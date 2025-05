ETV Bharat / state

ऑपरेशन सिंदूर के बाद गग्गल-भुंतर हवाई अड्डे से उड़ान सेवा बंद, एयरपोर्ट अथॉरिटी अलर्ट मोड पर - OPERATION SINDOOR

गग्गल और भुंतर एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द ( ETV Bharat )

Published : May 7, 2025 at 12:41 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 1:51 PM IST

कांगड़ा/कुल्लू: पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने बदला लिया है. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला कर दिया. ये हमले राफेल विमान से हैमर मिसाइल के जरिए किए गए. भारत ने पीओके और बहावलपुर में चल रहे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है. भारत की कार्रवाई के बाद भारतीय सरकार और सेना पूरी तरह से अलर्ट है. अलर्ट के तौर पर देशभर में कई हवाई अड्डों से उड़ानों को रद्द कर दिया गया है. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के भुंतर, धर्मशाला में हवाई उड़ानों को भी फिलहाल आगामी आदेशों तक बंद कर दिया गया है. ऐसे में दिल्ली से भुंतर आने वाली हवाई उड़ान को भी रद्द कर दिया गया है. भुंतर हवाई अड्डा जहां पर्यटन की दृष्टि से मशहूर है. तो वहीं लेह लद्दाख के रास्ते में भी ये एकमात्र हवाई अड्डा पड़ता है. ऐसे में हवाई हमलों के दौरान सेवा इस हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर सकती है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है. ऑपरेशन सिंदूर' के बाद कांगड़ा हवाई अड्डा आगामी आदेशों तक बंद, यात्रियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. गग्गल और भुंतर हवाई अड्डे से हवाई उड़ानें रद्द (ETV Bharat) कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था भुंतर हवाई अड्डा के निदेशक सिद्धार्थ कदंब ने बताया कि 'सरकारी आदेशों के चलते फिलहाल भुंतर हवाई अड्डा को बंद कर दिया गया है. ऐसे में यहां पर बुधवार को आने और जाने वाले सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया. आगामी आदेशों तक भुंतर हवाई अड्डा बंद रहेगा और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है.' इन ठिकानों पर हुए हमले

बता दें कि हमले से पहले भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ (RAW) ने इन सभी ठिकानों की सटीक पहचान की थी, जिसके बाद पूरी योजना के साथ लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों पर हमला किया गया. भारत ने बहावलपुर, मुरीदके, सरजाल कैंप, मेहमूना कैंप के साथ पीओके में चल रहे गुलपुर, लश्कर कैंप सवाई, कोटली बरनाला कैंप को उड़ा दिया. इस हमले में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है. यात्रियों को भेजा मैसेज वहीं, धर्मशाला एयरपोर्ट से सभी यात्रियों को मैसेज भेज दिया गया है कि आप घर से एयरपोर्ट पर न आएं. कई लोग सुबह कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे. एयरपोर्ट पहुंचे यात्रियों का कहना था कि 'वो इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि ये बात सही है? यात्रियों का कहना है कि फ्लाइट्स को खराब मौसम के कारण रद्द किया गया है या फिर ऑपरेशन सिंदूर के कारण रद्द किया गया है इस बात का उन्हें पूर्ण जानकारी नहीं है.' हवाई अड्डों को मिली बम से उड़ाने की धमकी देश के कई हवाई अड्डों को आतंकी संगठन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. ये धमकी अधिकारियों को ई-मेल के जरिए भेजी गई है. ऐसी सूचना मिलने के बाद गग्गल हवाई अड्डा प्रशासन हाई अलर्ट मोड में आ गया है. गग्गल हवाई अड्डे पर पर पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. सुरक्षा बल चप्पे-चप्पे की जांच कर रहे हैं. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल हवाई अड्डा गग्गल के निदेशक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि 'गग्गल हवाई अड्डे पर कोई भी ऐसा धमकी भरा ई-मेल तो नहीं आया है, लेकिन देश के बहुत सारे हवाई अड्डों को मिले ई-मेल के आधार पर एहतियात के तौर पर सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया है. गग्गल हवाई अड्डे की सुरक्षा में तैनात सभी सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय पुलिस भी अलर्ट मोड में है.' ये भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीएम सुक्खू का कुल्लू दौरा रद्द, सचिवालय में होगी आपात बैठक

