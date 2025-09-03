ETV Bharat / state

आगरा धर्मांतरण गैंग का खुलासा; सगरना समेत 8 सदस्य गिरफ्तार, 5 राज्यों में था नेटवर्क, स्पेन दुबई और अमेरिका से जुड़े हैं तार - AGRA CONVERSION GANG

प्रलोभन और आर्थिक मदद का झांसा देकर अब तक 50 परिवारों का करा चुके हैं धर्मांतरण.

पुलिस की गिरफ्त में धर्मांतरण कराने के आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में धर्मांतरण कराने के आरोपी. (Photo Credit : ETV Bharat)
Published : September 3, 2025 at 10:29 AM IST

आगरा : शाहगंज केदार नगर के एक घर में प्रार्थन सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पुलिस ने धर्मांतरण गैंग का खुलासा किया है. इस मामले में पुलिस ने धर्मांतरण के सगरना समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं. धर्मांतरण गैंग का सगरना राजकुमार लालवानी है, जिसने खुद धर्मांतरण किया और बाद में वह खुद लोगों को बीमारी से मुक्ति, नौकरी का प्रलोभन और आर्थिक मदद का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराने लगा.

डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि धर्मांतरण गैंग का सरगना राजकुमार लालवानी उर्फ पास्टर है. उसने चार साल पहले महाराष्ट्र में धर्मांतरण किया और पास्टर बन गया. आरोपी ने कई परिवारों के घरों से देवी-देवताओं की प्रतिमाएं हटवाकर गैर धर्म की प्रार्थना शुरू करवा दी. आरोपी ने अब तक 50 परिवारों का धर्मांतरण कराया है. इसके सुबूत एक रजिस्टर से मिले हैं.



डीसीपी ने बताया कि शिकायतकर्ता घनश्याम लालवानी की तहरीर पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. धर्मांतरण गैंग के सरगना राजकुमार लालवानी उर्फ पास्टर, पंचशील काॅलोनी दोरैता निवासी अनूप कुमार, राहुल ग्रीन दयालबाग निवासी कमल कुंडलानी, राधे हाइट्स शास्त्रीपुरम सिकंदरा निवासी सरकारी शिक्षक जयकुमार मोटवानी, उसकी पत्नी नीता, बारह खंभा शाहगंज निवासी अरुण, उसकी पत्नी टिकल और मीनू को गिरफ्तार किया गया है.


पांच राज्यों में फैला था नेटवर्क : डीसीपी सिटी सोनम कुमार के अनुसार धर्मांतरण गैंग के सरगना पास्टर उर्फ राजकुमार लालवानी के मोबाइल में उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंगाव के लोगों के नंबर मिले हैं. उसका यू-ट्यूब चैनल है. जिस पर आगरा के साथ ही अन्य राज्यों के लोगों के कई वीडियो हैं. जिसमें वे प्रार्थना सभा से होने वाले लाभ की जानकारी दे रहे हैं. आरोपी के मोबाइल में कई व्हाटसएप ग्रुप मिले हैं. जो भारत के अलग अलग राज्यों के साथ ही विदेश के हैं. जिसमें स्पेन, दुबई और अमेरिका के लोग भी जुडे़ हैं. जो ऑनलाइन प्रार्थना सभा में शामिल होने के साथ ही धर्मांतरण गैंग सरगना पास्टर उर्फ राजकुमार लालवानी की आर्थिक मदद करते हैं. आरोपी को देश और विदेश से फंडिंग और संगठन के बाबत जानकारी जुटाई जा रही है.



धर्मांतरण से बदले आर्थिक हालात : डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि धर्मांतरण गैंग का सरगना राजकुमार लालवानी पहले बिजली मिस्त्री था. वह घर काम करता था. उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. वह केदार नगर में एक छोटे मकान में पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा के साथ रहता था. जब उसने धर्मांतरण किया तो उसकी आर्थिक स्थिति बदल गई. इसके बाद उसने केदारनगर सी ब्लॉक में एक एमआईजी खरीदा. उस मकान में हर सुख सुविधा का सामान है. उसने दोनों बेटियों की शादी की. बड़ी बेटी विदेश में है. दूसरी बेटी की शादी धूमधाम से की थी. उसकी एक बहन महाराष्ट्र में रहती है. आशंका है कि उसने भी धर्मांतरण कर लिया है.

बता दें, शाहगंज थाना क्षेत्र के एक घर में हर रविवार को धर्मसभा का आयोजित होती थी. इस बाबत लोगों ने भाजपा नेता सुनील करमचंदानी और घनश्याम हेमलानी से की थी. भाजपा नेताओं ने यह जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को दी. इसके बाद मामला पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार तक पहुंचा. पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर शाहगंज पुलिस ने गोपनीय जांच के बाद धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश किया गया है.

