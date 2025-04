ETV Bharat / state

अग्निवीर बनने का एक और सुनहरा मौका, जानिए कब तक हो सकता है रजिस्ट्रेशन - AGANIVEER RECRUITMENT

भारतीय सेना में भर्ती के एक और मौका ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : April 11, 2025 at 10:25 AM IST | Updated : April 11, 2025 at 10:31 AM IST 2 Min Read

इन पदों पर होगी भर्ती : साल 2025-26 के लिए भारतीय सेना में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया के तहत अग्निवीर (सामान्य ड्यूटी) , अग्निवीर (तकनीकी) , अग्निवीर ( लिपिक/स्टोर कीपर तकनीकी ), अग्निवीर ट्रेड्समैन ( 10वीं पास ), अग्निवीर ट्रेड्समैन ( 8वीं पास ), अग्निवीर सामान्य ड्यूटी ( महिला सेना पुलिस ), सैनिक तकनीकी ( नर्सिंग असिस्टेंट/नर्सिंग असिस्टेंट पशु चिकित्सक ), सिपाही फार्मा, धार्मिक शिक्षक जूनियर कमीशन अधिकारी, जूनियर कमीशन अधिकारी कैटरिंग, हवलदार सेना शिक्षा कोर और हवलदार (सर्वेयर स्वचालित मानचित्रकार) जैसे पद शामिल हैं. इस सिलसिले में और अधिक जानकारी और मदद के लिए, उम्मीदवार अपने नजदीकी सेना भर्ती कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. इस बारे में हिदायत दी गई है कि उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया के दौरान दिए गए निर्देशों का पालन करें और वक्त से पहले अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें.

