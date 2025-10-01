ETV Bharat / state

दिल्ली NCR में आज जमकर बरसेंगे बदरा, AQI भी हुआ बेहतर, जाने आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को भी बारिश की संभावना है. अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान.

दिल्ली मौसम अपडेट
दिल्ली मौसम अपडेट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 1, 2025 at 7:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: मंगलवार का दिन दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए बेहद खुशनुमा साबित हुआ. सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई बारिश का सिलसिला शाम 6 बजे तक जारी रहा. दिनभर आसमान पर बादलों ने डेरा डाले रखा और सूरज के दर्शन न के बराबर हुए, हालांकि इस दौरान कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति रही, लेकिन लोगों को गर्मी और भीषण उमस से बड़ी राहत मिली.

मंगलवार को अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5.4 डिग्री अधिक था. हवा में नमी का स्तर 100 से 68 प्रतिशत के बीच दर्ज किया गया.

मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को भी बारिश की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक 1 और 2 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में अच्छी बारिश हो सकती है. 3 से 5 अक्टूबर तक आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है.

AQI लेवल
AQI लेवल (ETV Bharat)

प्रदूषण स्तर का हाल

राजधानी दिल्ली में कल मंगलवार को ही तेज बारिश के बाद दिल्ली की हवा में सुधार हुआ है मंगलवार को ही तेज बारिश के बाद दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहतर श्रेणी में आ गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 77 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 92,गुड़गांव में 98, गाजियाबाद में 88, ग्रेटर नोएडा में 72 और नोएडा में 76 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली की अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

यह भी पढ़ें-

EXPLAINER: हर साल बारिश में दिल्ली हो जाती है 'पानी-पानी', मौतों के ये आंकड़े सरकारों की नाकामी बताते हैं...जानें क्या है वजह

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI MAUSAMDELHI MAUSAM UPDATEIMD DELHI FORECASTदिल्ली में आज का मौसमDELHI NCR WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांधी प्रतिमा के साथ तोड़फोड़, लंदन में हुई हिंसक वारदात की भारतीय मिशन ने घोर निंदा की

इजरायल-गाजा युद्ध खत्म करने को पीएम मोदी ने किया ट्रंप के प्लान का स्वागत, जानें क्या कहा

टाटा कैपिटल का IPO 6 अक्टूबर को खुलेगा, मूल्य दायरा 310-326 रुपये प्रति शेयर

गाजा युद्ध समाप्त कराने की ट्रंप की योजना तैयार, इन आठ देशों ने किया समर्थन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.