सीतापुर में बाघिन के बाद अब बाघ भी पिंजरे में कैद, दो महीने से बनी थी दहशत
वन विभाग की टीम ने नरनी इलाके से बाघ को पकड़ा, इलसिया पार्क ले जाया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 6:55 AM IST
सीतापुर: जिले के महोली इलाके में दो महीने से दहशत का कारण बने बाघ को नरनी में कमांड सेंटर के नजदीक रविवार को एक्सपर्ट ने ट्रैंकुलाइज कर पिंजड़े में कैद कर लिया. इससे पहले नरनी में ही 20 सितंबर को बाघिन को पकड़ा गया था. पकड़े गए बाघ को वन विभाग की टीम इलसिया पार्क के लिए लेकर रवाना हो गई है.
डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने बताया कि दुधवा नेशनल पार्क से बुलाए गए एक्सपर्ट डॉ. दयाशंकर ने बाघिन को पकड़ने के लिए जाल बिछाया. एक पड़वा को बांधकर खुद मचान पर ट्रैंकुलाइज करने के लिए बैठ गए. इसी दौरान बाघ पड़वा का शिकार करने के लिए आया, तभी एक्सपर्ट डॉ. दयाशंकर ने उसे ट्रैंकुलाइज कर दिया. बाघ कुछ देर में ही बेहोश हो गया. जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे पिंजड़े में कैद कर लिया.
बता दें कि इससे पहले 20 सितंबर की रात करीब एक महीने से दहशत का पर्याय बनी बाघिन भी वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गई थी. महोली इलाके के नरनी गांव में खते में लगे पिंजरे में बाघिन को पकड़ने में वन विभाग की टीम को सफलता मिली थी. लोगों का मानना है कि इसी बाघिन ने किसान के साथ ही कई जानवरों को मौत के घाट उतारा था.
अभी करीब 5 बाघ और हैं, जिनको पकड़ना बाकी है. बाघिन के दो शावक भी हैं, जिनको ट्रेस किया जा रहा है. बाघिन को पकड़ने के लिए दुधवा, कर्तनिया घाट, डब्ल्यूटीआई, सीतापुर वन विभाग सहित अन्य जिलों की टीमें लगाई गई थीं. शावकों को लेकर बताया कि अभी टीम काम्बिंग करती रहेगी.
इधर, बाघिन के बाद बाघ के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है. हालांकि जंगली जानवरों की दहशत अभी इलाके से पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. सीतापुर के अलावा यूपी के बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत में भी जंगली जानवरों के हमले की कई घटनाएं हो चुकी हैं. बहराइच में इन दिनों भेड़िये का आतंक बना हुआ है.
