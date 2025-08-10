आगर मालवा: मुख्यमंत्री मोहन यादव रक्षाबंधन के पर्व पर शनिवार को आगर मालवा पहुंचे. यहां उन्होंने कोतवाली थाने के पीछे स्थित खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में लाड़ली बहनों से राखी बंधवाकर उनको मिठाई खिलाई. मोहन यादव ने कहा, ''बहनों के बिना संसार सूना है, यह रिश्ता अटूट और अमर है. बहनों के हित के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहेगी.'' सीएम ने भाईदूज से लाड़ली बहना योजन की राशि 1250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की घोषणा की. इस दौरान अपने सम्बोधन में उन्होंने कांग्रेस व राहुल गांधी को जमकर आड़े हाथों लिया.

भाईदूज से लाड़ली बहनों को देंगे 1500 रुपए

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि, ''जब यह योजना शुरू हुई थी, तब राशि 1000 रुपये थी. हमने इसे बढ़ाकर 1250 रुपये किया और भाई दूज से यह राशि 1500 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी. इसके बाद आने वाले समय में इसे 3000 रुपये प्रतिमाह कर देंगे. कांग्रेस हमेशा से यही कहती रही योजना बंद हो जाएगी लेकिन देखो आज भी सरकार अपने वादे के मुताबिक हर महीने बहनों के खाते में सीधे पैसा पहुंचा रही है. हम लाड़ली बहना योजना कभी बंद नहीं करेंगे.'' कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव ने बहनों से राखी बंधवाई, उन्हें झूला झुलाया और उपहार भेंट किए.

भाईदूज से लाड़ली बहनों को मिलेंगे1500 रुपए (ETV Bharat)

'कांग्रेस के लोग क्या समझे वचन क्या होता है'

कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज सकते हुए मोहन यादव ने कहा कि, ''कांग्रेस के जमाने में नारी शक्ति योजना नहीं थी. उज्जवला गैस कनेक्शन बड़े लोगों को मिलता था. पक्के मकान बनाने की बात पर कांग्रेस जीरो थी. वचन के नाम पर कांग्रेस अडिग नहीं थी. कांग्रेस के लोग क्या समझे वचन क्या होता है यह तो बस अपने प्राण बचाने में लगे हुए हैं. ''कांग्रेस ने देश को कुछ नहीं दिया कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगा दिया यह इनका इतिहास है विरोधियों को जेल में डाल दिया उस समय पूरा देश त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रहा था.''

लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाने का ऐलान (ETV Bharat)

''कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कभी सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न उठते हैं तो कभी सेना के पराक्रम पर प्रश्न उठाते हैं. हर बात में सबूत मांगते हैं इनको सेना पर भरोसा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है. लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है चुनाव आयोग. यह चुनाव आयोग को भी नहीं छोड़ रहे है. चुनाव यह लोग हारते हैं, जनता इनके खिलाफ है उसके बाद भी चुनाव आयोग को दोष देते हैं. इनके कर्म से ही इनकी ऐसी स्थिति बनी है. कांग्रेस को अपने अंतर्मन में झांकना होगा. इनको लाड़ली बहनों के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी. इनको जनता का दिल जीतना पड़ेगा और सनातन संस्कृति पर विश्वास जताना पड़ेगा.''

बैजनाथ महादेव मंदिर में किए दर्शन

अपने आगर मालवा दौरे के दौरान सीएम मोहन यादव सबसे पहले आगर-मालवा जिले में स्थित बैजनाथ महादेव मंदिर पहुंचे. जहांं भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया. इसके बाद वह रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने कहा, बैजनाथ महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. बाबा बैजनाथ की कृपा हर घर-आंगन में बनी रहे, हर घर में सुख, समृद्धि व खुशहाली हो, यही प्रार्थना है.'' बता दें कि, बैजनाथ महादेव मंदिर का इतिहास 13वीं शताब्दी से जुड़ा है और भक्तों की आस्था का केंद्र है.