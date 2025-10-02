ETV Bharat / state

दशहरा पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद, GST कटौती से बढ़ी डिमांड

केंद्र सरकार की GST कटौती के बाद इस दशहरा-धनतेरस पर वाहनों की बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि की उम्मीद. राजस्थान में बुकिंग दोगुनी, बिक्री 30% बढ़ी.

नई कारों की बिक्री बढ़ी
नई कारों की बिक्री बढ़ी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2025 at 8:28 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: इस बार का दशहरा ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है. केंद्र सरकार ने हाल ही में वाहनों पर GST घटाकर 28% से 18% कर दिया है. इस फैसले का सीधा असर त्योहारों पर वाहन खरीदारी पर देखने को मिल रहा है. परंपरागत रूप से दशहरा वाहन खरीदने का शुभ दिन माना जाता है और GST कटौती के बाद इस बार दशहरा ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए रिकॉर्ड स्तर की बिक्री लेकर आ सकता है.

छोटी कारों और टू-व्हीलर को सबसे बड़ा फायदा: GST घटने से सबसे अधिक फायदा छोटी कारों और दोपहिया वाहनों को मिला है. टैक्स कम होने के कारण इनकी कीमतों में 50 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक की कमी आई है. इससे ग्राहकों की मांग अचानक बढ़ गई है. राजस्थान ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजन सिंह का कहना है कि GST में राहत उपभोक्ताओं के लिए डबल फेस्टिवल ऑफर जैसी है. एक ओर कीमत कम होने से फायदा है और दूसरी ओर कंपनियां आकर्षक फाइनेंस योजनाएं और एक्सचेंज बोनस भी दे रही हैं.

इसे भी पढ़ें- जीएसटी का असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर, विशेषज्ञ बोले- त्योहारी सीजन में कारों की बिक्री को मिलेगी रफ्तार

राजस्थान में बिक्री 30% बढ़ी: राजस्थान ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2023 में प्रदेशभर में कुल 148298 वाहन बिके थे. वहीं, अक्टूबर 2024 में यह आंकड़ा 193857 तक पहुंच गया. यानी एक साल में करीब 30% की वृद्धि दर्ज की गई. इस बार अनुमान है कि अक्टूबर महीने में ही करीब 3 लाख वाहन बिक सकते हैं.

जयपुर में बुकिंग दोगुनी: राजधानी जयपुर में तो पिछले साल की तुलना में इस बार बुकिंग और पूछताछ लगभग दोगुनी हो चुकी है. राजन सिंह के अनुसार, दशहरे और धनतेरस के बीच हजारों नई गाड़ियां सड़कों पर उतरेंगी. उन्होंने बताया कि वाहन डीलरों के पास मौजूद स्टॉक तेजी से खाली हो रहा है, क्योंकि लगातार बुकिंग बढ़ रही है.

कंपनियां भी दे रही आकर्षक ऑफर: वाहन निर्माताओं और डीलरों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए कई आकर्षक ऑफर लॉन्च किए हैं. इनमें आसान फाइनेंस स्कीम, जीरो डाउन पेमेंट, कम ब्याज दर पर लोन, एक्सचेंज बोनस और कैश डिस्काउंट शामिल हैं. इससे ग्राहकों की भीड़ लगातार शोरूम्स पर बढ़ रही है.

लंबे समय तक मजबूती देगा यह दौर: राजस्थान ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का मानना है कि नवरात्रा, दशहरा और धनतेरस का यह सीजन ऑटोमोबाइल कंपनियों व डीलरों के लिए सुनहरा अवसर बनकर आया है. लगातार बढ़ रही बिक्री और उपभोक्ताओं की रुचि से साफ है कि आने वाले दिनों में वाहन बिक्री के नए रिकॉर्ड बनेंगे. यह दौर लंबे समय तक ऑटो सेक्टर को मजबूती प्रदान करेगा और कंपनियों के साथ उपभोक्ताओं दोनों को लाभ पहुंचाएगा.

इसे भी पढ़ें- जुलाई 2025 में Maruti Suzuki की बिक्री में आई गिरावट, Mahindra की बिक्री में बंपर बढ़ोतरी

For All Latest Updates

TAGGED:

दशहरे पर रिकॉर्ड वाहनों की बिक्रीAUTOMOBILE SECTORCAR PRICE AFTER GST CUTदशहरा 2025VEHICLE SALES IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पोर्ट्रेट आर्टिस्ट शालिनी: हौसले और हुनर ने दिखाई राह, अलवर से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक बनाई पहचान

300 साल पुरानी हवेली की चौखट से गूंजते हैं 'ध्रुपद' के स्वर, 20वीं पीढ़ी निभा रही परंपरा

चार दशकों में पहली बार राजनीतिक उथल-पुथल से लद्दाख की 'लाइफ लाइन' प्रभावित हुई

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी, 8वें वेतन आयोग की शर्तों की मंजूरी का इंतजार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.