GST में बदलाव के बाद घी-मक्खन और पनीर के रेट हुए इतने कम, सीमेंट के दाम में भी आई कमी

जीएसटी-2.0 के बाद घी-मक्खन और पनीर के दाम गिरे हैं. डेली-नीड्स की वस्तुओं के रेट कम हेने से लोगों ने राहत की सांस ली है.

डेयरी प्रोडेक्ट के रेट हुए कम
डेयरी प्रोडेक्ट के रेट हुए कम
ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 3:45 PM IST

शिमला: सोमवार को जीएसटी बदलाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है. इससे डेली नीड्स की वस्तुएं सस्ती हो गई हैं. इससे त्योहारी सीजन में आम जनता को राहत मिली है. हिमाचल की सहकारी संस्था मिल्कफेड के अलावा निजी कंपनी व्यासधेनु जैसे बड़े डेयरी ब्रांड्स ने घी, पनीर और फ्लेवर्ड मिल्क के दाम घटा दिए हैं. हालांकि रोजमर्रा की सबसे जरूरी चीज यानी दूध के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. शिमला के बाज़ारों में दुकानदारों का कहना है कि पनीर और घी की कीमतें कम होने से बिक्री बढ़ी है, मगर ग्राहक सबसे ज़्यादा दूध की कीमत को लेकर सवाल पूछ रहे हैं.

जीएसटी की नई दरों में अल्‍ट्रा हाई टेम्‍परेचर मिल्‍क पर जीएसटी 5 फीसदी से कम कर जीरो कर दिया गया है. पनीर पर पहले जीएसटी 12 फीसदी लगता था, लेकिन अब इस पर कोई जीएसटी नहीं है. इससे पनीर की कीमतें गिरी हैं. बटर, घी, चीज और दूसरे दुग्ध उत्पादों पर जीएसटी पांच प्रतिशत रह गया है, जो पहले 12 प्रतिशत था. जीएसटी कम होने के बाद मिल्कफेड और अन्य कंपनियों के डेयरी उत्पादों के दाम कम हो गई हें.

कितने कम हुए दाम

बिलासपुर की व्यासधेनु डेयरी के फुल फैट 200 ग्राम पनीर के दाम घटकर 85 से 80, एक किलो के दाम 385 से 365 हो गए हैं. वहीं, लो फैट एक किलो पनीर अब 310 के बजाय 295 रुपये में मिलेगा. एक किलो/लीटर घी के दाम 850 रुपये से घटकर 790 हो गए हैं. एक किलो बटर 700 रुपये की जगह 650 रुपये में मिलेगा.

डेयरी प्रोडक्ट के रेट हुए कम
डेयरी प्रोडेक्ट के रेट हुए कम

मिल्कफेड के उत्पादों के दाम भी हुए कम

वहीं, मिल्कफेड के उत्पादों के रेट कम हुए हैं. कुसुम्पटी में डेयरी शॉप चलाने वाले जय राम शर्मा उर्फ़ गोल्डी बताते हैं कि 'पनीर और घी में 5–10 रुपये की कमी से ग्राहक खुश हैं, लेकिन दूध में कोई फर्क नहीं पड़ा. नई रेट लिस्ट के मुताबिक मिल्फेड आउटलेट पर घी अब 720 की जगह 680 रुपये लीटर और अन्य दुकानों में 750 की जगह 710 रुपये में बिक रहा है. पनीर 82 से घटकर 78 रुपये (200 ग्राम) हो गया है, जबकि फ्लेवर्ड मिल्क 30 से घटकर 29 रुपये प्रति पैक पर मिल रहा है. वेरका और सुपर ब्रांड पनीर 90 से घटकर 85 हो गया. फ्लेवर्ड मिल्क अब ₹30 से घटकर ₹29 प्रति पैक हो गया है.'

मिल्कफेड उत्पादपुराने रेटनए रेट
हिम पनीर 200 ग्राम पैकेट8278
हिम पनीर 500 ग्राम पैकेट202.5193
हिम घी 1 किलो750710
हिम फ्लेवर्ड मिल्क( इलायची, स्ट्रॉबेरी) 200 एमएल3029
हिम बटर घी310290

आबकारी एवं कराधान विभाग ने जारी की अधिसूचना

मिल्कफेंड के मार्केटिंग असिस्टेंट विवेक ठाकुर ने बताया कि 'हिमाचल प्रदेश में जीएसटी बदलाव की अधिसूचना जारी हो गई है. सोमवार को आबकारी एवं कराधान विभाग ने राजपत्र में अधिसूचना जारी की है. GST दरों में बदलाव के बाद प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम हुआ है. इसका सीधा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए ही रेट घटाए गए हैं. मने फ्लेवर्ड मिल्क, पनीर और घी की कीमतों में कटौती की है. यह कटौती सीधी बिक्री (मिल्कफेड आउटलेट) और अन्य दुकानों पर लागू होगी'

डेयरी प्रोडेक्ट के रेट हुए कम
डेयरी प्रोडेक्ट के रेट हुए कम (FILE PHOTO)
दूध के दाम कम न होने से मायूसी

कुसुम्पटी में स्थानीय दुकानदार पूजा गुप्ता और अनूप ठाकुर ने बताया कि 'त्योहारी सीजन है और लोग खरीदारी में जुटे हैं. ऐसे में अगर रेट कम होते हैं तो बिक्री बढ़ती है. हम मिल्कफेड के प्रोडक्ट लेते हैं. घी और पनीर के रेट कम हुए हैं, तो ग्राहक ज्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन दूध के रेट को लेकर लोग पूछते ज़रूर हैं, क्योंकि दूध हर घर में रोज इस्तेमाल होता है. तो वहीं, स्थानीय ग्राहक भी रेट कटौती से संतुष्ट नजर आए, लेकिन दूध को लेकर थोड़ी मायूसी है'

राहत महसूस कर रहे ग्राहक

ग्राहकों का कहना है कि बाजार में महंगाई पहले से ही ज़्यादा है, ऐसे में जब छोटी-छोटी चीजों पर भी रेट कम होता है फर्क महसूस होता है. सीता देवी एक हाउस वाइफ हैं. दुकान पर खरीददारी करते समय उन्होंने बताया कि 'पनीर पहले 90 रुपये में 200 ग्राम मिलता था, अब 80 में मिल रहा है ये तो राहत है,पर दूध तो हर दिन का खर्चा है, वो तो अभी भी पहले जितने दाम में आ रहा है. एक-एक रुपये से फर्क पड़ता है.'

सीमेंट के दाम भी हुए कम

जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद से सीमेंट के रेट 30 से 40 रुपये तक कम हुए हैं. बांगड़ सीमेंट के 410 से 380 रुपये , अल्ट्राटेक सीमेंट के रेट 425 रुपये से कम होकर 390, एसीसी गोल्ड सीमेंट के रेट घटकर 480 से घटकर 440 रुपये, एसीसी सुरक्षा 425 से 390 प्रति बैग हो गए हैं.

