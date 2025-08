ETV Bharat / state

आगर में बाबा बैजनाथ की शाही सवारी, डेढ़ लाख से ज्यादा भक्तों लिया आशीर्वाद - BABA BAIJNATH SHAHI SAWARI

आगर में बाबा बैजनाथ की शाही सवारी ( ETV Bharat )

Published : August 5, 2025 at 9:03 AM IST | Updated : August 5, 2025 at 10:23 AM IST

आगर मालवा: सावन के आखिरी सोमवार पर उज्जैन में महाकाल की शाही सवारी निकाली गई. उज्जैन की तरह ही आगर मालवा में भी बाबा बैजनाथ की शाही सवारी धूमधाम से निकाली गई. बाबा बैजनाथ ने अपने पूरे लाव लश्कर के साथ शाही ठाठ-बाट से चांदी की पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण किया. बाबा बैजनाथ के स्वागत में पूरे नगर को सजाया गया था. जगह-जगह भक्तों ने अपने घरों की छतों एवं सड़क के दोनों ओर खड़े होकर बाबा बैजनाथ की पालकी पर पुष्प वर्षा की और बाबा बैजनाथ का जयघोष किया. हर कोई बाबा बैजनाथ के दर्शन को आतुर दिखाई दिया. सवारी में लगभग डेढ़ लाख से अधिक भक्तों ने शामिल होकर बाबा बैजनाथ के दिव्य दर्शन किए. तड़के 3 बजे खुले थे बाबा बैजनाथ के पट सावन के आखिरी सोमवार पर शाही सवारी के दिन बाबा बैजनाथ मंदिर के पट तड़के 3 बजे खोले गए थे. जहां कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने गर्भ गृह में मंदिर के पुजारियों के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बाबा का पंचामृत स्नान कर अभिषेक किया. सुबह 5 से 7.30 बजे तक गर्भ गृह में भक्तों द्वारा बाबा बैजनाथ के दर्शन एवं पूजन किया गया. दोपहर में गर्भगृह में बाबा बैजनाथ की पूजन व आरती की गई. इस दौरान विधायक विधायक मधु गहलोत, कलेक्टर और एसपी सहित पुलिस के बाकी अधिकारी मौजूद रहे. आगर में बाबा बैजनाथ की शाही सवारी (ETV Bharat)

