दिल्ली NCR में आज जमकर बरसेंगे बदरा, AQI भी हुआ बेहतर, जाने आज कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को भी बारिश की संभावना है. अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान.
Published : October 1, 2025 at 7:46 AM IST
नई दिल्ली: मंगलवार का दिन दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए बेहद खुशनुमा साबित हुआ. सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई बारिश का सिलसिला शाम 6 बजे तक जारी रहा. दिनभर आसमान पर बादलों ने डेरा डाले रखा और सूरज के दर्शन न के बराबर हुए, हालांकि इस दौरान कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति रही, लेकिन लोगों को गर्मी और भीषण उमस से बड़ी राहत मिली.
मंगलवार को अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5.4 डिग्री अधिक था. हवा में नमी का स्तर 100 से 68 प्रतिशत के बीच दर्ज किया गया.
मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को भी बारिश की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक 1 और 2 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में अच्छी बारिश हो सकती है. 3 से 5 अक्टूबर तक आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है.
प्रदूषण स्तर का हाल
राजधानी दिल्ली में कल मंगलवार को ही तेज बारिश के बाद दिल्ली की हवा में सुधार हुआ है मंगलवार को ही तेज बारिश के बाद दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहतर श्रेणी में आ गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 77 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 92,गुड़गांव में 98, गाजियाबाद में 88, ग्रेटर नोएडा में 72 और नोएडा में 76 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली की अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
यह भी पढ़ें-
EXPLAINER: हर साल बारिश में दिल्ली हो जाती है 'पानी-पानी', मौतों के ये आंकड़े सरकारों की नाकामी बताते हैं...जानें क्या है वजह