सीतापुर में बाघ-बाघिन के बाद शावक भी पिंजरे में कैद, दूसरे की तलाश

5 अक्टूबर को वन विभाग की टीम ने बाघ को पकड़ा था, पिछले महीने बाघिन भी पिंजरे में हुई थी कैद

सीतापुर में पकड़ा गया बाघिन का शावक.
सीतापुर में पकड़ा गया बाघिन का शावक. (Photo Credit; DFO Naveen Khandelwal)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 7:24 AM IST

2 Min Read
सीतापुर: जिले के महोली तहसील क्षेत्र में वन विभाग की ओर से लगातार की जा रही कांबिंग के बाद एक और सफलता मिली है. बुधवार शाम नरनी गांव में एक शावक को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद कर लिया गया. वन विभाग की टीम पिछले दिनों एक बाघ और बाघिन को भी पिंजरे में कैद कर चुकी है. जंगल में बाघिन के दो शावकों के होने की बात सामने आ रही थी, अब एक शावक को पकड़ा गया है.

महोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नरनी में किसान सौरभ दीक्षित पर हमला किए जाने के बाद से पूरे इलाके में बाघ की दहशत थी. इसके बाद वन विभाग की टीम भी काफी सक्रिय हो गई. 20 सितंबर को महोली इलाके के नरनी गांव में खते में लगे पिंजरे में बाघिन को पकड़ने में वन विभाग की टीम को सफलता मिली. इसके बाद 5 अक्टूबर को महोली इलाके में ही बाघ को नरनी में कमांड सेंटर के नजदीक एक्सपर्ट्स ने ट्रैंकुलाइज कर पिंजड़े में कैद कर लिया. माना जा रहा था कि पकड़ी गई बाघिन के दो शावक भी हैं. तब से ही वन विभाग की टीम उनको ट्रेस कर रही थी.

अब 8 अक्टूबर एक शावक को भी वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया. कमांड सेंटर और पचकारे बाबा स्थान के समीप शावक को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद किया गया. डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने मीडिया को शावक के पकड़े जाने की जानकारी दी. इसके बाद भी अभी वन विभाग की टीम की सक्रिय रहेगी. क्षेत्र में और भी शावक होने की बात कही जा रही है.

