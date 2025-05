ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित, बड़े मेडिकल संस्थानों को तैयार रहने के निर्देश, हर जिले में पुलिस-प्रशासन सतर्क - RED ALERT IN UP

भारत-नेपाल सीमा ( Etv Bharat )

लखनऊ/महराजगंज/आगराः पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक कर कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था. इसके बाद से पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है और भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है. इन सबको लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने पूरे यूपी में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है. अधिकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में मौजूदः इसके साथ ही प्रदेश के बड़े मेडिकल संस्थानों को अलर्ट किया गया है. वहीं, आगरा में अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों से लेकर मेडिकल संस्थानों में चिकित्सा व्यवस्था को अलर्ट मोड पर रखने के लिए शासन से निर्देशित किया गया है. सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक एवं उच्च अधिकारी ड्यूटी पर मौजूद है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि तमाम चिकित्सा संस्थान आपातकालीन स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है. इसके अलावा मेडिकल संस्थानों की इमरजेंसी में वेंटिलेटर ऑक्सीजन सिलेंडर मेडिसिन की पर्याप्त उपलब्धता की गई है. जिला अस्पतालों से लेकर के मेडिकल कॉलेज को अलर्ट मोड पर रखा गया है साथ ही सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक एवं उच्च अधिकारी ड्यूटी पर मौजूद है. केजीएमयू , लोहिया और एसजीपीजीआई को किसी भी आपातकालीन व्यवस्था से निपटने के लिए कहा गया है. आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सक्षमः केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉ प्रेम राज ने कहा कि केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर उत्तर भारत में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सक्षम केंद्र है. घायलों की चिकित्सा हो या दवाइयों, उपकरणों तथा अन्य आवश्यक संसाधनों का भंडारण, सभी समुचित उपलब्ध हैं. सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा. सभी चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी आपात स्थिति से निपटने में समर्थ हैं. एसजीपीजीआई के निदेशक प्रो. आरके धीमान ने कहा कि इमरजेंसी में पर्याप्त संसाधन है. वेंटिलेटर ऑक्सीजन और दवा का समुचित उपलब्धता है. आपातकालीन स्थिति के लिए एसजीपीजीआई संस्थान पूरी तरह से तैयार है संस्थान के चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मचारी की ड्यूटी तैनात कर दी गई है. लोहिया संस्थान के प्रवक्ता डॉक्टर भुवन चंद तिवारी ने कहा कि संस्थान हर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है. इमरजेंसी में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी तैयार की गई है. शासन की ओर से जैसा निर्देशित किया गया है वैसा ही किया जा रहा है. इमरजेंसी में चिकित्सा की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है. सभी उच्च अधिकारी भी इस दौरान ड्यूटी पर तैनात है.

ताजमहल और एयरफोर्स के साथ कैंट स्टेशन की सुरक्षा बढाईः आगर में स्थित ताजमहल और एयरफोर्स की सुरक्षा बढा दी गई है. आगरा में भारतीय वायुसेना, पुलिस, पीएसी, सीआरपीएफ भी अलर्ट मोड पर है. बुधवार को पुलिस ने ताजमहल के दोनों ही जोन में अपनी सुरक्षा पुख्ता की. इसके साथ ही सीआईएसएफ ने ताजमहल की सुरक्षा और पुख्ता कर दी है. ताजमहल के आसपास पुलिस ने चेकिंग की. आगरा पुलिस ने आगरा एयरफोर्स स्टेशन, कैंट स्टेशन और अन्य स्टेशन के आसपास सुरक्षा बढ़ाई है. पुलिस ने शहर में कई स्थानों पर पैदल गश्त किया. जिसमें लोगों को मॉक ड्रिल के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया गया. आगरा में अलर्ट के चलते होटल में तलाशी अभियान और आगरा कैंट स्टेशन पर चेकिंग की जा रही है. डीसीपी सिटी सोनम कुमार और अन्य पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को पुलिस फोर्स ने आसपास के इलाकों में पैदल मार्च किया. फुट पेट्रोलिंग में आमजन को मॉक ड्रिल के बारे में जानकारी दी. पुलिस बल को भी ब्रीफ कर जनसुरक्षा व कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने, संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की सक्रिय चेकिंग करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए. भारत नेपाल सीमा पर कड़ी निगरानीः वहीं, महराजगंज में भारत-नेपाल सीमा से सटे महराजगंज जिले में पुलिस और एसएसबी की टीम मुस्तैद हो गई है. एसएसबी के जवानों के द्वारा भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. एसएसबी और पुलिस के जवानों के द्वारा नेपाल से हर आने जाने वालों की सघन तलाशी करते हुए आई कार्ड की जांच और डॉग स्क्वायड के द्वारा सामानों की जांच की जा रही है. महराजगंज के भारत नेपाल की 84 किलोमीटर की खुली सीमा पर एसएसबी के द्वारा पेट्रोलिंग भी की जा रही है. साथ ही ड्रोन कैमरा से भी नजर बनाए रखी गई है. पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. साथ ही पगडंडियों पर भी जवानों के द्वारा पेट्रोलियम की जा रही है. सीसीटीवी कैमरे से भी नजर बनाए रखी गई है.



अवैध मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई जारीः वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई गुरुवार को भी जारी रही. श्रावस्ती जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि गुरुवार को तहसील जमुनहा के ग्राम भगवानपुर भैसाही में शासकीय भूमि पर स्थित अवैध मदरसा को ध्वस्त कर दिया गया है. वहीं, निजी भूमि पर बिना मान्यता के दो मदरसों को चिह्नित कर सीलिंग की कार्रवाई की गई. महराजगंज में 1 अवैध मदरसे को चिन्हित किया गया, जिसे नोटिस जारी की गयी है. तहसील नौतनवां ग्राम पोखरभिंडा और तहसील ग्राम सीतलापुर में एक-एक अवैध मदरसे को ध्वस्त किया गया। अब तक 28 मदरसे, 9 मस्जिद, 6 मजार और 1 ईदगाह के खिलाफ कार्रवाई की गई है. बलरामपुर प्रशासन ने बताया कि यहां ग्राम मझगवां में दो और जंगल बलरामपुर में 1 अवैध मजार को ध्वस्त किया गया.



लखीमपुर खीरी में भी हुई कार्रवाईः लखीमपुर खीरी की जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल व पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि प्रशासन ने यहां सार्वजनिक भूमि पर एक मस्जिद पर अतिक्रमण पाया है, जबकि निजी भूमि पर 5 मदरसे ऐसे पाए गए, जो अवैध हैं। इन सभी अवैध मदरसों को सील किया गया है जबकि एक अवैध मस्जिद को ध्वस्त किया गया है. इसे भी पढ़ें-यूपी के इस जिले में गरजा बुलडोजर; सरकारी जमीन पर बनी मजार को किया ध्वस्त, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुई कार्रवाई



