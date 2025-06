ETV Bharat / state

आदि कैलाश यात्रा से वापस लौटे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, आज देंगे ककड़ी पार्टी - HARISH RAWAT CUCUMBER PARTY

आदि कैलाश यात्रा से वापस लौटे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ( PHOTO- @harishrawatcmuk )

Published : June 3, 2025 at 11:53 PM IST | Updated : June 4, 2025 at 12:09 AM IST

देहरादून: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 77 साल की उम्र में आदि कैलाश की यात्रा कर वापस देहरादून लौट चुके हैं. पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आदि कैलाश की ककड़ी का स्वाद चखाने जा रहे हैं. कुछ दिनों पहले ही हरीश रावत ने देहरादून मे 'ऑपरेशन सिंदूर' को अंजाम देने वाले वीर सैनिकों को काफल पार्टी समर्पित की थी. वहीं बुधवार को फिर से हरीश रावत डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आदि कैलाश से लाई गई ककड़ी का स्वाद चखाने जा रहे हैं.

