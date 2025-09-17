ETV Bharat / state

आगरा की ऐतिहासिक राम बरात; जानिए 140 में कैसे-कैसे बदला स्वरूप, मिथिला महल की क्या है खासियत

आागरा में 61 साल से राम बरात का जनकपुरी में स्वागत होता है, 3 दिन श्रीराम और सीता माता के विवाह की रस्में होती हैं.

Etv Bharat
आगरा की रामलीला और राम बरात. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 2:44 PM IST

Updated : September 17, 2025 at 3:41 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: उत्तर भारत की मशहूर आगरा की श्रीराम बरात 140 साल का इतिहास समेटे हैं. सन 1885 में पहली राम बारात हंडे की रोशनी में बैलगाड़ी पर निकली थी. साल दर साल श्रीराम बरात की भव्यता बढ़ती जा रही है. उत्तर भारत की ऐतिहासिक राम बरात में 46 साल से चांदी का रथ आकर्षण का केंद्र रहता है.

61 साल से आागरा में राम बरात का जनकपुरी में भव्य स्वागत के साथ ही 3 दिन तक प्रभु श्रीराम और सीता माता के विवाह की रस्में होती हैं. ईटीवी भारत की खास पेशकश में आईए जानते हैं जनकपुरी महोत्सव के स्वागत सत्कार और भव्यता की पूरी कहानी.

आगरा की ऐतिहासिक राम बरात पर संवाददाता की रिपोर्ट. (Video Credit; ETV Bharat)

हर साल 17 सितंबर को निकलती है राम बरात: आगरा किला के सामने रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रामलीला का मंचन सालों से होता आया है. 17 सितंबर यानी बुधवार देर शाम आगरा में उत्तर भारत की ऐतिहासिक राम बरात निकलेगी. जो श्रीमनकामेश्वर मंदिर से पुराने शहर होकर 18 सितंबर को कलानगर के शिवम पार्क में मिथिला महल पहुंचेगी.

पहली बार बैलगाड़ी पर निकली थी राम बरात: रामलीला कमेटी के अध्यक्ष व भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल बताते हैं कि आगरा में रामलीला का मंचन 140 साल से हो रहा है. सन 1885 में पहली बार रावतपाड़ा के श्रीमन कामेश्वर के पास बारहदरी में रामलीला की शुरुआत व्यापारियों ने की थी. तब मंचन लाला चन्नोमल की बारादरी श्री मनकामेश्वर मंदिर गली में हुआ था. तब राम बरात बैलगाड़ी पर दिन में निकली थी.

आगरा में जनकपुरी महोत्व कहां-कहां हुए.
आगरा में जनकपुरी महोत्व कहां-कहां हुए. (Photo Credit; ETV Bharat)

पहली राम बरात का क्या था रूट: रामलीला कमेटी अध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल बताते हैं कि जब सन 1885 में पहली बार राम बरात निकली तो उसकी शुरुआत लाला चन्नोमल की बारादरी श्रीमनकामेश्वर मंदिर से हुई थी. यहां से रावतपाड़ा, अग्रसेन मार्ग, सुभाष बाजार, दरेसी नंबर एक, दरेसी नंबर दो, छत्ता बाजार, बेलनगंज, पथवारी, धूलियागंज, सेव का बाजार, किनारी बाजार, कसरेट बाजार होकर फिर से चन्नोमल की बारादरी पर समाप्त हुई थी.

ऐरावत हाथी राम बरात में हुए बैन: पुरुषोत्तम खंडेलवाल बताते हैं कि सन 2011 में हाथियों के राम बरात में शामिल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. इसके चलते राम बरात रथ पर निकलने लगी. तब से राम बरात में ऐरावत हाथी के रूप वाले रथ पर सवार होकर प्रभु श्रीराम निकलते हैं.

आगरा में जनकपुरी महोत्व कहां-कहां हुए.
आगरा में जनकपुरी महोत्व कहां-कहां हुए. (Photo Credit; ETV Bharat)

कमल की आकृति के रथ पर भरत और शत्रुघ्न सवार होते हैं. लक्ष्मण का रथ शेषनाग की आकृति का होता है. राम बरात में चारों भाइयों के आगे प्रमुख बैंड चलेंगे. इसके साथ ही राम बरात में चांदी का बना रथ चार चांद लगाने का काम करेगा. जिस पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं.

पहले हाथियों पर बैठते थे श्री राम: वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर राजे बताते हैं कि आगरा में पहले राम बरात बैलगाड़ी पर निकलती थी. जिसे देखने के लिए दूसरे शहर और प्रदेशों से लोग आते थे. तभी भरतपुर नरेश की ओर से राम बरात निकालने के लिए हाथी भेजे गए थे. जिस पर प्रभु श्री राम के साथ उनके चारों भाइयों के स्वरूप सवार होते. कुछ लोग धौलपुर नरेश के सन 1947 से हाथी भेजने की बात कहते हैं.

प्राचीन काल की रामलीला कमेटी के सदस्य और राम बरात में शामिल होने वाले भगवान के स्वरूप.
प्राचीन काल की रामलीला कमेटी के सदस्य और राम बरात में शामिल होने वाले भगवान के स्वरूप. (Photo Credit; Agra Ramleela Committee)

तीन साल में नहीं निकली राम बरात: आगरा की राम बरात अब तक इतिहास में सिर्फ 3 बार स्थगित हुई. पहली बार सन 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध की वजह से. इसके बाद कोरोना महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण 2020 और 2021 में न तो रमलीला हुई और ना ही राम बरात निकाली गई.

सांप्रदायिक सदभाव की मिसाल है आगरा की राम बरात: आगरा की राम बरात सांप्रदायिक सदभाव की मिसाल पेश करती है. राम बरात में इस बार 12 बैंड शामिल हैं. जिनमें जगदीश बैंड, सुधीर, मिलन, कुमार, श्री जी, प्रह्लाद, चावला, मोहन, आनंदा, महाराजा, फौलाद बैंड समेत अन्य हैं, जो बिना रुपये लिए ही राम बरात में धुनें बजाते हैं. इन सभी बैंड में कर्मचारी मुस्लिम समुदाय से हैं. जो करीब दो माह से राम बरात के लिए धुन तैयार करने में लगे हैं.

प्राचीन काल में हाथी पर निकाली जाती थी राम बरात.
प्राचीन काल में हाथी पर निकाली जाती थी राम बरात. (Photo Credit; Agra Ramleela Committee)

राम बरात का क्या रहेगा रूट: रामलीला कमेटी अध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने बताया कि इस बार लाला चन्नोमल की बारादरी (गली श्रीमन: कामेश्वर) से राम बरात प्रारंभ होगी. जो रावतपाड़ा, जौहरी बाजार, सुभाष बाजार, लाला कोकामल मार्ग, छत्ता बाजार, कचहरी घाट, बेलनगंज, पथवारी, धूलियागंज, सिटी स्टेशन रोड, घटिया छिलीईट, फुलट्टी बाजार, सेब का बाजार, किनारी बाजार, कसरेट बाजार होकर रावतपाड़ा पहुंच कर समापन होगा. इसके बाद वहां से पुन: जनकपुरी के लिए राम बरात प्रस्थान करेगी.

राम बरात में 125 झांकियां: रामलीला कमेटी के महामंत्री राजीव अग्रवाल ने बताया कि राम बरात का शुभारंभ बुधवार दोपहर 2 बजे लाला चन्नोमल की बारादरी से होगा. विघ्न विनायक की झांकी के बाद सवारियों का सिलसिला शुरू होगा. इस बार 125 झांकियां निकलेंगी, इसमें सेना का शौर्य, भक्ति, देशभक्ति और सामाजिक संदेश जैसे यमुना स्वच्छीकरण, कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम, देहदान, नेत्रदान का संदेश दिया जाएगा.

प्राचीन काल में घोड़ों पर निकाली जाती थी राम बरात.
प्राचीन काल में घोड़ों पर निकाली जाती थी राम बरात. (Photo Credit; Agra Ramleela Committee)

आगरा की राम बरात में कितना खर्च होता: रामलीला कमेटी के महामंत्री राजीव अग्रवाल बताते हैं कि महीने भर तक यह आयोजन चलता है. कमेटी के सदस्य और सहयोगी आपस में ही सहयोग राशि इकट्ठा कर आयोजन करते हैं. सन 1940 में 10 हजार रुपये पूरे आयोजन पर खर्च हुए थे.

समय के साथ सहयोग राशि बढ़ती गई. अब पूरी रामलीला के आयोजन में करीब एक करोड़ रुपये खर्च होते हैं. इसके अलावा स्वरूपों की अगवानी, स्वागत, दावत में करीब-करीब 50 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च हो जाते हैं. सबसे खास बात यह है कि लोग श्रद्धा से खुद साल-दर-साल सहयोग करते आ रहे हैं.

प्राचीन काल की रामलीला कमेटी के सदस्य और राम बरात में शामिल होने वाले भगवान के स्वरूप.
प्राचीन काल की रामलीला कमेटी के सदस्य और राम बरात में शामिल होने वाले भगवान के स्वरूप. (Photo Credit; Agra Ramleela Committee)

कमेटी लगाएगी रक्तदान शिविर: रामलीला कमेटी के महामंत्री राजीव अग्रवाल ने बताया कि साल 1908 में रामलीला कमेटी का आधिकारिक गठन हुआ. लाला कोकामल इसके पहले अध्यक्ष बने. करीब 58 साल तक यानी सन 1966 तक लाल कोकामल ही कमेटी के अध्यक्ष रहे. कमेटी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाती है. पिछले साल आगरा को एंबुलेंस भेंट की गई थी. इस साल रक्तदान शिविर लगाया जाएगा.

भगवान के स्वरूप नहीं करेंगे सड़क पर अभिनय: रामलील कमेटी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल बताते हैं कि इस बार पूरी यात्रा में भगवान के स्वरूप सड़क पर अभिनय नहीं करेंगे. ये हमारे अराध्य हैं और इनका ऐसा प्रदर्शन मर्यादा के अनुकूल नहीं है. लिहाजा कमेटी ने निर्णय लिया कि भगवान के स्वरूप और झांकियां ही रखी जाएंगी. देशभक्ति और सामाजिक संदेश देने वाली कई झांकियां आकर्षण का केंद्र बनेंगी.

आगरा की रामलीला का मिथिला महल.
आगरा की रामलीला का मिथिला महल. (Photo Credit; ETV Bharat)

61 साल पहले हुई थी जनकपुरी महोत्सव की शुरुआत: बता दें कि आगरा के जनकपुरी महोत्सव की शुरुआत सन 1964 से हुई थी. जो उत्तर भारत का सबसे मशहूर महोत्सव बन गया. पहली बार जनकपुरी महोत्सव लोहामंडी में हुआ था. इसके बाद से लगातार स्थान बदल-बदल कर जनकपुरी महोत्सव आयोजित किया जा रहा है. जिससे कहीं दो बार, कहीं तीन बार, कहीं चार तो कहीं पर छठवीं बार जनकपुरी महोत्सव आयोजित किया गया.

आगरा की रामलीला के लिए तैयार किया गया मंच.
आगरा की रामलीला के लिए तैयार किया गया मंच. (Photo Credit; ETV Bharat)

कहां-कहां हुआ जनकपुरी महोत्सव

  • सन 2000 - नेहरू नगर
  • सन 2001 - विभव नगर
  • सन 2002 - बल्केश्वर
  • सन 2003 - लॉयर्स कॉलोनी
  • सन 2004 - कमला नगर
  • सन 2005 - विजय नगर
  • सन 2006 - बल्केश्वर
  • सन 2007 - गांधी नगर
  • सन 2008 - कमलानगर
  • सन 2009 - आवास विकास कॉलोनी
  • सन 2010 - बल्केश्वर
  • सन 2011 - खंदारी
  • सन 2012 - जयपुर हाउस
  • सन 2013 - कमलानगर
  • सन 2014 - दयालबाग
  • सन 2015 - गांधी नगर
  • सन 2016 - बल्केश्वर
  • सन 2017 - आवास विकास कॉलोनी
  • सन 2018 - विजय नगर
  • सन 2019 - निर्भय नगर
  • सन 2022 - दयाल बाग
  • सन 2023 - संजय प्लेस
  • सन 2024 - कोठी मीना बाजार
  • सन 2025 - कमला नगर

मिथिला महल बनाने में खर्च हुए 5 करोड़: कमला नगर के बी-ब्लॉक स्थित शिवम पार्क में मिथिला महल बनकर तैयार है. जिसकी लंबाई 250 फीट व ऊंचाई 125 फीट है. इसे बनाने में करीब 5 करोड़ की लागत आई है. मिथिला महल वॉटरप्रूफ है. इसके लिए केमिकल का उपयोग किया गया है.

आगरा की राम बरात में भगवान के स्वरूप इसी चांदी के रथ पर विराजमान होंगे.
आगरा की राम बरात में भगवान के स्वरूप इसी चांदी के रथ पर विराजमान होंगे. (Photo Credit; ETV Bharat)

जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल बताते हैं कि मिथिला महल जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के महल की बनावट का मिश्रण है. जिसमें राजपूताना के राज महलों की झलक दिखाई दे रही है. कोलकाता से आए 80 कारीगर इसे फाइनल टच देने में लगे हैं.

मिथिला महल की खिड़कियां, दरवाजे और दरबारी स्वरूप प्राचीन शाही भव्यता को दर्शा रहें हैं. पहली बार महोत्सव में 3200 मीटर लंबी टंकी रोड पर छतरियों संग लाइटिंग आकर्षण का केंद्र रहेगी. मिथिला महल परिसर रंग-बिरंगे फूलों, गमलों, फव्वारों से सजाया गया है. जहां पर 1500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है.

ये भी पढ़ेंः आगरा की रामलीला के अंग्रेज भी थे कायल, 1857 के गदर से भी गहरा नाता

Last Updated : September 17, 2025 at 3:41 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

AGRA KI RAMLEELAAGRA JANAKPURI MAHOTSAVAGRA RAMLEELA MAHOTSAVआगरा का मिथिला महलAGRA RAM BARAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जापान की यह तकनीक किसानों को कर देगी मालामाल; बिना मिट्टी के टमाटर-चेरी की पैदावार, जानिए कैसे

शहीदों का पिण्डदान करने वाले गोरखपुर के सुपरहीरो, 15 साल से पूर्वज मान कर रहें तर्पण का कार्य

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

हड्डियों को 'तोड़ रहा' जिम वर्कआउट; हर माह 60-70 युवाओं को मिल रहा स्लिप डिस्क-लकवे का दर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.