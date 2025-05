ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में सात फेरे लेने के बाद दुल्हन ने साथ जाने से इनकार किया; प्रयागराज में दूल्हे ने तोड़ी शादी, ये थी वजह - BRIDE REFUSED TO GO WITH HUSBAND

लखीमपुर और प्रयागराज में टूटी शादियां ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 26, 2025 at 3:57 PM IST 2 Min Read

लखीमपुर खीरी/ प्रयागराज: 23 मई 2025 की रात को छत्तीसगढ़ के सेक्टर नंबर 33 निवासी युवक की शादी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली युवती से हुई थी. मंडप सजा, मंत्र गूंजे और वर-वधु ने सात फेरे लेकर एक-दूसरे को जीवनसाथी मान लिया. फेरे खत्म होने के कुछ ही देर बाद माहौल बदल गया. दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से मना कर दिया. दुल्हन ने आरोप लगाया कि शादी के दौरान दूल्हा और उसके रिश्तेदार शराब के नशे में धुत होकर हंगामा कर रहे थे. दूल्हा थाने पहुंच गया. बारातियों ने भी दुल्हन को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुल्हन नहीं मानी. सदर क्षेत्राधिकारी रमेश तिवारी ने बताया, वर-वधू के परिजनों ने आपस में बैठकर समझौता किया. दुल्हन ने जाने से मना कर दिया था. दोनों लोगों ने एक दूसरे का सामान वापस कर दिया है.