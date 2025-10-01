ETV Bharat / state

एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया को 23 साल बाद मिला 5 लाख मुआवजा; सिरफिरे रिश्तेदार ने चेहरे पर फेंका था तेजाब

Acid अटैक सर्वाइवर रुकैया खातून विदेशी पर्यटकों के साथ. ( Photo Credit; Rukaiya Khatoon )

Published : October 1, 2025 at 10:16 AM IST

आगरा: ताजनगरी आगरा की एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया खातून को 23 साल बाद न्याय और मुआवजा मिल गया. उप्र शासन से 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में पहुंची. यह मुआवजा न केवल रुकैया के लिए राहत है, बल्कि उन एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए उम्मीद की किरण है, जो अभी तक न्याय की राह देख रही हैं. हौसले से जिंदगी की जंग लड रही रुकैया को कानूनी दांव पेच के बाद मुआवजे की राशि मिली तो वह भावुक हो गईं. बोलीं, 23 साल तक बेइंतहा दर्द और मुश्किल सही हैं. जिन्हें बयां नहीं कर सकती हूं. अब मैं खुश हूं. इतने सालों बाद न्याय और सहयोग पाकर खुद को सशक्त महसूस कर रही हूं. अब मेरा अटैकर सलाखों के पीछे है और मैं समाज के सामने सिर उठाकर खड़ी हूं. मेरे जैसी दूसरी एसिड अटैक सर्वाइवर हैं. उनकी मदद करूंगी. आगरा के एत्माउदद्दौला क्षेत्र स्थित पीलाखार निवासी 36 वर्षीय रुकैया पर उसकी बहन इसरत की ससुराल अलीगढ़ के तुर्कमान गेट कोतवाली में एसिड अटैक हुआ था. 7 सितंबर 2002 को बहन के 24 वर्षीय देवर आरिफ ने एसिड अटैक किया था. तब रुकैया की उम्र 14 साल थी. आरोपी आए दिन रुकैया को परेशान करता था. उससे निकाह की जिद कर रहा था. जबकि, रुकैया ने साफ इनकार कर दिया था. आरोपी आरिफ रुकैया से 10 साल बडा था. रिक्शा चलाता था. आरोपी ने पहले धमकी दी थी कि मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा. इसके बाद तेजाब फेंक दिया था. रुकैया बताती हैं कि सिरफिरे आरिफ ने मेरे ऊपर तेजाब फेंका तो मेरी चीख निकल गई. तेजाब से चेहरा झुलसा और कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गई. होश आया तो अस्पताल में थी. तेजाब से चेहरा बुरी तरह झुलस गया. मगर, मेरी जान बच गई. मैंने दर्द सहा. मेरी कई सर्जरी हुईं. जिससे अब चेहरा थोड़ा ठीक हुआ है.