मयंक की गिरफ्तारी के बाद विदेश भागे अपराधियों में खलबली! जानें, क्या है झारखंड पुलिस का एक्शन प्लान - ACTION AGAINST CRIMINALS

विदेश में बैठे झारखंड के मोस्ट वांटेड अपराधियों में खलबली है. जानें, क्या कार्रवाई कर रही झारखंड पुलिस.

After Mayank arrest panic among Jharkhand most wanted criminals sitting abroad
झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 30, 2025 at 4:56 PM IST

रांचीः कानून के हाथ बेहद लंबे होते हैं इस कहावत को मयंक सिंह की गिरफ्तारी ने साबित किया है. मयंक सिंह विदेश से गिरफ्तार होने वाला झारखंड का पहला अपराधी है. वहीं अब झारखंड पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड प्रिंस खान और राहुल दुबे जैसे अपराधियों में भी खलबली मची हुई है.

रडार पर प्रिंस खान

झारखंड पुलिस के द्वारा सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह को प्रत्यर्पण कर झारखंड लाने के बाद अब पुलिस के रडार पर प्रिंस खान सहित तीन अन्य अपराधी भी हैं. ये तीनों विदेश में बैठ कर झारखंड में अपनी सल्तनत चलाने की कोशिश कर रहे हैं. इन अपराधियों को अब झारखंड लाने पर रणनीति तैयार की जा रही है. मयंक जैसे अपराधी के प्रत्यर्पण के बाद विदेशों में बैठे गैंगस्टरों के बीच भी खलबली है.

जानकारी देते झारखंड डीजीपी (ETV Bharat)

पासपोर्ट रद्द होने से फंसे विदेश में

प्रिंस खान जैसे अपराधियों के पासपोर्ट को झारखंड पुलिस के अनुशंसा पर रद्द कर दिया गया है. ऐसे में जो अपराधी विदेशी भागे हैं वह वहीं फंस गए हैं. ऐसे में अगर वे जिस देश में छुपे हुए हैं अगर वहां से किसी अन्य देश में भागने की कोशिश करेंगे तो वह इंटरपोल के रडार पर आ जाएंगे.

एक बार पासपोर्ट रद्द होने के बाद अगर कोई अपराधी किसी देश में छुपा हुआ है तो वह उस देश को छोड़कर नहीं जा सकता है. क्योंकि उसे देश छोड़ने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी.

जहां प्रत्यर्पण संधि नहीं, वहां फरार होने की जुगत में

सूचना के मुताबिक झारखंड के जो अपराधी विदेश में बैठे हुए हैं वह वैसे देश में फरार होने की फिराक में है. जिस देश से भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है. यही वजह है कि ऐसे अपराधियों के पासपोर्ट को भी रद्द कराया गया है. ऐसे में में वो उस पासपोर्ट का इस्तेमाल उस देश में रहने के लिए तो कर सकते हैं लेकिन उस देश से बाहर जाने के लिए नहीं कर सकते हैं.

विदेशों में इन दिनों झारखंड के तीन कुख्यात गैंगस्टर हैं, जिनमें प्रिंस खान, राहुल सिंह और राहुल दुबे शामिल है. प्रिंस खान गल्फ कंट्री में है जबकि राहुल दुबे मलेशिया में है. राहुल दुबे और राहुल सिंह गिरोह इन दिनों झारखंड में एक्टिव है और खासकर इनके निशाने कर कोयला व्यवसाई है जिन्हें लगातार इनके द्वारा धमकी दी जा रही है. वहीं प्रिंस खान दुबई में बैठकर भी धनबाद में अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है.

डीजीपी गंभीर, कहा- सब पकड़े जाएंगे

इस मामले को लेकर झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि विदेशों में बैठे अपराधियों को झारखंड लाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है. हालांकि अपराधियों का प्रत्यर्पण सिर्फ उन्हीं देशों से हो सकती है जिनके साथ प्रत्यर्पण संधि है. इसे लेकर ही अपराधियों का पासपोर्ट रद्द कराया जा रहा है ताकि वो जहां है उन देशों से दूसरे देशों में भाग न सके.

ट्रेसलेस हैं सभी विदेश भागे अपराधी

झारखंड के दुर्दांत अपराधियों को यह गलतफहमी थी कि अगर वे विदेश में बैठकर झारखंड में अपने गैंग का संचालन करेंगे तो उन्हें कोई पकड़ नहीं सकेगा. लेकिन मयंक सिंह की अजरबैजान से हुई गिरफ्तारी ने इस मिथक को तोड़ दिया है. अब जो सूचनाएं आ रही हैं उसके अनुसार प्रिंस खान सहित बाकी वैसे तमाम अपराधी जो विदेश में बैठे हुए हैं वह ट्रेसलेस हो गए हैं.

उनका मूवमेंट बिल्कुल ना के बराबर है यही वजह है कि वह इंटरपोल और विदेशी पुलिस के नजर से बच रहे हैं. झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि जब भी अपराधी अपने पासपोर्ट को लेकर दूसरे देश भागने की कोशिश करेगा वह पकड़ा जाएगा. इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसमें कामयाबी भी मिलेगी.

