आगरा में दशहरा पर बुझे 3 परिवार के दीपक; किसी ने खोया बेटा तो किसी ने पिता

आगरा: ताजनगरी आगरा के खेरागढ़ थाना क्षेत्र स्थित गांव डूंगरवाला पर उटंगन नदी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसे में 12 की जान चली गई. हादसे के चलते दशहरे के दिन गांव कुसियापुर के 3 परिवार के दीपक हमेशा के लिए बुझ गए. हादसे में किसी ने बेटा खोया तो किसी ने पति खोया. किसी ने भाई तो किसी ने पिता. गांव में मातम पसरा है. 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, किसी घर में चूल्हे नहीं जले.

माताएं, बहनें और पत्नी दहाड़े मारकर रो रही हैं. अपनी आंखों के सामने दो जवान बेटे डूबने की घटना से प्रेमवती सदमे में हैं. हर घर में कोहराम मचा हुआ है. जो भी घटना के बारे में सुन रहा है, उसकी आंखें नम हैं. परिजन और​ परिचितों का रो-रोकर बुरा हाल है. ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में आईए जानते हैं हादसे के चश्मदीदों की जुबानी पूरी कहानी...

ग्रामीण प्रमोद कुमार ने बताया कि 4 साल पहले से ही नवरात्र में मंदिर में दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने की परंपरा शुरू हुई थी. गुरुवार को दशहरा पर गांव से एक ट्रैक्टर और कई बाइकों से बच्चे, युवा, महिला और पुरुष दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए उटंगन नदी पर गए थे. जहां पर पहले से बनाए कुंड में दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जित नहीं करके लोग नदी की ओर जाने लगे. पुलिस ने रोका तो लोगों ने नदी में विसर्जन नहीं किया.

उन्हें दोबारा से ट्रैक्टर से लेकर गांव की ओर चल दिए. मगर, रास्ते में गांव डूगरवाला के पास से नदी की ओर ट्रैक्टर और अन्य वाहनों से लोग पहुंच गए. उन्होंने पहले नदी में दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जित कीं. इसके बाद नदी में नहाने लगे. तभी हादसा हुआ. जिसमें 13 लोग नदी में डूब गए. जिसमें से विष्णु को सकुशल बाहर निकाल लिया गया. शुक्रवार दोपहर तीन बजे तक 5 युवक निकाले जा चुके हैं.

आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हादसे में गांव कुसियापुर निवासी 25 वर्षीय ओमपाल पुत्र रमेश चंद्र, 20 वर्षीय हरेश पुत्र यादव सिंह, 24 वर्षीय गगन पुत्र यादव सिंह, 16 वर्षीय अभिषेक पुत्र कुमरराज, 22 वर्षीय भगवती पुत्र मुरारीलाल, 16 वर्षीय ओके पुत्र किशन सिंह, 16 वर्षीय सचिन पुत्र रामवीर, 17 वर्षीय सचिन पुत्र अतरो, 20 वर्षीय विष्णु पुत्र राजू, 20 वर्षीय गजेंद्र पुत्र रेवती, 17 वर्षीय दीपक पुत्र सुक्खन और 15 वर्षीय मनोज पुत्र रामनिवास किसान हैं. हादसे में मृत ओमपाल, गगन और मनोज के शव मिल चुके हैं. जिला प्रशासन की सूची में मनोज का नाम नहीं हैं. इस बारे में अभी अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं. इधर, ग्रामीण भी हादसे में 13 लोगों के डूबने की बात कह रहे हैं.

भाई हाथ हिलाता पानी में समा गया: गांव कुसियापुर राजेंद्र सिंह पुत्र किशन सिंह ने बताया कि हम 6 भाई हैं. मैं सबसे बडा हूं. मेरे भाई भूरे, ज्ञानेंद्र, श्रीनिवास, राहुल और ओके हैं. अभी 4 भाइयों की शादी हो चुकी है. जबकि, भाई राहुल और ओके अविवाहित हैं. ओके सबसे छोटा था. वह पढ़ाई के साथ ही डीजे का काम करता था. इस बार ओके ने दुर्गा प्रतिमा स्थापना के बाद खूब मस्ती की थी. हर रात डांस करता था.

दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान साथ में था. हमने पहले नदी में प्रतिमाएं नहलाईं. उनकी पूजा की और विसर्जित कर दी. मुझसे दूर भाई ओके और अन्य लड़के हाथ पकड़कर नदी में जा रहे थे, तभी हादसा हुआ. भाई ओके और अन्य के नदी में डूबने का शोर सुना तो दौड़कर मौके पर गया. देखा तो भाई पानी में गोते खा रहा था. हाथ हिला रहा था. पानी गहरा था. देखते ही देखते आंखों के सामने से भाई दूर चला गया. उसकी तलाश की. मगर, सुराग नहीं लगा है.

मां की आंखों के सामने नदी में समा गए 2 जवान बेटे: गांव कुसियापुर निवासी यादव सिंह ने बताया कि मेरे दो बेटे और दो बेटियां हैं. बड़ी बेटी रेखा की शादी हो गई. इसके बाद बेटे गगन और हरेश हैं. गगन इलेक्ट्रीशियन हैं. जबकि, हरेश ने आईटीआई की परीक्षा दी है. हरेश ने फायर सेफ्टी ट्रेड में आईटीआई की है. छोटी बेटी पूजा है. मां प्रेमवती ने बताया कि बेटे गगन और हरेश के मैं साथ थी. मेरा सब कुछ लुट गया. कुछ नहीं बचा है. दोनों जवान बेटे मेरी आंखों के सामने ही नदी में डूब गए. मैं कुछ नहीं कर सकी. मैं बहुत अभागी हूं. बेटे गगन और हरेश की शादी की बातें चल रही थीं. बेटा सेहरा बंधाकर दुल्हन लेकर घर आता. मगर, दोनों बेटे मझधार में छोड़ गए. बरात से पहले ही बेटों की अर्थी उठेगी. मैंने मना किया था. नदी में मत नहाओ. मगर, किसी ने नहीं सुनी. अब क्या करें.