मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर के बाद अब लखनऊ की बिजली सप्लाई में होगा ये सुधार, जनता को मिलेगी राहत

लखनऊ: इस बार लखनऊ के तमाम इलाकों में बिजली संकट से हाहाकार मचा. कई इलाके बिजली संकट से बुरी तरह प्रभावित हुए. इसके बाद मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने भविष्य में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है. अब लखनऊ में मेरठ, बरेली, अलीगढ़ और कानपुर में शहरी पुनर्गठन के सफलतापूर्वक संचालन और बेहतर परिणाम के बाद दीपावली के बाद पुनर्गठन लागू करने के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की तैयारी है.





विशेषज्ञ टीम सिर्फ तकनीकी काम ही देखेगीः मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की जनसंपर्क अधिकारी शालिनी यादव ने बताया कि वर्तमान में वितरण खण्ड के अभियन्ता और अन्य कर्मचारी हर तरह का कार्य कर रहे हैं. एक अधिकारी को विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित कार्य, राजस्व और वसूली सम्बन्धित कार्य करने होते हैं जिससे विद्युत आपूर्ति कार्य को करने में समय कम मिलता है. उस कार्य में तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ नहीं मिलता.





टीमों को अलग किया जा रहाः इस समस्या को हल करने के लिये तकनीकी और वाणिज्यिक टीम को अलग किया जा रहा है. इस नई व्यवस्था में तकनीकी कार्य को तकनीकी रूप से दक्ष और वाणिज्यिक कार्य को वाणिज्यिक टीम संभालेगी, जिससे टीम अपने कार्य में विशेषज्ञता हासिल कर सकेगी और उपभोक्ताओं की बिजली सम्बन्धी समस्याओं का जल्द निस्तारण कर सकेगी. इस कार्यप्रणाली से व्यवस्था को और सुदृढ़ व उपभोक्ता केन्द्रित बनाते हुए जरूरत के मुताबिक मैनपावर की तैनाती की जाएगी.



क्विक रिस्पॉन्स टीमें तैनात होंगीः उन्होंने बताया कि 56 नए क्विक रिस्पॉन्स वाहन 24 घण्टे सातों दिन सेवा के लिए तैनात किए जाएंगे. देशभर के सभी बड़े शहर, महानगर, मेट्रो सिटीज इस कार्यप्रणाली के तहत ही विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश में मेरठ, बरेली, अलीगढ़ और कानपुर में यह कार्यप्रणाली पहले से लागू है. इनसे सीख लेकर ही लखनऊ की कार्यप्रणाली बनाई गई है.





21 हेल्प डेस्क बनाई जा रही: उपभोक्ता अपनी समस्या पहले की तरह 1912 पर दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा जिले में 21 नए हेल्प डेस्क उपभोक्ता की सुविधा के लिए बनाए जा रहे हैं. विभागीय अधिकारियों की टेलीफोन डायरेक्ट्री भी वेबसाइट पर साझा की जा रही है. मध्यांचल डिस्कॉम के विद्युत उपभोक्ताओं को आश्वस्त कराना चाहता है कि इस पुनर्गठन से उन्हें बेहतर सुविधा, समयबद्ध सेवाएं प्राप्त होंगी.









Conclusion:उन्होंने बताया कि इस प्रणाली को देश और दुनिया की श्रेष्ठ विद्युत वितरण कंपनियों ने अपनाया गया है और अब लखनऊ शहर में भी इसका लाभ उपभाक्ताओं तक पहुंचेगा.



