कार को टक्कर मारने से गुस्साए युवकों ने सांड को कुचलकर मार डाला, गोसेवकों में आक्रोश

नेछवा थाना प्रभारी कृतिका सोनी ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को डिटेन कर लिया है और गाड़ी को जब्त कर लिया गया है. एएसपी गजेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

सीकर : जिले के नेछवा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बारात में आई गाड़ी को टक्कर मारने वाले एक सांड को युवकों ने बेरहमी से गाड़ी से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया. बड़ी संख्या में संत और गोसेवक थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए.

गाड़ी को टक्कर मारने पर भड़के युवक : पुलिस के मुताबिक, नेछवा कस्बे के बावरियों के मोहल्ले में शादी समारोह के दौरान बारात में आई गाड़ी को अचानक एक सांड ने टक्कर मार दी. टक्कर से गाड़ी का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. गाड़ी सवार युवक गुस्से में आ गए और सांड का पीछा करते हुए कार से पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. सांड गिर पड़ा, लेकिन उठने की कोशिश करने लगा. इसी दौरान ड्राइवर ने दोबारा उसपर गाड़ी चढ़ा दी. इसके बाद सांड ने मौके पर ही तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया. घटना के समय पास के घरों में मौजूद महिलाओं ने युवकों से सांड को न मारने की गुहार लगाई, लेकिन युवक नहीं माने और बेरहमी से उसे कुचलकर मौके से फरार हो गए.

वीडियो सामने आने के बाद गाड़ोदा आश्रम के संत महावीर जति महाराज, संत दिनेश गिरी महाराज सहित कई गोसेवक बड़ी संख्या में थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया. उनका कहना है कि गोवंश की रक्षा के नाम पर केवल भाषण होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद आमजन और गोसेवकों में गुस्सा है.