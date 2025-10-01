ETV Bharat / state

दिल्ली NCR में आज जमकर बरसेंगे बदरा, AQI भी हुआ बेहतर, जाने आज कैसा रहेगा मौसम

नई दिल्ली: मंगलवार का दिन दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए बेहद खुशनुमा साबित हुआ. सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई बारिश का सिलसिला शाम 6 बजे तक जारी रहा. दिनभर आसमान पर बादलों ने डेरा डाले रखा और सूरज के दर्शन न के बराबर हुए, हालांकि इस दौरान कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति रही, लेकिन लोगों को गर्मी और भीषण उमस से बड़ी राहत मिली.

मंगलवार को अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5.4 डिग्री अधिक था. हवा में नमी का स्तर 100 से 68 प्रतिशत के बीच दर्ज किया गया.

मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को भी बारिश की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक 1 और 2 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में अच्छी बारिश हो सकती है. 3 से 5 अक्टूबर तक आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है.