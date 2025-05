ETV Bharat / state

ऑपरेशन 'सिंदूर' की सफलता के बाद 20 मई को लखनऊ आ रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भव्य स्वागत की हो रही महातैयारी - DEFENCE MINISTER RAJNATH SINGH

रक्षा मंत्री एक दिवसीय दौरे पर आएंगे लखनऊ ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 18, 2025 at 1:25 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 3:59 PM IST 2 Min Read

लखनऊ: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 मई को अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंच रहे हैं. ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद राजनाथ सिंह का पहला लखनऊ दौरा होने जा रहा है. उनके आगमन पर लखनऊ हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं. बीजेपी लखनऊ महानगर के मीडिया प्रभारी प्रवीण गर्ग ने बताया कि रक्षा मंत्री का ये दौरा शहर के लिए गौरव का क्षण है. बता दें कि राजनाथ सिंह अपने दौरे के दौरान डॉ. केएन मेमोरियल हॉस्पिटल के रजत जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. ये समारोह हॉस्पिटल की 25 वर्षों की सेवा और स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान को समर्पित है. अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उनके इस कार्यक्रम में शामिल होने अस्पताल का मान बढ़ेगा. वहीं भाजपा महानगर मीडिया प्रभारी प्रवीण गर्ग ने बताया कि रक्षा मंत्री का संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण लखनऊ दौरा होने जा रहा है. वे शाम 4.30 बजे राजधानी पहुंचेंगे और शाम को ही 6.30 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे. इससे पहले, 12 मई को राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल फैक्ट्री के उद्घाटन समारोह में वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया था, जिसने रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को और मजबूत किया है.

गर्ग ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना की ताकत को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया है. लखनऊ में उनके स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. प्रवीण गर्ग ने बताया कि ये दौरा न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि लखनऊ के विकास और रक्षा क्षेत्र में योगदान देगा. राजनाथ सिंह का ये दौरा लखनऊ के लिए गर्व का अवसर है, जो उनके नेतृत्व और समर्पण को दर्शाता है. शहरवासी इस अवसर पर उनके प्रति अपना सम्मान और समर्थन व्यक्त करने के लिए तैयार हैं. यह भी पढ़ें : लखनऊ में भी बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया यूनिट का उद्घाटन

लखनऊ: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 मई को अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंच रहे हैं. ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद राजनाथ सिंह का पहला लखनऊ दौरा होने जा रहा है. उनके आगमन पर लखनऊ हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं. बीजेपी लखनऊ महानगर के मीडिया प्रभारी प्रवीण गर्ग ने बताया कि रक्षा मंत्री का ये दौरा शहर के लिए गौरव का क्षण है. बता दें कि राजनाथ सिंह अपने दौरे के दौरान डॉ. केएन मेमोरियल हॉस्पिटल के रजत जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. ये समारोह हॉस्पिटल की 25 वर्षों की सेवा और स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान को समर्पित है. अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उनके इस कार्यक्रम में शामिल होने अस्पताल का मान बढ़ेगा. वहीं भाजपा महानगर मीडिया प्रभारी प्रवीण गर्ग ने बताया कि रक्षा मंत्री का संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण लखनऊ दौरा होने जा रहा है. वे शाम 4.30 बजे राजधानी पहुंचेंगे और शाम को ही 6.30 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे. इससे पहले, 12 मई को राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल फैक्ट्री के उद्घाटन समारोह में वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया था, जिसने रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को और मजबूत किया है. गर्ग ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना की ताकत को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया है. लखनऊ में उनके स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. प्रवीण गर्ग ने बताया कि ये दौरा न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि लखनऊ के विकास और रक्षा क्षेत्र में योगदान देगा. राजनाथ सिंह का ये दौरा लखनऊ के लिए गर्व का अवसर है, जो उनके नेतृत्व और समर्पण को दर्शाता है. शहरवासी इस अवसर पर उनके प्रति अपना सम्मान और समर्थन व्यक्त करने के लिए तैयार हैं. यह भी पढ़ें : लखनऊ में भी बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया यूनिट का उद्घाटन

Last Updated : May 18, 2025 at 3:59 PM IST