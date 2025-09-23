ETV Bharat / state

GST में बदलाव के बाद घी-मक्खन और पनीर के रेट हुए इतने कम, सीमेंट के दाम में भी आई कमी

शिमला: सोमवार को जीएसटी बदलाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है. इससे डेली नीड्स की वस्तुएं सस्ती हो गई हैं. इससे त्योहारी सीजन में आम जनता को राहत मिली है. हिमाचल की सहकारी संस्था मिल्कफेड के अलावा निजी कंपनी व्यासधेनु जैसे बड़े डेयरी ब्रांड्स ने घी, पनीर और फ्लेवर्ड मिल्क के दाम घटा दिए हैं. हालांकि रोजमर्रा की सबसे जरूरी चीज यानी दूध के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. शिमला के बाज़ारों में दुकानदारों का कहना है कि पनीर और घी की कीमतें कम होने से बिक्री बढ़ी है, मगर ग्राहक सबसे ज़्यादा दूध की कीमत को लेकर सवाल पूछ रहे हैं. जीएसटी की नई दरों में अल्‍ट्रा हाई टेम्‍परेचर मिल्‍क पर जीएसटी 5 फीसदी से कम कर जीरो कर दिया गया है. पनीर पर पहले जीएसटी 12 फीसदी लगता था, लेकिन अब इस पर कोई जीएसटी नहीं है. इससे पनीर की कीमतें गिरी हैं. बटर, घी, चीज और दूसरे दुग्ध उत्पादों पर जीएसटी पांच प्रतिशत रह गया है, जो पहले 12 प्रतिशत था. जीएसटी कम होने के बाद मिल्कफेड और अन्य कंपनियों के डेयरी उत्पादों के दाम कम हो गई हें. कितने कम हुए दाम बिलासपुर की व्यासधेनु डेयरी के फुल फैट 200 ग्राम पनीर के दाम घटकर 85 से 80, एक किलो के दाम 385 से 365 हो गए हैं. वहीं, लो फैट एक किलो पनीर अब 310 के बजाय 295 रुपये में मिलेगा. एक किलो/लीटर घी के दाम 850 रुपये से घटकर 790 हो गए हैं. एक किलो बटर 700 रुपये की जगह 650 रुपये में मिलेगा. डेयरी प्रोडक्ट के रेट हुए कम (ETV Bharat) मिल्कफेड के उत्पादों के दाम भी हुए कम वहीं, मिल्कफेड के उत्पादों के रेट कम हुए हैं. कुसुम्पटी में डेयरी शॉप चलाने वाले जय राम शर्मा उर्फ़ गोल्डी बताते हैं कि 'पनीर और घी में 5–10 रुपये की कमी से ग्राहक खुश हैं, लेकिन दूध में कोई फर्क नहीं पड़ा. नई रेट लिस्ट के मुताबिक मिल्फेड आउटलेट पर घी अब 720 की जगह 680 रुपये लीटर और अन्य दुकानों में 750 की जगह 710 रुपये में बिक रहा है. पनीर 82 से घटकर 78 रुपये (200 ग्राम) हो गया है, जबकि फ्लेवर्ड मिल्क 30 से घटकर 29 रुपये प्रति पैक पर मिल रहा है. वेरका और सुपर ब्रांड पनीर 90 से घटकर 85 हो गया. फ्लेवर्ड मिल्क अब ₹30 से घटकर ₹29 प्रति पैक हो गया है.'