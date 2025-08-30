आगरा: ताजनगरी आगरा में नकली दवा सिंडिकेट पर कार्रवाई के दौरान गुरुवार को सोशल मीडिया पर यमुना किनारे दवाएं जलाएं जाने का वीडियो वायरल हुआ था. यह वीडियो ताजगंज थाना क्षेत्र के गांव नगला पैमा के पास नगला घढ़ी के जंगलों का था. औषधि विभाग, एसटीएफ, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीमें ताजगंज के धांधूपुरा पहुंची. टीम को कई तरह की बिना जली दवाएं बरामद हुईं.

जांच में रामा मेडिकल स्टोर और रामा क्लीनिक का नाम सामने आया. टीमों ने रामा क्लीनिक संचालक शिव सिंह से पूछताछ की. पता चला कि एसटीएफ और औषधि विभाग की छापा मार कार्रवाई के डर से झोलाछाप ने यमुना किनारे जंगल में दवाएं जलाईं थी. आरोपी झोलाछाप को शुक्रवार देर रात हिरासत में ले लिया गया. आरोपी का भाई भाग गया. पुलिस ने आरोपी के यहां से करीब एक लाख रुपये की दवाएं और बरामद की हैं.

ताजगंज थाना प्रभारी निरीक्षक जयवीर सिरोही के अनुसार रामा क्लीनिक संचालक शिव सिंह ने बताया कि कुछ इंजेक्शन के पैकेट गिरने से टूट गए थे. इसके साथ ही दवाइयां भीगकर खराब हो गई थीं. इसलिए, उन्हें जला दिया था. जब औषधि विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शिव सिंह से लाइसेंस मांगा तो उसने नहीं होने की बात कही. क्लीनिक और मेडिकल स्टोर का लाइसेंस नहीं होने पर टीम ने उसे हिरासत में ले लिया.

ताजगंज थाना प्रभारी निरीक्षक जयवीर सिरोही ने बताया कि शिव सिंह के क्लीनिक में बुखार, खांसी, एंटी एलर्जिक दवाएं और सीरप मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया है. इसके साथ ही उसके पास कोई डिग्री नहीं मिली है. आरोपी 11वीं पास है. क्लीनिक से दो कट्‌टों में दवाएं जब्त की गईं, जिनकी कीमत लगभग एक लाख रुपये के आसपास है. 5 दवाओं के सैंपल भी लिए गए हैं. औषधि विभाग या स्वास्थ्य विभाग की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

