डिप्टी रेंजर्स का लटका रेंजर पद पर प्रमोशन, जानें वनकर्मियों को क्यों करना पड़ रहा इंतजार - DEPUTY RANGER PROMOTION PROCESS

वन विभाग में डिप्टी रेंजर लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं.आयोग द्वारा कुछ आपत्ति लगाई गई, इसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

Uttarakhand Forest Department
उत्तराखंड वन भवन (Photo-ETV Bharat)
देहरादून: उत्तराखंड में डिप्टी रेंजर से रेंजर्स पद पर प्रमोशन के लिए फिलहाल वन कर्मियों को कुछ और इंतजार करना होगा. फिलहाल प्रमोशन प्रक्रिया में आयोग द्वारा कुछ आपत्ति लगाई गई हैं, जिसे विभाग द्वारा स्पष्ट किया जाना है. उधर दूसरी तरफ डिप्टी रेंजर संगठन ने भी जल्द ही प्रमोशन की उम्मीद जताई है.

डिप्टी रेंजर संगठन ने उन तमाम डिप्टी रेंजर्स का अपने संगठन में स्वागत किया, जिन्हें हाल ही में फॉरेस्टर से डिप्टी रेंजर पद पर प्रमोशन मिला था. इस दौरान संगठन ने अपनी आगामी कार्यकारिणी के लिए चुनाव पर भी चिंतन किया. दरअसल डिप्टी रेंजर संगठन नवंबर महीने में नई कार्यकारिणी के लिए चुनावी प्रक्रिया किए जाने पर विचार कर रहा है और इस पर फिलहाल मंथन का दौर जारी है.

दूसरी तरफ डिप्टी रेंजर संगठन, रेंजर पद पर प्रमोशन में हो रही देरी के लिए भी चिंतित दिखाई दिया. राज्य में 19 डिप्टी रेंजर्स का रेंजर पद पर प्रमोशन होना है, जिसके लिए काफी समय से प्रक्रिया भी चल रही है. हालांकि अब तक आयोग की तरफ से प्रमोशन पर प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है. इसके पीछे की वजह यह है कि आयोग विभिन्न बिंदुओं पर विभाग से कुछ आपत्तियों का जवाब मांग रहा है, जिसमें इसको लेकर कुछ देरी हुई है.

फिलहाल उत्तराखंड वन विभाग में रेंजर के 19 पदों पर प्रमोशन होना है, जिसके लिए साल 2024 में ही विभाग की तरफ से प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी. सीनियरिटी के आधार पर तमाम नामों और उनसे जुड़े दस्तावेजों की औपचारिकताओं को भी पूरा किया गया था. लेकिन इस बीच कुछ डिप्टी रेंजर्स ने अपनी सीनियरिटी को तकनीकी रूप से ऊपर बताते हुए प्रमोशन का दावा किया था. इसी के आधार पर आयोग और विभाग से मामले में स्थिति स्पष्ट करना चाहता है.

उत्तराखंड में रेंजर पद पर अधिकारियों की कमी है और विभाग को 19 रेंजर मिलने के बाद इस कमी को कुछ हद तक दूर किया जा सकेगा. ना केवल डिप्टी रेंजर बल्कि विभाग को भी इन पदों पर प्रमोशन का इंतजार है, ताकि खाली रेंज में रेंजर्स की तैनाती कर सके. उधर खास बात यह है कि इन पदों पर प्रमोशन के बाद डिप्टी रेंजर के विभिन्न पद भी खाली होंगे, जिस पर फॉरेस्टर्स के प्रमोशन किया जा सकेंगे. यानी इन 19 पदों पर प्रमोशन नहीं होने से बाकी पदों पर भी प्रमोशन की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है. वहीं फॉरेस्टर के पद पर नई भर्ती या प्रमोशन का भी इसके जरिए रास्ता खुल सकेगा.

डिप्टी रेंजर पद प्रमोशनUTTARAKHAND FOREST DEPARTMENTDEHRADUN LATEST NEWSDEPUTY RANGER POST PROMOTIONDEPUTY RANGER PROMOTION PROCESS

