बलरामपुर के ट्राइबल इलाके में अग्निवीर की निशुल्क ट्रेनिंग, 3 लड़कियों समेत 26 युवा लिखित परीक्षा में सफल

जनजाति बाहुल्य शंकरगढ़ में मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है. लिखित परीक्षा में 3 तीन लड़कियां भी सफल हुई हैं.

Tribal students success Agniveer
बलरामपुर के ट्राइबल इलाके में अग्निवीर की निशुल्क ट्रेनिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Published : September 23, 2025 at 7:26 AM IST

Published : September 23, 2025 at 7:26 AM IST

बलरामपुर: जिले के आदिवासी जनजाति बाहुल्य शंकरगढ़ में गरीब आदिवासी छात्र छात्राओं को अग्निवीर की ट्रेनिंग मिल रही है. जिसमें इस साल 26 छात्र छात्राएं अग्निवीर की लिखित परीक्षा में सफल हो चुके हैं. ये छात्र अब फिजिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी अग्निवीर चयनित छात्र छात्राओं और सहायक शिक्षक से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दे चुके हैं.

निशुल्क प्रशिक्षण समेत कई सुविधा: जनजाति बाहुल्य इस क्षेत्र में छात्र छात्राओं को हायर सेकेंडरी स्कूल बचवार के अतिथि शिक्षक और ट्रेनर सुदर्शन यादव अग्निवीर की ट्रेनिंग दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि, मैं पिछले 10 सालों से यहां बच्चों को पढा रहा हूं जिसमें एक हजार से अधिक बच्चे कई प्रतियोगी परिक्षाओं में चयनित हुए हैं. अभी पिछले दो साल से मैंने सेना भर्ती पर काम करना आरंभ किया है. ट्रेनिंग में अंबिकापुर, राजपुर, जशपुर समेत आसपास के कई छात्र हैं.

इस साल मैंने 30 बच्चों को ट्रेनिंग दी, इसमें उनका रहना खाना सारा निशुल्क किया है, पिछले महीने रिजल्ट जारी हुआ जिसमें हमारे 26 बच्चों ने लिखित परीक्षा क्वालीफाई कर ली है. ये बच्चे देशभक्ति और देश सेवा के लिए आगे आए हैं इनका कहना है कि हम भी मातृ सेवा के लिए आगे आएंगे- सुदर्शन यादव, ट्रेनर

3 छात्राएं अग्निवीर में हुईं चयनित: अग्निवीर भर्ती लिखित परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद अब फिजिकल की तैयारी चल रही है. छात्रा शशि किरण ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि अग्निवीर की लिखित परीक्षा में चयनित होने के बाद अब मैं फिजिकल की तैयारी कर रही हूं. मैं अपने साथ बाकी लड़कियों को भी बोलना चाहती हूं कि वो भी आगे आएं और देश सेवा के लिए खुद को समर्पित करें. हमारे साथ 6 लड़कियां तैयारी कर रही थीं जिसमें 3 लिखित परीक्षा में सफल हुई हैं.

मैं पहले से ही देश की सेवा में जाना चाहती थी मैंने सर का पोस्टर देखा जिसमें पता चला कि सर निशुल्क तैयारी करा रहे हैं, फिर मैंने अग्निवीर की तैयारी शुरू की और लिखित परीक्षा में सफल हुई हूं- निकिता नरसिंह, अग्निवीर चयनित

समर्पण की सराहना: छात्रा ने बताया कि, मेरी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं रही मैं बहुत कठिनाइयों का सामना करके यहां आई. मेरा गांव यहां से 15 किलोमीटर दूर है, मैं अपने भाई के साथ बाइक से यहां तैयारी करने आती थी फिर घर वापस जाती और दोपहर में फिर से यहां तैयारी करने आती दिनभर में 4 बार अपने गांव से मेरा आना जाना हो रहा था.

माता पिता भी खुश: एक और छात्रा शशि किरण ने बताया कि अग्निवीर की लिखित परीक्षा में चयन होने के बाद उनके माता पिता बहुत खुश हैं. बाकी लड़कियों से भी कहना चाहूंगी कि वह भी आगे आएं और देश सेवा के लिए खुद को समर्पित करें.

पिछले साल ही यहां के 3 भैया सफल हुए उन्होंने प्रेरित किया और हम आगे आए और निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त किए और लिखित परीक्षा में सफल हुई- शशि किरण मिंज, अग्निवीर चयनित

देश की सेवा में जाने का जज्बा: इस साल बारहवीं के साथ अग्निवीर लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाली छात्रा निकिता नरसिंह ने बताया कि अप्रैल के महीने में फिजिकल और रिटेन परीक्षा की तैयारी चल रही थी. इस दौरान सर हमारे हॉस्टल में आए, उन्होंने बताया कि अग्निवीर भर्ती का फॉर्म निकला है. इस पर हम लड़कियों ने भी इच्छा जताई और देश की सेवा करने की सोची. अब हम लिखित में सिलेक्ट हो गए हैं और आगे फिजिकल एग्जाम होगा.

मुख्यमंत्री ने मिलकर बढ़ाया हौसला: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी अभी हाल ही में अग्निवीर में चयनित छात्र छात्राओं और सहायक शिक्षक ट्रेनर सुदर्शन यादव से जशपुर के बगिया में मुलाक़ात की. भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनकी सराहना भी की.

सहायक शिक्षक सुदर्शन यादव प्रयास स्कूल नवोदय विद्यालय सहित अन्य प्रतियोगी परिक्षाओं की भी कोचिंग देते हैं. ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक नहीं हैं या फिर दिव्यांग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उन्हें निशुल्क शिक्षा की सुविधा दे रहे हैं. उनका कहना है कि, हमें इसी बात से ही खुशी हो जाती है कि हमारे छोटे से शहर शंकरगढ़ से इतने युवा आगे आ रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है.

