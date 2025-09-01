जयपुर : हाल ही में नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें सेवारत चिकित्सकों को मेडिकल टीचर बनाने की बात कही गई है. इस आदेश के बाद राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन और सेवारत चिकित्सक संघ आमने सामने हो गए हैं. राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर धीरज जैफ का कहना है कि एसोसिएशन इस आदेश का कड़े शब्दों में विरोध करती है, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों को चिकित्सा शिक्षा विभाग में समायोजित करने तथा राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम 1962 में संशोधन हेतु समिति का गठन किया गया है.

एसोसिएशन का स्पष्ट मत है कि यह कदम चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सक शिक्षकों दोनों के हितों के विरुद्ध है. ऐसे में इस समिति को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए, अन्यथा राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन राज्यव्यापी आंदोलन करने को बाध्य होगा. उन्होंने कहा कि पूर्व में भी अन्य संवर्गों के चिकित्सकों को महाविद्यालयों में समायोजित करने का प्रयास किया गया था, जिसका विरोध हुआ था और परिणामस्वरूप राज्य सरकार को अपने कदम पीछे लेने पड़े थे.

टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि इस आदेश के बाद चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं से आए चिकित्सकों के पास टीचिंग अनुभव, अकादमिक क्षमता एवं शोध का अभाव होगा, जिससे नवाचार रुक जाएगा और राज्य की जनता को नुकसान उठाना पड़ेगा.

व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति : वहीं पूरे मामले पर अखिल सेवारत चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी का कहना है कि राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के चलते इस आदेश का विरोध कर रही है. एनएमसी के नये नियमो को त्वरित रूप से लागू किए जाने से अब राज्य भर के विभिन्न मेडिकल कॉलेज में रिक्त पड़े पदों पर अनुभवी चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध होंगे और राज्य में आम जन को राहत मिलेगी.

डॉ. चौधरी ने राज्य सरकार से मांग की है कि राज्य के एसएमएस मेडिकल कॉलेज सहित ज़ोन स्तर पर पूर्व से स्थापित मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और रिसर्च को बढ़ावा मिले इस के लिए चिकित्सा शिक्षकों को पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से “एम्स” की तर्ज पर इन्हें “रेफरल सेंटर” घोषित करते हुए इनमें कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के लिए “एनपीए” अनिवार्य कर दिया जाए.