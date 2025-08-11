ETV Bharat / state

आपदा से जख्मी धराली समेत हर्षिल घाटी में सब कुछ था तहस-नहस, सुविधाएं ऐसे हुई रीस्टोर, अब बचा ये काम - DHARALI DISASTER

5 अगस्त की आपदा में धराली समेत पूरी हर्षिल घाटी में रोड, मोबाइल सिग्नल, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाएं ध्वस्त हुई थी, विभागों ने लगाई जी-जान

DHARALI DISASTER
धराली में अब मलबे में दबे लोगों को ढूंढने का लक्ष्य (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 11, 2025 at 11:12 AM IST

Updated : August 11, 2025 at 11:26 AM IST

उत्तरकाशी: जनपद के धराली में आई प्राकृतिक आपदा ने उत्तराखंड के सरकारी विभागों की कार्यशैली को परखने का भी अवसर दिया. अधिकतर विभागों ने इस आपदा में एड़ी-चोटी का जोर लगाकर आपदा प्रभावित इलाकों में ब्लैक आउट हुई व्यवस्था को रीस्टोर करने में सफलता हासिल की. इस आपदा ने हर्षिल वैली में जो तबाही मचाई, उससे जन जीवन पूरी तरह से पटरी से उतर गया था. हर एक सुविधा पर ब्रेक लग गया था.

5 अगस्त को आई थी धराली आपदा: जब 5 अगस्त को उत्तरकाशी की हर्षिल वैली में प्राकृतिक आपदा आई, तो उसने न केवल जन और संपत्ति का भारी नुकसान किया, बल्कि हर प्राथमिक सेवा को भी जमींदोज कर दिया था. बिजली के पोल गिरने से इलाका अंधेरे में डूब गया था. टावर गिरने से मोबाइल सेवा बंद हो गई थी. जगह-जगह सड़कें ध्वस्त होने से आवागमन बाधित हुआ था. पुल टूटने से पैदल जाना भी संभव नहीं रह गया था.

धराली आपदा के बाद हर्षिल घाटी में हुआ था ब्लैक आउट: ऐसे में संबंधित विभागों ने इन जरूरी संसाधनों को फिर से पटरी पर लाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी. सबसे पहले धराली में मोबाइल नेटवर्क रीस्टोर किया गया. 5 अगस्त को वहां प्राकृतिक आपदा आई थी. 8 अगस्त की दोपहर में जाकर मोबाइल नेटवर्क फिर से स्थापित किया जा सका. दरअसल मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से धराली और हर्षिल इलाके में हुए बड़े नुकसान का सही-सही पता नहीं लग पा रहा था. साथ ही पीड़ितों से बातचीत भी नहीं हो पा रही थी. कौन आपदा पीड़ित कहां फंसा है, इसकी जानकारी बिना मोबाइल चालू हुए नहीं लग पा रही थी. जब 8 अगस्त को मोबाइल नेटवर्क ने काम करना शुरू किया तो फिर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में ज्यादा तेजी आई.

हर्षिल घाटी में हर तरह की कनेक्टिविटी टूटी थी: हर्षिल घाटी में आई आपदा के बाद रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह टूट गई थी. इसलिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा. भटवाड़ी से गंगनानी तक लैंडस्लाइड और सड़क धंसने से मार्ग बंद हुआ था. यहां गंगनानी तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग बना लिया गया है. गंगनानी से आगे धराली के बीच सोनगाड़ में नेशनल हाईवे करीब 350 मीटर पूरी तरह वॉश आउट हो गया. इसी के साथ डबरानी में भी गंगोत्री नेशनल हाईवे 150 मीटर पूरी तरह वॉश आउट हो गया है. इसे बनाने में काफी समय लग सकता है. समय इसलिए लगेगा क्योंकि सड़क वॉश आउट होने के कारण उसका बेस नहीं बचा. अब पहाड़ी को फिर से काटकर यहां सड़क बनानी होगी. ये काम बहुत श्रम वाला और जोखिम भरा होने वाला है.

सोनगाड़ और डबरानी में रोड बनाना चैलेंज: गंगनानी से करीब 3 किलोमीटर आगे पुल पूरी तरह वॉश आउट हो गया था. इसे कड़ी मशक्कत के बाद बीआरओ ने 10 अगस्त को वैली ब्रिज बनाकर कनेक्टिविटी बना ली. लेकिन आगे सोनगाड़ और डबरानी से रोड कनेक्टिविटी अभी मुश्किल है. इसके साथ ही हर्षिल में पूरा गंगोत्री हाईवे करीब 5 किलोमीटर तक भागीरथी की झील में डूब चुका है. दरअसल यहां आर्मी कैंप के पास गदेरे में भी खीर गंगा जैसी ही आपदा आई थी. इससे न केवल आर्मी कैंप को भारी नुकसान हुआ, बल्कि गदेरे के मलबे ने भागीरथी का मार्ग भी रोक दिया. इस कारण यहां करीब 5 किलोमीटर लंबी झील बन गई है. इस झील में गंगोत्री नेशनल हाईवे पूरी तरह डूब चुका है. इसलिए यहां से वाहनों की आवाजाही संभव नहीं है.

मोबाइल के बाद बिजली व्यवस्था सुचारू: मोबाइल कनेक्टिविटी के बाद यूपीसीएल ने सबसे बड़ी जरूरत बिजली व्यवस्था रविवार 10 अगस्त को सुचारू कर दी है. यूपीसीएल के कार्मिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उफनती नदी को पार कर धराली में विद्युत आपूर्ति को बहाल किया.

मातली हेलीपैड पर मेडिकल स्टाफ कर रहा स्वास्थ्य जांच: इसके साथ ही सबसे जरूरी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मातली में विशेष कैंप लगाया गया था. धराली और अन्य जगहों से जो आपदा पीड़ित और घायल मातली लाए जा रहे थे, उनके लिए 20 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ की टीम सुबह 5 बजे से शाम तैनात है. इनमें विशेषज्ञ डॉक्टर भी तैनात हैं.

DHARALI DISASTER
धराली के मलबे में सर्च करते स्निफर डॉग (Photo- ETV Bharat)

अब धराली में लापता हुए और मलबे में दबे लोगों की सर्च में तेजी: अब धराली आपदा में लापता हुए और मलबे में दबे लोगों की ढूंढ चल रही है. ये काम सबसे कठिन है. दरअसल धराली में 40 से 50 फीट तक मलबा जमा है. इस मलबे को निकालना और कहां डंप किया जाएगा, ये बड़ी समस्या होगी. मलबे में दबे ोलगों की सर्चिंग के लिए स्निफर डॉग लगाए गए हैं तो रडार के साथ ही अत्याधुनिक तकनीक की मदद ली जा रही है. हैदराबाद से जीपीआर रडार धराली लाया गया है.

क्या है जीपीआर रडार और कैसे काम करता है: GPR रडार को ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार (भू-भेदक रडार) कहते हैं. ये चुंबकीय तरंगों से जमीन के अंदर की वस्तुओं की तस्वीर सामने लाता है. जीपीआर रडार विद्युत चुम्बकीय तरंगों (Electromagnetic Waves) को जमीन के अंदर भेजता है. ये वेव्स जमीन के अंदर जब किसी वस्तु से टकराती हैं तो वे रिफ्लेक्ट होकर एक रिसीवर द्वारा कैच की जाती हैं. Reflected Waves के डाटा से उस वस्तु या परत की तस्वीर बनाई जाती है. इस तरह ये जमीन के अंदर दबी चीजों का पता लगाने का काम करती हैं.
