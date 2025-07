ETV Bharat / state

जिसने डसा उसी सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा युवक; एक दिन पहले इसी सर्पदंश से नाना की हुई थी मौत - PILIBHIT NEWS

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 31, 2025 at 8:20 AM IST | Updated : July 31, 2025 at 9:41 AM IST 2 Min Read

पीलीभीत: जिले के बिलसंडा थाना क्षेत्र में गांव नवदिया रामपुर में हैरान करने वाली घटना सामने आई है. मंगलवार को गांव निवासी परमेश्वरी दयाल (60) को उनके ही घर में एक जहरीले सांप ने डस लिया. परिजन तुरंत स्थानीय चिकित्सकों के पास पहुंचे, लेकिन तब तक परमेश्वरी दयाल की मौत हो चुकी थी. इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई. परिजनों को संदेह था, कि सांप अब भी घर के आसपास मौजूद हो सकता है. बुधवार को मृतक परमेश्वरी दयाल का नाती वीरपाल जब ननिहाल पहुंचा, तो उसने सांप को फिर से देख लिया. वीरपाल ने साहस दिखाते हुए सांप को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान सांप ने उसे भी डस लिया. इसके बावजूद वीरपाल ने हिम्मत नहीं हारी और घायल अवस्था में ही सांप को पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर दिया. इसके बाद वीरपाल खुद को बचाने के लिए उस डिब्बे में बंद सांप को लेकर जिला अस्पताल पहुंच गया. डॉक्टर भी पहले तो स्थिति देखकर चौंक गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने सांप को देखा, तुरंत सही एंटी वेनम से इलाज शुरू कर दिया. चिकित्सकों ने बताया कि सांप के साथ आने से उन्हें सही इलाज देने में मदद मिली, क्योंकि उन्हें स्पष्ट हो गया कि यह किस प्रजाति का सांप है. डॉक्टरों की टीम ने तत्परता दिखाते हुए वीरपाल का इलाज शुरू किया और अब उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. जिला अस्पताल के सीएमएस रमाकांत सागर ने बताया एक युवक सांप काटने पर अस्पताल में भर्ती हुआ था. युवक की हालत पहले से बेहतर है. युवक अपने साथ सांप भी लाया था. उसे अभी जिला अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है. वीरपाल की बहादुरी और सूझबूझ से उसकी जान बच पाई. इस पूरे मामले की क्षेत्र में खूब चर्चा हो रही है.

Last Updated : July 31, 2025 at 9:41 AM IST