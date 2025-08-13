ETV Bharat / state

पुष्पा स्टाइल में तस्करी, ऑयल टैंकर से करोड़ों की अंग्रेजी शराब जब्त - AGAR MALWA ILLEGA LIQUOR SEIZED

आगर मालवा में पुलिस का नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, गुजरात जा रही डेढ़ करोड़ की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार.

AGAR ILLEGA LIQUOR SEIZED
आगर मालवा में डेढ़ करोड़ की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 7:17 PM IST

2 Min Read

आगर मालवा: कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी के एक मामले का खुलासा किया है. पुलिस ने सुसनेर रोड पर अंग्रेजी शराब से भरा एक ऑयल टैंकर जब्त किया. शराब की तस्करी पुष्पा फिल्म की तर्ज की जा रही थी. पुलिस ने अंग्रेजी शराब की करीब 1 हजार पेटी और एक तस्कर को गिरफ्तार किया. जब्त शराब की कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपए बताई जा रही है.

मुखबिर से मिली थी सूचना

दरअसल, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 12 अगस्त को एक ऑयल टैंकर (क्रमांक GJ12 CT 0682) में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब चंडीगढ़ से गुजरात के राजकोट भेजी जा रही है. विश्वसनीय सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस ने सुसनेर रोड नाकाबंदी कर टैंकर को रोका और चेकिंग शुरू की.

1004 पेटियां शराब जब्त (ETV Bharat)

डेढ़ करोड़ रुपये की पकड़ी गई शराब

पुलिस को तलाशी में टैंकर के विशेष गुप्त कक्ष से 1004 पेटियां शराब मिलीं. 9036 लीटर शराब की कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रुपए बताई जा रही है. इस मामले मे पुलिस ने बाड़मेर राजस्थान निवासी वाहन चालक रघुवीर सिंह (30) पिता हनुमानराम बेनीवाल को गिरफ्तार किया है. आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कोतवाली थाना में आबकारी अधिनियम सहित कई धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है. पुलिस ड्राइवर से पूछताछ कर इस तस्करी के पीछे कौन सा नेटवर्क सक्रिय है, उसका पता लगाने में जुटी है.

PUSHPA STYLE LIQUOR SMUGGLING
पुष्पा फिल्म की तरह ऑयल टैंकर में शराब की तस्करी (ETV Bharat)

चंडीगढ़ से गुजरात तस्करी

इस पूरे मामले में एसपी विनोद कुमार सिंह ने कहा, "सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस ने 12 अगस्त मंगलवार को एक प्लान के तहत जगह-जगह नाकाबंदी कर संदिग्ध टैंकर को रोका. टैंकर को थाने लाया गया और ड्राइवर से पूछताछ के बाद टैंकर को काटकर खोला गया. जिसमें 1004 पेटी अवैध शराब मिली, जिसे चंडीगढ़ से गुजरात लाया जा रहा था. हम पूछताछ कर इस मामले में मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं."

आगर मालवा: कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी के एक मामले का खुलासा किया है. पुलिस ने सुसनेर रोड पर अंग्रेजी शराब से भरा एक ऑयल टैंकर जब्त किया. शराब की तस्करी पुष्पा फिल्म की तर्ज की जा रही थी. पुलिस ने अंग्रेजी शराब की करीब 1 हजार पेटी और एक तस्कर को गिरफ्तार किया. जब्त शराब की कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपए बताई जा रही है.

मुखबिर से मिली थी सूचना

दरअसल, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 12 अगस्त को एक ऑयल टैंकर (क्रमांक GJ12 CT 0682) में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब चंडीगढ़ से गुजरात के राजकोट भेजी जा रही है. विश्वसनीय सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस ने सुसनेर रोड नाकाबंदी कर टैंकर को रोका और चेकिंग शुरू की.

1004 पेटियां शराब जब्त (ETV Bharat)

डेढ़ करोड़ रुपये की पकड़ी गई शराब

पुलिस को तलाशी में टैंकर के विशेष गुप्त कक्ष से 1004 पेटियां शराब मिलीं. 9036 लीटर शराब की कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रुपए बताई जा रही है. इस मामले मे पुलिस ने बाड़मेर राजस्थान निवासी वाहन चालक रघुवीर सिंह (30) पिता हनुमानराम बेनीवाल को गिरफ्तार किया है. आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कोतवाली थाना में आबकारी अधिनियम सहित कई धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है. पुलिस ड्राइवर से पूछताछ कर इस तस्करी के पीछे कौन सा नेटवर्क सक्रिय है, उसका पता लगाने में जुटी है.

PUSHPA STYLE LIQUOR SMUGGLING
पुष्पा फिल्म की तरह ऑयल टैंकर में शराब की तस्करी (ETV Bharat)

चंडीगढ़ से गुजरात तस्करी

इस पूरे मामले में एसपी विनोद कुमार सिंह ने कहा, "सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस ने 12 अगस्त मंगलवार को एक प्लान के तहत जगह-जगह नाकाबंदी कर संदिग्ध टैंकर को रोका. टैंकर को थाने लाया गया और ड्राइवर से पूछताछ के बाद टैंकर को काटकर खोला गया. जिसमें 1004 पेटी अवैध शराब मिली, जिसे चंडीगढ़ से गुजरात लाया जा रहा था. हम पूछताछ कर इस मामले में मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं."

For All Latest Updates

TAGGED:

PUSHPA STYLE LIQUOR SMUGGLINGAGAR ILLEGA LIQUOR SEIZED1 CRORE WORTH LIQUOR SEIZEDAGAR MALWA NEWSAGAR MALWA ILLEGA LIQUOR SEIZED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

स्ट्रीट डॉग्स को लगेगी माइक्रोचिप, राजधानी के डॉग्स की बनेगी कुंडली

खुले आसमान के नीचे समुद्र मंथन की ऐतिहासिक मूर्तियां, देखने को भागे आ रहे लोग

जहाज की तरह दौड़ेगी रेल, इंजन में घुसा युवक, ट्रेन चलाने की जिद पर अड़ा

स्वाद में तीखी लेकिन पैसों से जीवन में घोलेगी मिठास, इसकी खेती कर देगी मालामाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.