दशहरा पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद, GST कटौती से बढ़ी डिमांड

जयपुर: इस बार का दशहरा ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है. केंद्र सरकार ने हाल ही में वाहनों पर GST घटाकर 28% से 18% कर दिया है. इस फैसले का सीधा असर त्योहारों पर वाहन खरीदारी पर देखने को मिल रहा है. परंपरागत रूप से दशहरा वाहन खरीदने का शुभ दिन माना जाता है और GST कटौती के बाद इस बार दशहरा ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए रिकॉर्ड स्तर की बिक्री लेकर आ सकता है.

छोटी कारों और टू-व्हीलर को सबसे बड़ा फायदा: GST घटने से सबसे अधिक फायदा छोटी कारों और दोपहिया वाहनों को मिला है. टैक्स कम होने के कारण इनकी कीमतों में 50 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक की कमी आई है. इससे ग्राहकों की मांग अचानक बढ़ गई है. राजस्थान ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजन सिंह का कहना है कि GST में राहत उपभोक्ताओं के लिए डबल फेस्टिवल ऑफर जैसी है. एक ओर कीमत कम होने से फायदा है और दूसरी ओर कंपनियां आकर्षक फाइनेंस योजनाएं और एक्सचेंज बोनस भी दे रही हैं.

राजस्थान में बिक्री 30% बढ़ी: राजस्थान ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2023 में प्रदेशभर में कुल 148298 वाहन बिके थे. वहीं, अक्टूबर 2024 में यह आंकड़ा 193857 तक पहुंच गया. यानी एक साल में करीब 30% की वृद्धि दर्ज की गई. इस बार अनुमान है कि अक्टूबर महीने में ही करीब 3 लाख वाहन बिक सकते हैं.