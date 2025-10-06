ETV Bharat / state

सीतापुर में बाघिन के बाद अब बाघ भी पिंजरे में कैद, दो महीने से बनी थी दहशत

सीतापुर में पिंजरे में कैद बाघ. ( Photo Credit; DFO Naveen Khandelwal )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 6, 2025 at 6:55 AM IST 2 Min Read

सीतापुर: जिले के महोली इलाके में दो महीने से दहशत का कारण बने बाघ को नरनी में कमांड सेंटर के नजदीक रविवार को एक्सपर्ट ने ट्रैंकुलाइज कर पिंजड़े में कैद कर लिया. इससे पहले नरनी में ही 20 सितंबर को बाघिन को पकड़ा गया था. पकड़े गए बाघ को वन विभाग की टीम इलसिया पार्क के लिए लेकर रवाना हो गई है. डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने बताया कि दुधवा नेशनल पार्क से बुलाए गए एक्सपर्ट डॉ. दयाशंकर ने बाघिन को पकड़ने के लिए जाल बिछाया. एक पड़वा को बांधकर खुद मचान पर ट्रैंकुलाइज करने के लिए बैठ गए. इसी दौरान बाघ पड़वा का शिकार करने के लिए आया, तभी एक्सपर्ट डॉ. दयाशंकर ने उसे ट्रैंकुलाइज कर दिया. बाघ कुछ देर में ही बेहोश हो गया. जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे पिंजड़े में कैद कर लिया. सीतापुर में पिंजरे में कैद बाघ. (Photo Credit; DFO Naveen Khandelwal)