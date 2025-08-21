पलवल: हरियाणा के पलवल में एक फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. जवान 2024 में भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती हुआ था और बुधवार, 20 अगस्त को ही छुट्टी पर घर आया था. परिजनों ने पुलिस को बताया है कि उनके पड़ोसियों ने घर में घुसकर फायरिंग की है. पड़ोसी परिवार पर एक केस को वापस लेने का दबाव बना रहे थे. जब उन्होंने पड़ोसियों की बात नहीं मानी तो उन्होंने इस वारदात को अंजाम दे दिया.

मृतक की पहचान 21 वर्षीय बलदेव के रूप में हुई है. वह पलवल के गांव मांदकौल के रहने वाला था. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. फिलहाल, सभी आरोपी फरार हैं.

कल ही छुट्टी पर घर आया था

पुलिस के अनुसार, मांदकौल गांव का बलदेव 2024 में ही अग्निवीर बना था और सेना में भर्ती हुआ था. वह कल घर छुट्टी पर आया था. वह अविवाहित था और रात को खाना खाकर खेत पर बने कमरे में सोने चला गया. वहीं पर 20-21 अगस्त की रात को उस पर हमला हुआ है. पुलिस ने बताया है कि बलदेव के सिर में गोली मारी गई है. उसकी मौत की सूचना सुबह मिली, जब परिजन खेत पर पहुंचे. वहां कमरे में उसका लहूलुहान शव पड़ा मिला. इसके बाद परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं.

पिछले महीने चाचा पर हुआ था हमलाः

परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि पड़ोस में रहने वाले बंशी, अरुण, नरेश, राजेंद्र और कुछ अन्य लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है. इन्हीं लोगों ने पिछले महीने की 16 तारीख को बलदेव के चाचा बिशन शर्मा पर भी हमला किया. उन्हें खेत में घेरकर उसने 20 हजार रुपए लूट लिए थे. मृतक के पिता खेमचंद शर्मा ने बताया है कि बिशन पर हुए हमले की शिकायत पुलिस को दी गई थी, लेकिन तब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बाद आरोपी शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे थे. वह लगातार परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे थे.

बलदेव को भी फोन पर धमकाया थाः

खेमचंद का कहना है कि इसकी जानकारी भी कई बार बघौला पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने तब भी कोई कार्रवाई नहीं की. आरोपियों ने बलदेव को भी फोन कर धमकाया था और गांव में आने से पहले ही उसे चेताया था. अब उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया.

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

अब गदपुरी थाना पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर 4 नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. गदपुरी थाना प्रभारी अश्वनी कुमार ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई शुरू करा दी गई. उन्होंने कहा कि मामले को सुलझाने के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं. एक टीम पोस्टमॉर्टम और अन्य कार्रवाई में जुटी है. जबकि दूसरी टीम आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

