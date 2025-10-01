ETV Bharat / state

एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया को 23 साल बाद मिला 5 लाख मुआवजा; सिरफिरे रिश्तेदार ने चेहरे पर फेंका था तेजाब

रुकैया बोलीं, इतने सालों बाद न्याय-सहयोग पाकर सशक्त महसूस कर रही हूं. अब मेरा अटैकर जेल में है, मैं समाज में सिर उठाकर खड़ी हूं.

Acid अटैक सर्वाइवर रुकैया खातून विदेशी पर्यटकों के साथ. (Photo Credit; Rukaiya Khatoon)
Published : October 1, 2025 at 10:16 AM IST

आगरा: ताजनगरी आगरा की एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया खातून को 23 साल बाद न्याय और मुआवजा मिल गया. उप्र शासन से 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में पहुंची. यह मुआवजा न केवल रुकैया के लिए राहत है, बल्कि उन एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए उम्मीद की किरण है, जो अभी तक न्याय की राह देख रही हैं.

हौसले से जिंदगी की जंग लड रही रुकैया को कानूनी दांव पेच के बाद मुआवजे की राशि मिली तो वह भावुक हो गईं. बोलीं, 23 साल तक बेइंतहा दर्द और मुश्किल सही हैं. जिन्हें बयां नहीं कर सकती हूं. अब मैं खुश हूं. इतने सालों बाद न्याय और सहयोग पाकर खुद को सशक्त महसूस कर रही हूं. अब मेरा अटैकर सलाखों के पीछे है और मैं समाज के सामने सिर उठाकर खड़ी हूं. मेरे जैसी दूसरी एसिड अटैक सर्वाइवर हैं. उनकी मदद करूंगी.

आगरा के एत्माउदद्दौला क्षेत्र स्थित पीलाखार निवासी 36 वर्षीय रुकैया पर उसकी बहन इसरत की ससुराल अलीगढ़ के तुर्कमान गेट कोतवाली में एसिड अटैक हुआ था. 7 सितंबर 2002 को बहन के 24 वर्षीय देवर आरिफ ने एसिड अटैक किया था. तब रुकैया की उम्र 14 साल थी.

आरोपी आए दिन रुकैया को परेशान करता था. उससे निकाह की जिद कर रहा था. जबकि, रुकैया ने साफ इनकार कर दिया था. आरोपी आरिफ रुकैया से 10 साल बडा था. रिक्शा चलाता था. आरोपी ने पहले धमकी दी थी कि मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा. इसके बाद तेजाब फेंक दिया था.

रुकैया बताती हैं कि सिरफिरे आरिफ ने मेरे ऊपर तेजाब फेंका तो मेरी चीख निकल गई. तेजाब से चेहरा झुलसा और कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गई. होश आया तो अस्पताल में थी. तेजाब से चेहरा बुरी तरह झुलस गया. मगर, मेरी जान बच गई. मैंने दर्द सहा. मेरी कई सर्जरी हुईं. जिससे अब चेहरा थोड़ा ठीक हुआ है.

बहन का परिवार टूटने के डर से नहीं कराय मुकदमा: रुकैया ने बताया कि आरिफ तेजाब फेंकने की घटना के बाद दिल्ली भाग गया. मैं भी अस्पताल से घर आ गई. क्योंकि, उस समय बड़ी बहन का घर बिगड़ने का डर भी परिवार को सता रहा था. जिसकी वजह से परिवार चुप हो गया. आरोपी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया.

पति ने दिया धोखा: रुकैया बताती हैं कि तेजाब से मेरा चेहरा झुलस गया. कई सर्जरी हुईं. मगर, पहले जैसा चेहरा नहीं हो पाया. जिसकी वजह से कोई मुझसे निकाह भी नहीं करना चाहता था. सन 2010 में मेरा रिश्ता मामूद नगर के गुड्डू उर्फ जाहिद से तय हुआ. निकाह हुआ और सन 2012 में मैंने एक बेटा को जन्म दिया. जाहिद जो कमाता था, उसे खुद पर ही खर्च करता था. विरोध किया तो उसने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया.

खुद के साथ ही परिवार चलाने के लिए मायके से खर्चा लाने की कहने लगा. कई बार दबाव बनाया. जब बात न बनी तो सन 2016 में जाहिद ने मुझे घर से निकाल दिया. तभी से बेटा के साथ मायके में रह रही हूं. अब मेरा बेटा मोहम्मद उमर 13 साल का है.

महिला ने एक सप्ताह में ही काम से निकाला: रुकैया ने बताया कि जब पति ने घर से निकाला तो मायके आ गई. परिवार ने मेरा साथ दिया. मगर, मैं चाहती थी कि किसी पर बोझ ना बनूं. इसलिए, मैंने घरों में काम करने की ठानी. एक परिवार में काम भी मिल गया. मैंने एक सप्ताह तक काम किया. मगर, तभी परिवार की मुखिया महिला ने उसे निकाल दिया. पूछने पर बताया कि तुम्हारा चेहरा देखकर बच्चे डर जाते हैं. यह सुनकर मुझे खूब रोना आया था. घर का छूटने के बाद सन 2016 में उसे शीरोज हैंगआउट कैफे के बारे में पता चला. तभी से मैं यहां पर काम कर रही हूं.

