिया गया. जिस पर मैं और भाई आगरा आ गए. बहन के परिवार को बचाने के लिए फिर कोई शिकायत नहीं की.

एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया कैफे में आईं विदेशी पर्यटकों के साथ.
एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया कैफे में आईं विदेशी पर्यटकों के साथ. (Photo Credit; Rukaiya)

बहन का परिवार बचाने के लिए चुप रही: रुकैया बताती हैं कि आरिफ घटना के बाद दिल्ली भाग गया था. मैं भी अस्पताल से घर आ गई. क्योंकि, उस समय बड़ी बहन का घर बिगड़ने के डर भी परिवार को सता रहा था. जिसकी वजह से हम सभी चुप रहे. आरोपी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया.

इलाज के चक्कर में भाई-बहन की पढ़ाई छूटी: रुकैया बताती हैं कि सर्जरी के बाद भी चेहरा पहले जैसा नहीं हो पाया. जिसकी वजह से लोग मुझसे घृणा करने लगे. बच्चे और बडे़ भी मुझे देखकर मुंह मोड़ लेते थे. मेरे इलाज के चक्कर में छोटे भाई और बहन की पढाई तक छूट गई. मेरे खराब चेहरे की वजह से मुझसे निकाह भी कोई नहीं करना चाहता था.

पति ने दिया धोखा, घर से निकाला: सन 2010 में मेरा रिश्ता मामूद नगर के गुड्डू उर्फ जाहिद से तय हुआ. निकाह हुआ और सन 2012 में मैंने एक बेटे को जन्म दिया. जाहिद जो कमाता था, उसे खुद पर ही खर्च करता था. जुआ खेलते थे. दारू पीते थे. जिसकी वजह कर्जा भी बहुत था.

मेरे शादी के गहने गिरवी रख दिए. विरोध किया तो प्रताड़ित किया. मायके से खर्चा लाने की कहने लगा. फिर 2016 में जाहिद ने मुझे घर से निकाल दिया. तभी से बेटे के साथ मायके में रह रही हूं. अब मेरा बेटा मोहम्मद उमर 13 साल का हो गया है.

2016 से शीरोज हैंगआउट कैफे में कर रही काम: रुकैया ने बताया कि जब पति ने घर से निकाला तो मायके आ गई. परिवार ने मेरा साथ दिया. मैं चाहती थी कि किसी पर बोझ न बनूं. इसलिए, मैंने घरों में काम करने की ठानी. एक परिवार में काम भी मिल गया. मैंने एक सप्ताह तक काम किया.

एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया कैफे की अपनी साथियों के साथ.
एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया कैफे की अपनी साथियों के साथ. (Photo Credit; Rukaiya)

मगर, तभी परिवार की मुखिया महिला ने कहा कि आप ये रुपये लीजिए. कल से काम पर आना. जिस पर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा चेहरा देखकर मेरे बच्चे डर जाते हैं. उनकी बात सुनकर मुझे खुद पर खूब रोना आया. इसके बाद 2016 में मुझे शीरोज हैंगआउट कैफे के बारे में पता चला. तब से वहीं काम कर रही हूं.

कैफे से बदली राह: रुकैया ने बताया कि शीरोज हैंगआउट कैफे में 6 दिसंबर 2022 को एडीजी राजीव कृष्ण आए थे. जो अब यूपी पुलिस के डीजीपी हैं. तब
एडीजी राजीव कृष्ण ने कैफे की सभी एसिड अटैक सर्वाइवर से बात की. उनकी कहानी सुनी. मुझसे भी बात की. उन्होंने कहा कि अब आप क्या चाहते हैं. जिस पर मैंने आरोपी को सजा दिलाने की बात कही. इस पर एडीजी राजीव कृष्ण ने मदद का आश्वासन दिया. जिस पर आगरा के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर डॉ. प्रीतिंदर सिंह के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ.

जेल भेजा गया आरोपी आरिफ: रुकैया ने बताया कि एसिड अटैक करके आरिफ वहां से दिल्ली भाग गया था. वहां उसने बिहार की महिला से शादी कर ली थी. उसके दो बच्चे हैं. आरोपी कपड़े बेचने का काम करता था. एत्माउदद्दौला थाना पुलिस ने आरोपी आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. आगरा से मामला अलीगढ़ पुलिस को ट्रांसफर हो गया. जिससे आरोपी जेल गया. उसकी जमानत भी नहीं हुई है.

मैं नहीं पढ़ पाई, पर बेटे को पढ़ा रही हूं: रुकैया ने बताया कि मेरा बेटा अब 13 वर्ष का हो गया है, जो पढ़ रहा है. मैं पढ़ी नहीं हूं. परिवार की आर्थिक स्थित ठीक नहीं थी. इस वजह से पढ़ नहीं पाई. मगर, मैं बेटे को पढ़ाना चाहती हूं. वो पढ़कर एक अच्छा इंसान बने, बस यही चाहती हूं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने वकील के साथ रुकैया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने वकील के साथ रुकैया. (Photo Credit; Rukaiya)

रुकैया आरोपी पर तेजाब से करना चाहती थी हमला: रुकैया ने बताया कि एसिड अटैक के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी. मैं तब यही सोचती थी कि ठीक होकर आरोपी को खुद सजा दूंगी. उस पर तेजाब डालूंगी. इस पर भाई ने मुझे समझाया. कहा यह सही है. कहा कि पहले ठीक हो जाओ, इसके बाद अपनी लड़ाई लड़ना. मेरे मन में तभी से उसे सजा दिलाने की थी. मगर, रास्ता और मददगार कोई नहीं दिख रहा था.

जब एडीजी राजीव कृष्ण ने मेरी पीड़ा सुनी तो मुकदमा हुआ. जब आरोपी आरिफ जेल गया तो मुझे जो सुकून मिला, उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूं. केस के चलते मुझे आगरा, अलीगढ़ और प्रयागराज तक खूब चक्कर लगाए. अब अलीगढ़ जिला प्रशासन ने आर्थिक मदद के लिए हाईकोर्ट को पत्र लिखा है.

अन्य पीडिताओं की कहानी भी रुकैया जैसी: चाइल्डराट्स एक्टिविस्ट नरेश पारस ने बताया कि अलीगढ़ जिला प्रशासन से 10 लाख रुपये रुकैया को मिलेंगे. इसके साथ ही अन्य योजनाओं का लाभ भी रुकैया को मिलेगा. केंद्र और प्रदेश की अन्य योजना में भी एसिड अटैक सर्वाइवर को आर्थिक मदद मिलती है. इसके लिए भी हम लगातार कागजी कार्रवाई कर रहे हैं. जिससे रुकैया को अधिक से अधिक आर्थिक मदद मिल सके.

नरेश पारस ने बताया कि रुकैया के बाद ऐसे ही अन्य मामले भी सामने आए हैं. कई मामले में एफआईआर तक नहीं हुई. कई में मुकदमा दर्ज हुआ. मगर, ठोस पैरवी नहीं हुई. जिससे पीड़िता की आर्थिक मदद नहीं हो सकी. जो रुपये मिले, वो बेहद कम थे. ऐसे कई मामले सामने आए हैं. जिन्हें एनालिसिस कर रहे हैं. जिससे उनकी लड़ाई लड़ेंगे.

ये भी पढ़ेंः प्लास्टिक सर्जरी से शरीर के अंगों का रिकंस्ट्रक्शन संभव; एसिड अटैक पीड़ितों के लिए उम्मीद है यह सर्जरी

आगरा: नाम रुकैया, उम्र 36 साल. 12 सर्जरी और 23 साल तक बेइंतहा दर्द, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. अब हाईकोर्ट से न्याय मिलने की आस संग दर्द पर मुआवजे का मरहम लगने वाला है. ये कहानी है आगरा की एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया की. जिसकी दास्तान सुनकर लोगों की आंखें भर आती हैं. गला रुंध जाता है. आईए जानते हैं रुकैया की कहानी उन्हीं की जुबानी...

दर्द भरी दास्तान आगरा के एत्माउदद्दौला क्षेत्र स्थित पीलाखार निवासी 36 वर्षीय रुकैया की है. रुकैया ने बताया कि मेरी बहन इसरत जहां का ससुराल अलीगढ़ के तुर्कमान गेट कोतवाली में मसानी का नगला में है. बात 2002 की है, मैं अपनी बहन के पास गई थी. उस समय मैं 14 साल की थी. बहन का 24 वर्षीय देवर आरिफ मुझे परेशान करता था. मैंने आरिफ की हरकतें अपनी बहन को बताईं तो उन्होंने उससे अपनी आदतें सुधारने के लिए कहा.

एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया से संवाददाता की खास बातचीत. (Video Credit; ETV Bharat)

इस पर आरिफ ने कहा कि मैं इससे शादी करूंगा. मैं छोटी थी तो मैंने उसका निकाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया. आरिफ मुझसे 10 साल बड़ा था. वह रिक्शा चलाता था. उसने धमकी दी थी कि यदि ये मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा. जिससे मैं बेहद डर गई थी. आरिफ को देखकर छिप जाती थी. क्योंकि, आरिफ घर में जहां पर भी उसके सामने आता, अभद्रता करता था.

तेजाब से चेहरा झुलसा, जान बच गई: रुकैया ने बताया कि 7 सितंबर 2002 की रात मेरी जिदंगी की सबसे मनहूस रात थी. वह टॉयलेट जाने के लिए दरवाजे के बाहर खड़ी थी. मैं कुछ समझती, उससे पहले ही आरिफ आया और मेरे ऊपर तेजाब फेंक कर भाग गया. जिससे मेरी चीख निकल गई. तेजाब से मेरा चेहरा झुलस गया. मैं बेहोश हो गई. होश आया तो अस्पताल में थी. तेजाब से चेहरा बुरी तरह झुलस गया था. मगर, मेरी जान बच गई.

जिस तेजाब का मैंने कभी नाम सुना था, वो कितना खतरनाक और दर्दनाक होता है, यह सब मैंने सहा है. अस्पताल में भर्ती रही. मेरी कई सर्जरी हुईं. जिससे अब चेहरा ऐसा हुआ है. घटना के बाद मेरे भाई ने पुलिस में शिकायत की थी. मगर, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं. मुझे भाई के साथ आगरा भेज दिया गया. जिस पर मैं और भाई आगरा आ गए. बहन के परिवार को बचाने के लिए फिर कोई शिकायत नहीं की.

एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया कैफे में आईं विदेशी पर्यटकों के साथ.
एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया कैफे में आईं विदेशी पर्यटकों के साथ. (Photo Credit; Rukaiya)

बहन का परिवार बचाने के लिए चुप रही: रुकैया बताती हैं कि आरिफ घटना के बाद दिल्ली भाग गया था. मैं भी अस्पताल से घर आ गई. क्योंकि, उस समय बड़ी बहन का घर बिगड़ने के डर भी परिवार को सता रहा था. जिसकी वजह से हम सभी चुप रहे. आरोपी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया.

इलाज के चक्कर में भाई-बहन की पढ़ाई छूटी: रुकैया बताती हैं कि सर्जरी के बाद भी चेहरा पहले जैसा नहीं हो पाया. जिसकी वजह से लोग मुझसे घृणा करने लगे. बच्चे और बडे़ भी मुझे देखकर मुंह मोड़ लेते थे. मेरे इलाज के चक्कर में छोटे भाई और बहन की पढाई तक छूट गई. मेरे खराब चेहरे की वजह से मुझसे निकाह भी कोई नहीं करना चाहता था.

पति ने दिया धोखा, घर से निकाला: सन 2010 में मेरा रिश्ता मामूद नगर के गुड्डू उर्फ जाहिद से तय हुआ. निकाह हुआ और सन 2012 में मैंने एक बेटे को जन्म दिया. जाहिद जो कमाता था, उसे खुद पर ही खर्च करता था. जुआ खेलते थे. दारू पीते थे. जिसकी वजह कर्जा भी बहुत था.

मेरे शादी के गहने गिरवी रख दिए. विरोध किया तो प्रताड़ित किया. मायके से खर्चा लाने की कहने लगा. फिर 2016 में जाहिद ने मुझे घर से निकाल दिया. तभी से बेटे के साथ मायके में रह रही हूं. अब मेरा बेटा मोहम्मद उमर 13 साल का हो गया है.

2016 से शीरोज हैंगआउट कैफे में कर रही काम: रुकैया ने बताया कि जब पति ने घर से निकाला तो मायके आ गई. परिवार ने मेरा साथ दिया. मैं चाहती थी कि किसी पर बोझ न बनूं. इसलिए, मैंने घरों में काम करने की ठानी. एक परिवार में काम भी मिल गया. मैंने एक सप्ताह तक काम किया.

एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया कैफे की अपनी साथियों के साथ.
एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया कैफे की अपनी साथियों के साथ. (Photo Credit; Rukaiya)

मगर, तभी परिवार की मुखिया महिला ने कहा कि आप ये रुपये लीजिए. कल से काम पर आना. जिस पर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा चेहरा देखकर मेरे बच्चे डर जाते हैं. उनकी बात सुनकर मुझे खुद पर खूब रोना आया. इसके बाद 2016 में मुझे शीरोज हैंगआउट कैफे के बारे में पता चला. तब से वहीं काम कर रही हूं.

कैफे से बदली राह: रुकैया ने बताया कि शीरोज हैंगआउट कैफे में 6 दिसंबर 2022 को एडीजी राजीव कृष्ण आए थे. जो अब यूपी पुलिस के डीजीपी हैं. तब
एडीजी राजीव कृष्ण ने कैफे की सभी एसिड अटैक सर्वाइवर से बात की. उनकी कहानी सुनी. मुझसे भी बात की. उन्होंने कहा कि अब आप क्या चाहते हैं. जिस पर मैंने आरोपी को सजा दिलाने की बात कही. इस पर एडीजी राजीव कृष्ण ने मदद का आश्वासन दिया. जिस पर आगरा के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर डॉ. प्रीतिंदर सिंह के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ.

जेल भेजा गया आरोपी आरिफ: रुकैया ने बताया कि एसिड अटैक करके आरिफ वहां से दिल्ली भाग गया था. वहां उसने बिहार की महिला से शादी कर ली थी. उसके दो बच्चे हैं. आरोपी कपड़े बेचने का काम करता था. एत्माउदद्दौला थाना पुलिस ने आरोपी आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. आगरा से मामला अलीगढ़ पुलिस को ट्रांसफर हो गया. जिससे आरोपी जेल गया. उसकी जमानत भी नहीं हुई है.

मैं नहीं पढ़ पाई, पर बेटे को पढ़ा रही हूं: रुकैया ने बताया कि मेरा बेटा अब 13 वर्ष का हो गया है, जो पढ़ रहा है. मैं पढ़ी नहीं हूं. परिवार की आर्थिक स्थित ठीक नहीं थी. इस वजह से पढ़ नहीं पाई. मगर, मैं बेटे को पढ़ाना चाहती हूं. वो पढ़कर एक अच्छा इंसान बने, बस यही चाहती हूं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने वकील के साथ रुकैया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने वकील के साथ रुकैया. (Photo Credit; Rukaiya)

रुकैया आरोपी पर तेजाब से करना चाहती थी हमला: रुकैया ने बताया कि एसिड अटैक के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी. मैं तब यही सोचती थी कि ठीक होकर आरोपी को खुद सजा दूंगी. उस पर तेजाब डालूंगी. इस पर भाई ने मुझे समझाया. कहा यह सही है. कहा कि पहले ठीक हो जाओ, इसके बाद अपनी लड़ाई लड़ना. मेरे मन में तभी से उसे सजा दिलाने की थी. मगर, रास्ता और मददगार कोई नहीं दिख रहा था.

जब एडीजी राजीव कृष्ण ने मेरी पीड़ा सुनी तो मुकदमा हुआ. जब आरोपी आरिफ जेल गया तो मुझे जो सुकून मिला, उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूं. केस के चलते मुझे आगरा, अलीगढ़ और प्रयागराज तक खूब चक्कर लगाए. अब अलीगढ़ जिला प्रशासन ने आर्थिक मदद के लिए हाईकोर्ट को पत्र लिखा है.

अन्य पीडिताओं की कहानी भी रुकैया जैसी: चाइल्डराट्स एक्टिविस्ट नरेश पारस ने बताया कि अलीगढ़ जिला प्रशासन से 10 लाख रुपये रुकैया को मिलेंगे. इसके साथ ही अन्य योजनाओं का लाभ भी रुकैया को मिलेगा. केंद्र और प्रदेश की अन्य योजना में भी एसिड अटैक सर्वाइवर को आर्थिक मदद मिलती है. इसके लिए भी हम लगातार कागजी कार्रवाई कर रहे हैं. जिससे रुकैया को अधिक से अधिक आर्थिक मदद मिल सके.

नरेश पारस ने बताया कि रुकैया के बाद ऐसे ही अन्य मामले भी सामने आए हैं. कई मामले में एफआईआर तक नहीं हुई. कई में मुकदमा दर्ज हुआ. मगर, ठोस पैरवी नहीं हुई. जिससे पीड़िता की आर्थिक मदद नहीं हो सकी. जो रुपये मिले, वो बेहद कम थे. ऐसे कई मामले सामने आए हैं. जिन्हें एनालिसिस कर रहे हैं. जिससे उनकी लड़ाई लड़ेंगे.

ये भी पढ़ेंः प्लास्टिक सर्जरी से शरीर के अंगों का रिकंस्ट्रक्शन संभव; एसिड अटैक पीड़ितों के लिए उम्मीद है यह सर्जरी

For All Latest Updates

TAGGED:

AGRA NEWSAGRA ACID ATTACK SURVIVORAGRA ACID ATTACKUP NEWSACID ATTACK SURVIVOR RUKAIYA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शनि अमावस्या 2025; शनिदेव की साढ़े साती और अढैया से मुक्ति को ऐसे करें व्रत-पूजन, क्या चढ़ाना शुभ, जानिए

यूपी के चार प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला, नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं, जानें किसको कहां मिली पोस्टिंग

IIT BHU में शैवाल से तैयार हुआ बायोफ्यूल, पेट्रोल और डीजल का बनेगा विकल्प, सस्ती और स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़े कदम

अंडमान घूमने का बना रहे प्लान तो IRCTC लाया है आपके लिए ये टूर पैकेज, जानिए कितना होगा खर्चा, पूरा डिटेल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.