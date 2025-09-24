ETV Bharat / state

गले में हड्डी बनी सीएम हेल्पलाइन की शिकायत!, 70 साल की पैरालाइज्ड महिला के घर पहुंचा नोटिस

ललिता बाई का पोता (बेटे का बेटे) कमलेश परमार का कहना है कि "जो नोटिस नगर पालिका के द्वारा जारी किया गया है. यह अधिकार केवल तहसीलदार या एसडीएम को प्राप्त है, नगर पालिका को नहीं. लेकिन इस प्रकार का नोटिस जारी कर सीएमओ ने अपने पद का खुला दुरुपयोग किया है. संबंधित पैतृक मकान का नामांतरण वर्ष 2024 में ही नगर पालिका द्वारा विधिवत कर दिया गया था, जिसकी प्रति भी उपलब्ध है. नामांतरण प्रक्रिया में टैक्स और बकाया राशि की जांच अनिवार्य होती है, जो पहले ही हो चुकी है. ऐसे में दोबारा नोटिस जारी करना केवल प्रताड़ना और दबाव की कार्रवाई है."

आगर मालवा: ललिता बाई पति स्व. पुरालाल के घर अचानक नगर पालिका का नोटिस पहुंचता है. नोटिस देख ललिता बाई हैरान रह गईं. नोटिस में मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 का हवाला देकर कार्रवाई प्रस्तावित करने की बात कही गई है. अब ललिता बाई को चिंता सता रही है कि वह इस नोटिस का सामना कैसे करेंगी. ललिता बाई की उम्र 70 साल हो चुकी है. वह कोई काम नहीं करती है और अपने छोटे बेटे के साथ रहती हैं, जो बेरोजगार है. ललिता बाई को पेंशन मिलती है, जिससे उनका घर चलता है. वहीं, ललिता बाई पिछले करीब 6 माह से पैरालाइज्ड है, जिसके इलाज के लिए वह खुद अपनी बेटी के घर शाजापुर में रह रही है.

'शिकायत वापस लेने का बनाया दबाव'

कमलेश ने बताया कि "नगर पालिका में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को लेकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी. शिकायत का निराकरण करने के बजाय अधिकारी शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने लगे. शिकायत वापस नहीं लेने पर नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करते हुए हमारे पैतृक मकान जो की मेरी दादी ललिता बाई के नाम पर है, उसके संबंध में 15 सितंबर 2025 को मेरे परदादा गिरधारी लाल बग्गा के नाम से एक नोटिस जारी किया है."

गले की हड्डी बन अटकी शिकायत!

कमलेश के मुताबिक सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायत ही अब उनके गले की हड्डी बन अटक गई है. कमलेश कहते हैं कि "नगर पालिका का यह कदम लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का प्रयास है. किसी भी मामले में सीएम हेल्पलाइन की मदद आवाज उठाने पर डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है. यदि प्रशासन से न्याय नहीं मिला तो हम माननीय न्यायालय की शरण लेंगे."

दोषी अधिकारी पर कार्रवाई की मांग

यह पूरा मामला अब जिला कलेक्टर, भोपाल नगरीय प्रशासन विभाग, उज्जैन संभाग आयुक्त और मानवाधिकार आयोग तक पहुंच चुका है. पीड़ित ने मांग की है कि दोषी अधिकारी पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत विभागीय एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाए.

'रूटीन प्रक्रिया के तहत भेजा नोटिस'

इस संबंध में आगर मालवा के नगर पालिका सीएमओ कुशल सिंह डोडवे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि "सीएम हेल्पलाइन के लिए हमने कोई दबाव नहीं बनाया है. रूटीन प्रक्रिया के तहत नोटिस कई जगह भेजे जा रहे ताकि लोग समय से टैक्स जमा कर सके."

आगर एसडीएम मिलिंद ढोके ने बताया कि "दबाव बनाकर सीएम हेल्पलाइन बंद करवाना गलत है. भू राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान राजस्व विभाग के पास है. यदि उन्हें कोई कार्रवाई करना है तो वे नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई करे."

नगर पालिका के नोटिस ने खड़ी की समस्या

ललिता बाई के नाम का आगर मालवा में एक ही मकान है. फिलहाल नोटिस आने के बाद वह परेशान हैं. इस समय वह अपने इलाज को लेकर अपनी बेटी के घर रह रही हैं. उनके 3 पुत्र में से एक की मृत्यु हो चुकी है. अब वह अपने छोटे बेटे के साथ गांव में रहती हैं. बताया गया कि उसका बड़ा बेटा चाय की दुकान चलाता है. जबकि छोटा बेटा बेरोजगार है. वहीं, ललिता बाई का घर उन्हें मिलने वाले पेंशन के सहारे चलता है. वह बीमार और पैरालाइज्ड भी है. ऐसे में नगर पालिका के इस नोटिस ने अब उनके लिए एक और समस्या खड़ी कर दी है.