दिल्ली पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभालने के बाद सतीश गोलचा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से की मुलाकात - SATISH GOLCHA CM REKHA GUPTA

आईपीएस अधिकारी गोलचा ने विशेष आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) के साथ पुलिस बल में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है.

पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने सीएम रेखा गुप्ता से की मुलाकात
पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने सीएम रेखा गुप्ता से की मुलाकात (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 22, 2025 at 7:33 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में दिल्ली के नवनियुक्त पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया. इसके बाद सतीश गोलचा ने शुक्रवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की. कार्यभार संभालने के बाद आयुक्त सतीश गोलचा ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की.

कार्यभार संभालने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपनी पहली बातचीत में गोलचा ने पुलिस बल को सतर्क रहने, अपराध रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करने और दिल्ली में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए इकाइयों में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी गोलचा ने विशेष आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) के रूप में कार्य करने के साथ पुलिस बल में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है. उन्हें प्रौद्योगिकी-संचालित पुलिसिंग और सामुदायिक संपर्क पर जोर देने के लिए जाना जाता है.

गुरुवार को केंद्र सरकार ने सतीश गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया था. वह दिल्ली में महानिदेशक (कारागार) के पद पर कार्यरत थे. जेल में बढ़ती हिंसा और गिरोह-संबंधी अशांति के बीच उन्होंने शुरू में अंतरिम तौर पर यह पद संभाला था, जहां बाद में उनकी नियुक्ति नियमित कर दी गई. गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया, 'सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, श्री सतीश गोलचा, आईपीएस (एजीएमयूटी: 1992), जो वर्तमान में महानिदेशक (कारागार), दिल्ली के पद पर तैनात हैं, को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक दिल्ली के पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता है.'

सतीश गोलचा आईपीएस अधिकारी एसबीके सिंह की जगह लेंगे, जिन्हें दिल्ली में होमगार्ड्स के महानिदेशक के रूप में उनकी वर्तमान जिम्मेदारी के अलावा दिल्ली पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था. एसबीके सिंह को गुरुवार, 31 जुलाई को संजय अरोड़ा के सेवानिवृत्त होने के बाद 1 अगस्त, 2025 से पुलिस आयुक्त के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था. एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी ने फरवरी 2022 से जून 2023 तक अरुणाचल प्रदेश के डीजीपी का पद भी संभाला है.

OpenAI जल्द ही भारत में खोलेगा अपना पहला ऑफिस, नई दिल्ली में शुरू होगी शुरुआत

PM मोदी ने औंटा-सिमरिया 6 लेन पुल का किया उद्घाटन, सीएम नीतीश के साथ हाथ मिलाकर किया अभिवादन

वनडे वर्ल्ड कप 2025 से पहले भारतीय महिला क्रिकेटर ने लिया संन्यास, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स को कहा अलविदा

NRI बिजनेसमैन लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

