दशहरा पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद, GST कटौती से बढ़ी डिमांड
केंद्र सरकार की GST कटौती के बाद इस दशहरा-धनतेरस पर वाहनों की बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि की उम्मीद. राजस्थान में बुकिंग दोगुनी, बिक्री 30% बढ़ी.
जयपुर: इस बार का दशहरा ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है. केंद्र सरकार ने हाल ही में वाहनों पर GST घटाकर 28% से 18% कर दिया है. इस फैसले का सीधा असर त्योहारों पर वाहन खरीदारी पर देखने को मिल रहा है. परंपरागत रूप से दशहरा वाहन खरीदने का शुभ दिन माना जाता है और GST कटौती के बाद इस बार दशहरा ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए रिकॉर्ड स्तर की बिक्री लेकर आ सकता है.
छोटी कारों और टू-व्हीलर को सबसे बड़ा फायदा: GST घटने से सबसे अधिक फायदा छोटी कारों और दोपहिया वाहनों को मिला है. टैक्स कम होने के कारण इनकी कीमतों में 50 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक की कमी आई है. इससे ग्राहकों की मांग अचानक बढ़ गई है. राजस्थान ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजन सिंह का कहना है कि GST में राहत उपभोक्ताओं के लिए डबल फेस्टिवल ऑफर जैसी है. एक ओर कीमत कम होने से फायदा है और दूसरी ओर कंपनियां आकर्षक फाइनेंस योजनाएं और एक्सचेंज बोनस भी दे रही हैं.
राजस्थान में बिक्री 30% बढ़ी: राजस्थान ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2023 में प्रदेशभर में कुल 148298 वाहन बिके थे. वहीं, अक्टूबर 2024 में यह आंकड़ा 193857 तक पहुंच गया. यानी एक साल में करीब 30% की वृद्धि दर्ज की गई. इस बार अनुमान है कि अक्टूबर महीने में ही करीब 3 लाख वाहन बिक सकते हैं.
जयपुर में बुकिंग दोगुनी: राजधानी जयपुर में तो पिछले साल की तुलना में इस बार बुकिंग और पूछताछ लगभग दोगुनी हो चुकी है. राजन सिंह के अनुसार, दशहरे और धनतेरस के बीच हजारों नई गाड़ियां सड़कों पर उतरेंगी. उन्होंने बताया कि वाहन डीलरों के पास मौजूद स्टॉक तेजी से खाली हो रहा है, क्योंकि लगातार बुकिंग बढ़ रही है.
कंपनियां भी दे रही आकर्षक ऑफर: वाहन निर्माताओं और डीलरों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए कई आकर्षक ऑफर लॉन्च किए हैं. इनमें आसान फाइनेंस स्कीम, जीरो डाउन पेमेंट, कम ब्याज दर पर लोन, एक्सचेंज बोनस और कैश डिस्काउंट शामिल हैं. इससे ग्राहकों की भीड़ लगातार शोरूम्स पर बढ़ रही है.
लंबे समय तक मजबूती देगा यह दौर: राजस्थान ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का मानना है कि नवरात्रा, दशहरा और धनतेरस का यह सीजन ऑटोमोबाइल कंपनियों व डीलरों के लिए सुनहरा अवसर बनकर आया है. लगातार बढ़ रही बिक्री और उपभोक्ताओं की रुचि से साफ है कि आने वाले दिनों में वाहन बिक्री के नए रिकॉर्ड बनेंगे. यह दौर लंबे समय तक ऑटो सेक्टर को मजबूती प्रदान करेगा और कंपनियों के साथ उपभोक्ताओं दोनों को लाभ पहुंचाएगा.
